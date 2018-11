Ngày 27/10, Hội Gan mật Việt Nam tổ chức Hội nghị gan mật toàn quốc lần thứ XIV với hơn 700 giáo sư, bác sĩ đến từ các bệnh viện, trường đại học y khoa trong nước, quốc tế.

Đại diện Traphaco tham luận tại hội thảo.

Tại hội nghị, bác sĩ Chuyên khoa II Đinh Quý Minh, Trưởng khoa Tiêu hóa (Bệnh viện Hữu Nghị) cho biết, bên cạnh rượu bia, nhiễm virus viêm gan B và C là nguyên nhân gây ung thư gan. Ước tính có khoảng 57% số người nhiễm sẽ tiến triển thành xơ gan, 78% số người bệnh này sẽ bị ung thư gan tiên phát. Chúng lây truyền qua đường máu, quan hệ tình dục, mẹ sang con, không lây qua tiếp xúc thông thường như bắt tay, ho, hắt hơi, dùng chung ly, tách, chén, đĩa...

Theo chức Y tế thế giới (WHO), hiện trên thế giới có 2 tỷ người nhiễm virus viêm gan B, 170 triệu người nhiễm virus viêm gan C. Riêng Việt Nam có khoảng 20 triệu người nhiễm virus viêm gan B và C.

Ông Đinh Quý Minh, bác sĩ Chuyên khoa II, Trưởng khoa Tiêu hóa (Bệnh viện Hữu Nghị).

"Ở nước ta, năm ngoái ung thư gan đứng thứ 3 sau ung thư phổi, ung thư vú. Hầu hết người dân không có thói quen tầm soát nên chỉ biết đến bệnh khi đã nặng. Nhiều người vẫn chủ quan với viêm gan virus, thậm chí, họ không nghĩ chúng có thể gây xơ gan và ung thư gan", Thiếu tướng, giáo sư, tiến sĩ Lê Trung Hải, nguyên Phó gám đốc Bệnh viện Quân y 103, Chủ tịch Hội Gan Việt Nam nhận định.

Ông cho biết thêm, hiện viêm gan virus B đã có vắcxin phòng ngừa. Vì vậy, cách phòng bệnh tốt nhất là mỗi người đi tiêm phòng đầy đủ. Viêm gan C dù vẫn chưa có vắcxin phòng bệnh nhưng khi phát hiện và điều trị sớm thì tỷ lệ chữa khỏi cao trên 95%.

Mỗi người nên hình thành thói quen đi khám sức khỏe định kỳ 6-12 tháng. Nếu có vấn đề về sức khỏe gan như tăng men gan, gan nhiễm mỡ, viêm gan... thì phải điều trị.

Những bệnh nhân có virus viêm gan B, C phải tích cực điều trị, nên đi tầm soát kiểm tra định kỳ 3-6 tháng một lần. Bên cạnh đó, mỗi người nên hạn chế rượu bia, tránh các hóa chất gây ung thư, giữ trọng lượng hợp lý, tránh tăng cân.

Gian hàng Boganic tham gia triển lãm tại hội thảo.

Bác sĩ Đinh Quý Minh lưu ý, ngoài phòng tránh lây nhiễm virus viêm gan, việc nâng cao sức đề kháng cho gan cũng là một trong những cách hữu hiệu giảm tỷ lệ mắc bệnh ung thư gan. Mỗi người cần chủ động chăm sóc sức khỏe của bộ phận này bằng việc sử dụng các thực phẩm, dược phẩm có lợi cho gan.

“Trong trường hợp điều trị tấn công và cấp tính, các bác sĩ sẽ dùng kháng sinh và thuốc tây y, nhưng để duy trì và giữ chức năng gan ổn định, hoạt động tốt người dân dùng các thuốc từ dược liệu để làm tăng sức đề kháng cho gan vì thuốc từ dược liệu ít tác dụng phụ hơn”, bác sĩ Minh cho biết.

Cùng bàn về vấn đề này, ông Nguyên Huy Văn, Phó tổng giám đốc Công ty Traphaco cho biết, để lựa chọn sản phẩm bổ gan an toàn cho sức khỏe, người mua cần chú ý đến nguồn dược liệu đầu vào phải được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng. Bởi lẽ nếu dược liệu bị nhiễm nấm mốc, kim loại nặng từ nước, đất, không khí... sẽ gây tác hại cho gan và cơ thể tương tự thực phẩm bẩn.

Thục Quyên