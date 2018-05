Nhắn tin giúp điều trị hơn 100.000 bệnh nhân lao

30% người Việt nhiễm vi khuẩn lao tiềm ẩn / Mỗi năm Việt Nam có 17.000 người chết vì bệnh lao

Kêu gọi người dân ủng hộ, giúp đỡ người bị bệnh lao vượt qua ảnh hưởng, mặc cảm của bệnh tật để chữa khỏi bệnh lao và hòa nhập với cộng đồng, Bệnh viện Phổi Trung ương - Chương trình Chống lao quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin nhân đạo quốc gia 1400 mở cổng nhắn tin ủng hộ Quỹ Hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao (PASTB).

"Với cú pháp tin nhắn TB gửi 1402, phí 18.000 đồng một tin và không giới hạn số lượng tin, bạn đã tạo thêm cơ hội cho người bệnh lao được điều trị khỏi, giảm nguồn lây trong cộng đồng", ông Nguyễn Văn Nhung, Giám đốc Bệnh viện Lao Trung ương nói.

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân có thể tài trợ cho Quỹ trực tiếp hoặc chuyển khoản theo thông tin: Quỹ Hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao. Số tài khoản: 160 10 00 028869 9, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Chi nhánh Sở Giao dịch 3.

Hiện Việt Nam có khoảng 100.000 người được phát hiện mắc lao. Ảnh: T5G.

Theo ông Nhung, chấm dứt bệnh lao ở Việt Nam nghĩa là tránh đi cái chết không đáng có của 13.000 người một năm hiện nay và hàng trăm nghìn gia đình không phải lo lắng vì có người mắc lao. Đầu tư một đồng cho lao là thu về cho xã hội 46 đồng, theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Theo WHO, mặc dù công tác phòng, chống lao đã đạt được những thành tựu đáng kể, song căn bệnh này vẫn đang là một vấn đề sức khỏe chính trên toàn cầu. Tuy đã giảm được 50% số mắc và số tử vong do lao so với năm 2.000, Việt Nam vẫn còn là nước có gánh nặng bệnh lao cao, xếp thứ 16/30 nước có số bệnh nhân lao cao nhất thế giới và xếp thứ 13/30 nước có bệnh nhân lao kháng đa thuốc cao nhất trên toàn cầu.

Năm 2016 ước tính có 126.000 người mắc lao mới, Chương trình Chống lao quốc gia đã phát hiện được khoảng hơn 100.000 người mắc lao, còn lại gần 30.000 người chưa được phát hiện trong cộng đồng. Số người chết do lao năm 2016 ở Việt Nam do Tổ chức Y tế Thế giới ước tính là 13.000 người, cao hơn nhiều so với con số tử vong do tai nạn giao thông, mặc dù giảm so với ước tính năm 2015 là 3.000 người. Số người chết do lao chủ yếu là những người chưa được phát hiện và điều trị theo đúng hướng dẫn của Chương trình chống lao quốc gia.

Bảo hiểm y tế là chính sách đặc biệt quan trọng với người mắc bệnh lao trong việc chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, hiện vẫn có trên 20.000 người mắc lao chưa có thẻ bảo hiểm y tế dù đã có sự hỗ trợ của Nhà nước. Kinh phí đồng chi trả của người có thẻ theo luật Bảo hiểm y tế 5% vẫn còn là gánh nặng lớn đối với những người nghèo và cận nghèo, đối tượng chiếm tỷ lệ cao trong số những người mắc lao.

Ngày 16/3, Bộ Nội vụ đã ban hành quyết định thành lập Quỹ Hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao. Đây là một quỹ xã hội, từ thiện, phi lợi nhuận, có phạm vi hoạt động trên toàn quốc, nhằm hỗ trợ chăm sóc, dự phòng, điều trị cho người bệnh lao, người bị ảnh hưởng bởi bệnh lao.

Mục tiêu cơ bản của Quỹ là hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người bệnh lao chưa có thẻ, giúp kinh phí đồng chi trả cho tất cả người bệnh lao trong suốt thời gian điều trị và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn.

