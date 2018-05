Nguy cơ tàn tật từ chứng đau nửa đầu

Thống kê của WHO trong những năm gần đây cho thấy 11% dân số trưởng thành trên thế giới đang phải gánh chịu các cơn đau nửa đầu, trong đó phụ nữ chiếm đến 3/4. Bệnh thường tập trung trong giai đoạn 20-45 tuổi, ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống cũng như khả năng học tập và làm việc của người bệnh.

Đau nửa đầu kéo dài có thể gây nhiều hậu quả nguy hại như trầm cảm, đột quỵ, suy thoái võng mạc làm mất thị lực và mù vĩnh viễn. Ảnh minh họa.

Vướng chứng bệnh này, mỗi khi cơn đau xuất hiện, chị Tuyết Mai ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, lại bỏ dở rất nhiều công việc. Cảm giác đau dữ dội tập trung ở nửa đầu bên trái trong suốt nhiều giờ đồng hồ rồi âm ỉ hai ba ngày, chị phải liên tục nghỉ phép. Chỉ cần nghe thấy tiếng trao đổi rì rầm hoặc nhìn thấy ánh sáng từ màn hình máy tính là cơn đau trở nên trầm trọng hơn. Chị Mai miêu tả: "Cơn đau như búa bổ, tôi cứ phải nhắm tịt mắt bịt chặt tai lại, nhiều lúc còn muốn trốn xuống gầm bàn để tìm chỗ tối và yên tĩnh". Chị Mai lo có u trong não, đi khám mới biết mình bị đau nửa đầu.

Còn chị Thanh Nhàn ở TP HCM thường đau nhói một bên đầu, thậm chí còn đau giật mạnh theo nhịp thở và buồn nôn. Giải pháp của chị là những viên thuốc giảm đau. "Tôi từng bị xoang, đã nạo xoang nhiều lần mà vẫn không hết. Giờ tôi chỉ uống thuốc giảm đau thôi", chị Nhân chia sẻ.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Thính, Trưởng khoa Thần kinh Bệnh viện Bạch Mai, Chủ tịch Hội Thần kinh học Hà Nội, những cơn đau nửa đầu thường rất khủng khiếp. Kết quả một điều tra tại Mỹ cho thấy cứ 4 người bị đau nửa đầu thì có một phải tìm đến các dịch vụ chăm sóc cấp cứu. Tại Việt Nam, phần lớn người bệnh thường tự ý chẩn đoán và sử dụng thuốc giảm đau một cách thường xuyên trước khi buộc phải tìm đến bác sĩ.

Khi người bệnh đi khám thì đau nửa đầu vẫn dễ bị chẩn đoán nhầm với một số nguyên nhân gây đau đầu khác như viêm xoang… nên có thể dẫn đến điều trị không đúng căn nguyên, theo giáo sư Thính. Những người bị đau nửa đầu không chỉ thường xuyên bị cơn đau hành hạ, mà lâu ngày bệnh còn dẫn đến những hậu quả nguy hại khác cho sức khỏe như suy giảm trí nhớ, khó tập trung, trầm cảm, đột quỵ, suy thoái võng mạc, dẫn đến mất thị lực và mù vĩnh viễn.

Theo một đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đau nửa đầu được xếp trong số 20 nguyên nhân hàng đầu gây tàn tật và ngày càng là vấn nạn lớn toàn cầu. Đối với phụ nữ, bệnh xếp vị trí thứ 9 trong số nguyên nhân gây tàn tật.

Đau nửa đầu có liên quan mật thiết đến yếu tố di truyền. Giáo sư Thính cho biết: "Nếu cha hoặc mẹ bị đau nửa đầu, tỷ lệ con cái mắc bệnh khoảng 50%. Trường hợp cả cha lẫn mẹ đều bệnh thì 75% con cái nguy cơ di truyền. Ngay cả khi có một người họ hàng bị đau nửa đầu thì xác suất di truyền cũng lên đến 20%".

Các nghiên cứu gần đây cho thấy, gốc tự do và các hóa chất trung gian sinh ra trong quá trình chuyển hóa ở não làm khởi phát quá trình viêm và sản sinh ra các chất gây giãn mạch. Tình trạng này khi xảy ra quá mức sẽ làm tổn thương lớp nội mạc mạch máu. Những cơ chế phức tạp này dẫn đến các rối loạn vận mạch, khiến mạch máu não giãn nở, biến đổi bất thường và gây nên cơn đau nửa đầu. Ngoài ra, đau nửa đầu còn được biết đến như là hậu quả của một số yếu tố: gen di truyền, ảnh hưởng của các kích thích dây thần kinh cảm giác...

Blueberry (có trong OTIV) giúp chống gốc tự do, ngăn ngừa và làm giảm thiểu các cơn đau nửa đầu.

Hiện nay, điều trị đau nửa đầu bao gồm điều trị cơn đau cấp và điều trị dự phòng, nhưng quan trọng là người bệnh phải chủ động tìm đến bác sĩ thay vì tự ý sử dụng thuốc giảm đau. Lý do, nếu sử dụng trong thời gian dài, các loại thuốc giảm đau có thể gây nhiều tác dụng phụ như ảnh hưởng đến chức năng gan thận và tiêu hóa, gây cao huyết áp khó kiểm soát, sốc thuốc, tương tác với thuốc tim mạch...

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Đức Hinh, Chủ tịch Hội Thần kinh học Việt Nam cho biết: "Theo thời gian, các gốc tự do trong não ngày càng nhiều nên cần bổ sung các chất chống gốc tự do từ thiên nhiên để hỗ trợ kịp thời cho cơ thể". Đây cũng là một bước tiến mới của y học hiện đại trong ngăn ngừa và giảm thiểu các cơn đau nửa đầu. Các dưỡng chất sinh học quý có trong thiên nhiên - như trong Blueberry - giúp chống tác hại của gốc tự do, hạn chế sản sinh quá mức các chất giãn mạch, giảm phản ứng viêm, bảo vệ thành mạch máu và hỗ trợ tuần hoàn não. Từ đó, Blueberry giúp phòng ngừa và cải thiện đáng kể những triệu chứng của đau nửa đầu.

Mặt khác, các hoạt chất sinh học trong Blueberry có khả năng vượt qua hàng rào máu não, kích hoạt các men chống gốc tự do tự nhiên của cơ thể như catalase và superoxide dismutase… Các men này góp phần giúp bảo vệ tế bào thần kinh, duy trì tốt hoạt động cho não.

Thu Ngân