'Nhiều bất thường lạ' trong thực phẩm chay đóng gói hóa dòi

Dòi bò trong thực phẩm chay đóng gói / Kiểm tra cửa hàng kinh doanh thực phẩm chay đóng gói có dòi

Hôm qua, ông Trần Văn Châu, Trưởng Phòng công tác Thanh tra, Cục An toàn thực phẩm phối hợp Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Bình Dương đã khảo sát địa điểm buôn bán của bà Trần Phan Tưởng ở chợ Thuận Giao, thị xã Thuận An (Bình Dương). Đây là nơi cung cấp thực phẩm chay đóng gói bị cơ sở nấu ăn công nghiệp của bà Trần Thị Hoa phát hiện có dòi bọ bên trong. Bà Hoa đã khiếu nại vụ việc đến cơ quan chức năng

Đoàn đã đến kho chứa hàng của bà Tưởng và kiểm tra, lấy mẫu, đồng thời niêm phong toàn bộ sản phẩm còn lưu trong kho để điều tra nguyên nhân thực phẩm có dòi bọ. Hạn dùng của những sản phẩm này đến tháng 12/2015. Đoàn đã lập biên bản và yêu cầu chủ lô hàng bảo quản nguyên hiện trạng chờ cơ quan chức năng xác minh, xử lý.

“Về mặt cảm quan, chúng tôi đã phát hiện có những bất thường lạ trong các lô hàng còn hạn sử dụng. Chúng tôi sẽ xác minh tiếp và thông tin về kết quả kiểm tra trong thời gian tới”, ông Châu nói.

Ông Trần Văn Châu: “Đoàn kiểm tra phát hiện nhiiều bất thường lạ trong sản phẩm”. Ảnh: Nguyệt Triều.

Ông Châu cho biết, ngay sau khi có thông tin phản ánh thực phẩm chay có dòi, Cục đã có văn bản chỉ đạo Chi cục An toàn thực phẩm TP HCM và Bình Dương khẩn trương phối hợp điều tra.

Ngày 9/6, bà Hoa mua 10 gói thực phẩm chay sườn non chay (trọng lượng 10 kg) tại cửa hàng của bà Tưởng để chế biến 280 khẩu phần chay theo hợp đồng với một công ty may mặc ở thị xã Tân Uyên. Trong lúc chế biến, bà Hoa phát hiện dòi bọ bên trong các miếng sườn non chay nên đã hủy các suất ăn. Bao bì thực phẩm ghi tên Công ty Âu Lạc và xuất xứ hàng từ Đài Loan.

Đoàn kiểm tra tiến hành niêm phong các sản phẩm được cho là có những “bất thường lạ” chờ xác minh, xử lý. Ảnh: Nguyệt Triều.

Đại diện Công ty Âu Lạc nhìn nhận bao bì sản phẩm là của doanh nghiệp, tuy nhiên bao bì đã gỡ nên chưa rõ nguồn gốc hàng cũng như nguyên nhân thực phẩm hỏng.

Nguyệt Triều