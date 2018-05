Nhân sâm quả thực tốt cho bệnh nhân ung thư

Nghiên cứu được giới thiệu tại cuộc gặp thường niên của Hiệp hội ung thư học lâm sàng Mỹ, diễn ra hôm qua. Theo đó, các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu 340 bệnh nhân, từng hoàn tất việc điều trị ung thư, hoặc đang được điều trị tại một trong 40 trung tâm y tế cộng đồng ở Mỹ. 60% trong số này là bị ung thư vú. Mỗi ngày, mỗi bệnh nhân sẽ nhận được một viên giả dược (thuốc không tác dụng), hoặc các viên nhộng chứa 2.000 mg nhân sâm (chứa rễ nhân sâm nguyên chất). Nghiên cứu cho thấy, sau 4 tuần uống thuốc, nhân sâm nguyên chất chỉ giúp cải thiện nhẹ tình trạng mệt mỏi kinh niên của người bệnh. Nhưng sau 8 tuần, thể trạng của các bệnh nhân đã khá lên trông thấy, khi họ giảm hẳn dùng các từ như "mệt mỏi", "kiệt sức", "hết hơi"... so với nhóm dùng giả dược. "Sau 8 tuần, chúng tôi thấy các bệnh nhân ung thư cải thiện được 20 điểm mệt mỏi, so với mức mệt mỏi điển hình 100", chuyên gia Debra Barton từ Trung tâm nghiên cứu ung thư lâm sàng Mayo, có trụ sở ở bang Minnesota, Mỹ, cho biết. Đồng thời chuyên gia nhấn mạnh thêm rằng thảo dược này không hề có tác dụng phụ. Nhân sâm từ lâu đã được dùng trong y học cổ truyền ở châu Á như là biện pháp tăng lực tự nhiên. T. An