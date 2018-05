Nhiều người 10 năm chưa tẩy giun

Hàng nghìn công nhân khu công nghiệp Vĩnh Lộc (quận Bình Tân) và Tân Thới Hiệp (quận 12) đã được trang bị kiến thức bổ ích khi tham gia buổi “Tư vấn sức khỏe - Tẩy giun cộng đồng” tổ chức ngày 22-23/12/2017.

Tham gia buổi tư vấn, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Văn Nhân - nguyên Phó giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng TP HCM đã đặt nhiều câu hỏi dí dỏm để trắc nghiệm hiểu biết của công nhân. Từ đó, giúp các gia đình hiểu rõ tầm quan trọng của việc phòng chống nhiễm giun đường ruột.

Tiến sĩ, Bác sĩ Nhân nhắc nhở công nhân không nên chủ quan về bệnh giun đường ruột.

Bác sĩ Nhân nhấn mạnh, bệnh giun đường ruột có thể bắt gặp ở bất cứ ai, chủ yếu do thói quen ăn uống của người Việt. Trẻ em độ tuổi từ mầm non đến tiểu học là đối tượng dễ nhiễm nhất. Giun sán có thể khiến bé sa sút thể chất và trí tuệ, ảnh hưởng đến khả năng học tập. Do đó, cha mẹ không nên chủ quan mà cần phải tuân thủ việc tẩy giun định kỳ 2 lần mỗi năm.

Nhiều câu hỏi thắc mắc về bệnh giun đường ruột của công nhân cũng được chuyên gia trả lời. Không ít bà mẹ lần đầu được biết, cần tẩy giun đồng loạt cho cả nhà để tránh lây nhiễm chéo trứng giun.

"Qua chương trình, tôi mới hiểu rõ bệnh giun đường ruột nguy hại như thế nào, biết cách chủ động phòng tránh ra sao", chị Chi - công nhân khu công nghiệp Vĩnh Lộc cho biết.

Nhiều thắc mắc của công nhân được bác sĩ giải đáp.

Ngoài buổi tư vấn sức khỏe, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động phong phú, diễn hài kịch giáo dục... Chương trình do Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương (NIMPE), Quỹ Hỗ trợ Công nhân TP HCM và Văn phòng đại diện Janssen Cilag (Tập đoàn Johnson & Johnson) tổ chức, nhằm nhắc nhở mọi người tẩy giun 2 lần mỗi năm cho cả gia đình.

Ông Trần Thiên Long - Phó giám đốc Quỹ hỗ trợ Công nhân TP HCM (trái) tặng hoa cám ơn ông Trần Đình Toàn - Giám đốc ngành hàng thuốc không kê toa, đại diện văn phòng Janssen Cilag (phải) đã tài trợ cho chương trình.

An San