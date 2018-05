Nhà sản xuất nước C2: Kết quả kiểm nghiệm chì không đồng nhất

Trước đó mạng xã hội xuất hiện phiếu kiểm nghiệm mẫu nguyên liệu, nước giải khát C2 và nước tăng lực Rồng Đỏ cho thấy hàm lượng chì trong mẫu vượt ngưỡng cho phép; đồng thời dấy lên nghi án nhà sản xuất đã hối lộ một tỷ đồng cho hai cá nhân của Viện để làm thay đổi kết quả kiểm nghiệm. Ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm khẳng định, việc doanh nghiệp gửi mẫu nguyên liệu, sản phẩm đến các đơn vị xét nghiệm là hoạt động bình thường, chủ động của họ. Kết quả này không thể dùng làm căn cứ để xử lý vi phạm nếu phát hiện sản phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Kết quả xét nghiệm ban đầu với 5 mẫu nước C2 và 5 mẫu nước Rồng đỏ mới đây cho thấy đều có hàm lượng chì nằm trong giới hạn quy định. Thanh tra Bộ Y tế đang phối hợp với công an làm rõ vụ việc. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng đã chỉ đạo lập đoàn thanh tra Công ty URC.