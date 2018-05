'Nhiều phụ nữ lãnh cảm do bị ức chế tâm lý'

Gần 1.000 câu hỏi của độc giả VnExpress.net đã gửi về hai vị khách mời trong buổi tư vấn trực tuyến suy giảm chất lượng tình dục phụ nữ chiều 16/8. Nhiều chị em băn khoăn không hiểu vì sao mình cảm thấy chán chồng, khô hạn âm đạo, đau rát khi quan hệ... Thậm chí, có người không ngần ngại thổ lộ rằng cưới chồng 2 tháng vẫn còn trinh hay 30 năm lấy chồng vẫn chưa biết thế nào là "lên đỉnh". Giáo sư Nguyễn Đức Vy, Phó chủ tịch thường trực Hội Phụ sản Việt Nam và Giáo sư Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Chủ tịch Hội Nội tiết và Vô sinh TP HCM đã lần lượt tiếp nhận và chia sẻ với độc giả những băn khoăn kể trên.

- Xin cảm ơn các vị chuyên gia đã dành thời gian tư vấn. Từ trước tới giờ, vấn đề suy giảm tình dục thường được gán cùng với tiền mãn kinh. Tuy nhiên có trường hợp ngoại lệ nào không? Em năm nay 33 tuổi, 58 kg, kể từ khi sinh bé thứ 2 (năm 2009) đến nay cảm thấy suy giảm sức khỏe tình dục (âm đạo khô, ít cảm giác khi gần gũi chồng, giảm ham muốn... ). Như vậy, cân nặng có ảnh hưởng gì đến sức khỏe tình dục không? Ảnh hưởng như thế nào? Có nghiên cứu khoa học gì về vấn đề này không? Sao đọc báo thấy những trường hợp béo phì vẫn sinh hoạt vợ chồng bình thường? (Codet, 33 tuổi).

- Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Chủ tịch Hội Nội tiết và Vô sinh TP HCM: Theo nghiên cứu của nhóm bác sĩ bệnh viện Từ Dũ năm 1997, trên 22.000 phụ nữ các tỉnh Nam Bộ thì 14% phụ nữ trong nhóm tuổi sinh đẻ, từ 30 đến 45 tuổi, có triệu chứng giảm ham muốn tình dục, khô âm đạo. Cân nặng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tình dục, nhưng thường là thông qua vấn đề tâm lý. Hoạt động của buồng trứng, của hệ não bộ - vùng dưới đồi - tuyến yên ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tình dục. Cảm ơn bạn đã tham gia chương trình.

- Tôi năm nay 38 tuổi sức khỏe vẫn bình thường nhưng cảm giác ham muốn tình dục của tôi bị suy giảm, khô hạn vùng kín. Tôi muốn lời khuyên của chuyên gia để cải thiện tình trạng đó vì vẫn yêu chồng (Nguyen Thi Thuc Quyen, 38 tuổi).

- Giáo sư Nguyễn Đức Vy, Phó chủ tịch thường trực Hội Phụ sản Việt Nam: Câu hỏi của bạn là nỗi niềm của nhiều phụ nữ. Từ tuổi 30 đến 35, nhất là phụ nữ đã có sinh đẻ đã có biểu hiện suy giảm estrogen do chức năng buồng trứng đã thay đổi. Do đó, nó ảnh hưởng đến một trục về thần kinh nội tiết và thể dịch. Có nghĩa là từ não bộ đến tuyến yên, buồng trứng đã có sự thay đổi về đường phản hồi từ buồng trứng về tuyến yên. Nó khác so với trước tuổi 30 vì vậy dẫn đến tình trạng khô biểu mô của niêm mạc âm đạo và về lĩnh vực khoái cảm tình dục. Bạn cần đến khám bệnh để được các bác sĩ sản phụ khoa tư vấn. Với việc khám thực thể cơ quan sinh dục và có thể kiểm tra cả nội tiết sau đó sẽ giúp bạn có biện pháp điều trị thỏa đáng nhất.

Trước mắt, tôi khuyên bạn phải gạt bỏ tất cả những điều vướng mắc về mặt trạng thái tâm thần (như thiếu tự tin về khả năng vượt qua những khó khăn tạm thời đó); sinh hoạt, ăn uống và thể dục liệu pháp kết hợp với dùng những thực phẩm chức năng (không phải nội tiết) từ estrogen thảo dược như tinh chất mầm đậu nành trong 3 tháng. Nếu không có thay đổi, cần đến khám ở chuyên ngành phụ sản khoa.

- Con đã 32 tuổi, lập gia đình đến nay là 4 năm nhưng vẫn chưa thể quan hệ vợ chồng được. Nhờ bác sĩ hướng dẫn cách điều trị bệnh của con. Con không thể ra chất nhờn mặc dù chồng đã kích thích, mặc khác con không thích quan hệ tình dục. Bệnh này có thể chữa được không? Và nơi nào chữa bệnh này? Vì cứ tình trạng như vậy, con sợ chồng con sẽ không thể chịu đựng thêm nữa (Nguyennguyen, 32 tuổi).

- Giáo sư Ngọc Phượng: Mấy năm nay cô cũng gặp nhiều trường hợp như cháu. Phải nói là người chồng rất tốt, rất kiên trì. Khi khám phụ khoa cô thấy tất cả cơ quan sinh sản đều bình thường. Chỉ có một trở ngại là người phụ nữ sợ hãi thái quá. Có thể sử dụng thuốc để tăng cường ham muốn và giảm bớt sợ hãi cho người vợ. Nhưng cũng có trường hợp cô phải xẻ màng trinh theo yêu cầu và sự chứng kiến của người chồng (tất nhiên là có gây tê rất tốt). Cô mong cháu sẽ cùng với chồng vượt qua được sự khó khăn này, và sẽ nhanh chóng có cháu bé bồng bế cho vui.

- Cháu năm nay 25 tuổi, mới lập gia đình nhưng chuyện vợ chồng không mấy thuận buồn. Vùng kín của cháu rất khô, dù rất yêu chồng nhưng để tự cháu có cảm xúc và tiết chất nhờn rất khó. Xin bác sĩ tư vấn (Lanhuong, 25 tuổi).

- Giáo sư Nguyễn Đức Vy: Với trường hợp của bạn, trước tiên, tôi muốn biết có kinh nguyệt từ năm bao nhiêu tuổi. Bạn nên đi khám sớm để được thầy thuốc sản phụ khoa chẩn đoán và có phương hướng giải quyết (ví dụ bệnh lý về u nang buồng trứng, tuyến yên và những vấn đề về các tuyến nội tiết của bạn).

- Vợ chồng tôi lấy nhau 3 năm, có hai cháu sinh đôi. Vợ tôi năm nay 30 tuổi nhưng từ lúc lấy nhau đến giờ, số lần quan hệ của chúng tôi rất ít, có khi cả tháng một hoặc hai lần. Nhờ bác sĩ tư vấn ((Nam Long, 27 tuổi,)

- Giáo sư Nguyễn Đức Vy: Trước tiên, tôi chúc mừng vì các bạn đã có cháu hai đôi. Điều này chứng tỏ nội tiết của hai bạn bình thường trước khi sinh con. Tuy nhiên, việc bạn hỏi, tôi chưa rõ sự kiện này xảy ra trước hay sau có con. Mặt khác, có thể mới cưới đã thụ thai ngay nên việc sinh hoạt phải giảm đi nếu không gây sẩy thai, động thai. Nhu cầu tình dục của nam giới phụ thuộc hoàn toàn vào androgen. Với phụ giới, nhu cầu tình dục lại phụ thuộc vào các chất mùi sinh dục thuộc nhóm pheromon, rất có ý nghĩa trong mối quan hệ đa dạng của các tế bào thần kinh, tại hệ thần kinh Trung ương. Do đó, hệ thống nội tiết thần kinh thể dịch có thể thay đổi nhất là lúc mang thai. Bạn không nên lo lắng, có thể chờ con đã qua một năm tuổi, bú mẹ thưa dần. Khi đó, nội tiết của vợ bạn có thể trở lại bình thường với sự hoạt động của các tuyến sinh dục nhất là hai buồng trứng (vợ bạn có kinh lại) giúp sinh hoạt tình dục lúc đó sẽ bình thường. Riêng phía bạn cần đến các cơ sở nam khoa để kiểm tra về chức năng sản xuất androgen.

- Bác sĩ có thể cho cho biết cháu 33 tuổi, chồng cháu 37 tuổi thì số lần quan hệ sẽ như thế nào được xem là hợp lý. Bản thân cháu một tháng chỉ có nhu cầu khoảng 1-2 lần. Như vậy có phải cháu cũng thuộc tuýp "lãnh cảm" không? (Kim Trinh, 33 tuổi, Ha Noi).

- Giáo sư : Không có quy định nào về số lần quan hệ cho mỗi lứa tuổi của nam giới. Việc này tùy thuộc vào từng cá nhân. Tuy nhiên, trong độ tuổi từ 30 đến 40 thì trung bình quan hệ từ 1 đến 2 lần trong tuần là bình thường. Nếu theo lời kể của cháu thì cháu cũng chưa có triệu chứng lãnh cảm.

- Em năm nay 22 tuổi, em chưa từng quan hệ tình dục nhưng âm đạo bị ngứa, xin bác sĩ cho em biết liệu có gì nguy hiểm không và có cần đi khám không ạ? Có ảnh hưởng đến sức khỏe tình dục và sinh sản sau này không ạ? (Trang, 22 tuổi, TP HCM).

- Giáo sư Ngọc Phượng: Triệu chứng ngứa âm đạo - âm hộ không nguy hiểm và không ảnh hưởng đến sức khỏe tình dục và sinh sản sau này, nếu như em đi khám và được chẩn đoán nguyên nhân, hướng dẫn dự phòng và điều trị đúng cách. Triệu chứng ngứa âm đạo - âm hộ ở người chưa có quan hệ tình dục thường có nguyên nhân là viêm âm đạo do nấm Candida albicans, có thể được điều trị và dự phòng dễ dàng.

- Em năm nay mới 30 tuổi nhưng kể từ khi phát hiện chồng có tin nhắn với cô nhân viên cấp dưới, tự nhiên em trở lên khô cằn. Chồng kích thích kiểu gì cũng không có cảm hứng. Em phải làm gì bây giờ? (Quỳnh Chi, 35 tuổi, Hà Nội).

- Giáo sư Nguyễn Đức Vy: Câu hỏi của bạn cũng là trường hợp của nhiều phụ nữ. Ta có thể gọi là ghen tuông đến mức tự kỷ (giảm ham muốn tình dục hoặc những biểu hiện yêu thương đối với chồng) và ngược lại người chồng thấy vợ như vậy cũng căng thẳng nhiều hơn. Điều này càng khiến các dịch tiết bình thường ở đường sinh dục bị giảm, giảm cả những chất dẫn truyền của hệ thần kinh Trung ương đưa đến ức chế (thậm chí người ta thường gọi là lãnh cảm tình dục). Vì vậy, trước tiên, bạn phải tự giải tỏa cho mình vượt qua ngưỡng ức chế đó và phải chủ động đối với chồng thông qua hành vi tình dục cần thiết.

- Tôi 28 tuổi, vợ tôi 43, chúng tôi cưới nhau đã 22 nam. TRước đấy chuyện sinh hoạt vợ chồng vô cùng mãn nguyện, bất cứ khi nào? 3 năm lại đây, sinh hoạt vợ chồng không được như xưa nữa. Tôi cảm giác vợ luôn lảnh tranh sự gần gũi của tôi, lúc đầu tôi tưởng cô ấy có bạn trai bên ngoài nên vậy, hỏi, cô ấy nhưng cô ấy nói không có gì? Giơ đây chúng tôi chỉ gần nhau 7-10 ngày, có nkhi 3 tuần 1 lần vẫn không chất lượng. Tôi vẫn khỏe mạnh và có nhu cầu khá cao, vậy tôi phải làm gì bây giờ để cải thiện (Nguyễn Tiến Thành, 48 tuổi, Bắc Ninh)

- Giáo sư Ngọc Phượng: Tôi nghĩ câu hỏi đánh máy nhầm, anh không thể 28 mà là 48 tuổi. Phụ nữ tuổi tiền mãn kinh có thể có những thay đổi về tâm lý và thể chất nên thường sợ quan hệ tình dục. Anh nên gợi ý cho vợ anh đi khám chuyên khoa về tiền mãn kinh và mãnh kinh để được điều trị hiệu quả. Tôi mong rằng vợ anh sẽ vượt qua được thời điểm khó khăn này trong cuộc đời của chị ấy, và cũng mong anh thông cảm cho chị nhiều hơn.

- Tôi 45 tuổi, nhưng không có cảm giác muốn gần gũi chồng như lúc mới lập gia đình (năm 28 tuổi), nhưng mỗi lần gần nhau được rồi thì không muốn rời ra, thường thì chúng tôi gần gũi nhau cả tiếng đồng hồ. Cho tôi hỏi với tuổi của tôi như thế, quan hệ tình dục với thời gian như thế có tốt không? Xin cảm ơn (chồng tôi 45 tuổi). (Trần Thị Tốt, 45 tuổi, Gia Lai).

- Giáo sư Nguyễn Đức Vy: Tôi chúc mừng hai bạn. Chị 28 tuổi mới lấy chồng có vẻ hơi muộn. Tuy nhiên, ở lứa tuổi 45 bây giờ, nam đã giảm androgen còn nữ đã giảm estrogen. Nhưng rất mừng vì tuy quan hệ thưa nhưng mỗi lần của các bạn lại kéo dài cả tiếng đồng hồ như vậy tức là khả năng về sức khỏe tình dục của cả hai bạn đều rất tốt. Tuy nhiên, bạn chưa cho tôi biết chồng có kêu mệt không, có xuất tinh, thỏa mãn không. Nếu bạn không cảm giác thấy khô, rát ở bộ phận sinh dục ngoài và chồng bạn cũng không than phiền, việc tiết dịch vẫn êm đềm, thuận lợi thì tôi cho điều đó là bình thường. Hai bạn có thể yên tâm.

- Thưa bác sĩ, tôi năm nay 47 tuổi, theo tôi được biết thì tôi đang ở tuổi tiền mãn kinh. Thường xuyên bị bốc hỏa, nhiều đêm đổ mồ hôi ướt cả giường, kinh nguyệt cũng không đều, da thâm và khô nhăn. Chuyện quan hệ vợ chồng cũng giảm theo, thực sự tôi mệt mỏi tới mức không còn hứng thú. Tôi đọc báo thấy có nói về Estrogen thảo dược từ tinh chất mầm đậu nành có thể cải thiện được tình trạng của tôi. Xin bác sĩ cho biết Estrogen thảo dược là gì? (Lan Hương, 47 tuổi, Hạn chế mãn kinh sớm).

- Giáo sư Ngọc Phượng: Theo các triệu chứng Lan Hương kể, tôi nghĩ Lan Hương đang bước vào tuổi tiền mãn kinh do hệ não bộ - tuyến yên - buồng trứng suy giảm. Lan Hương cần đi khám tổng quát và khám phụ khoa, làm các xét nghiệm cần thiết để có thể được tư vấn, hướng dẫn sử dụng nội tiết bổ sung.

Estrogen thảo dược là một chất có trong thiên nhiên, có tác dụng gần giống như là nội tiết buồng trứng nhưng yếu hơn nhiều, thường được sử dụng cho phụ nữ tuổi tiền mãn kinh để tránh bớt các triệu chứng khó chịu như Lan Hương kể.

- Tôi năm nay 44 tuổi, sức khoẻ bình thường. Nay cảm thấy sức khoẻ tình dục suy giảm cụ thể hay bị khô, rát, đau khi quan hệ. Nhờ bác sĩ tư vấn xem giải quyết vấn đề này thế nào để cải thiện được sức khoẻ tình dục. (Nguyễn Thị Tuyết Mai, 44 tuổi).

- Giáo sư Nguyễn Đức Vy: Bạn đã 44 tuổi có nghĩa là nếu không có gì thay đổi chỉ khoảng 4-5 năm nữa bạn đã bước vào giai đoạn rối loạn tiền mãn kinh do suy giảm trầm trọng estrogen, một nội tiết quan trọng trong hoạt động tình dục của người phụ nữ vì bình thường phụ nữ sau tuổi 30 nhất là những người đã sinh đẻ đã có thay đổi về sự hoạt động của buồng trứng. Biểu hiện ban đầu là khô niêm mạc của âm hộ, âm đạo chứ chưa hẳn là suy giảm tình dục. Điều này bạn có thể khắc phục bằng cách sử dụng các estrogen thảo dược liền 3 tháng. Mặt khác, bạn cũng cần phải đi khám bác sĩ phụ khoa để xem tình trạng nội tiết của bạn ở mức độ nào trong chu kỳ kinh nguyệt hàng tháng.

- Em năm nay 38 tuổi, đã bị bệnh phụ khoa (viêm lộ tuyến) và điều trị một đợt thuốc, nhưng từ khi điều trị xong khả năng tình dục bị giảm đi rõ rệt, luôn bị khô rát và ngại quan hệ tình dục. Xin bác sĩ cho biết: Đốt điện để giải quyết triệt để bệnh viêm lộ tuyến có nguy hiểm không và có ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ tỉnh dục? (Hà Linh, 38 tuổi, Hải Dương).

- Giáo sư Nguyễn Đức Vy: Tôi không biết chị đã soi cổ tử cung chưa? Nếu đúng lộ tuyến thì tùy theo mức độ 1, 2 hoặc 3, bác sĩ sẽ có phương hướng điều trị hợp lý vì đây là một tổn thương nếu không điều trị đúng lúc, đúng giai đoạn thì hậu quả có khi xấu hơn, thậm chí dẫn tới tổn thương nghi ngờ ung thư cổ tử cung hoặc đã ung thư cổ tử cung theo các mức độ lâm sàng. Do đó, tôi khuyên bạn cần đi khám lại, nếu vẫn thấy tiết dịch bất thường âm đạo nhất là có cả máu và khí hư màu, mùi không bình thường để được điều trị tốt nhất. Việc đốt điện chỉ được thực hiện sau khi đã điều trị bằng thuốc không kết quả hoặc sau khi soi cổ tử cung, bác sĩ đã khẳng định là lộ tuyến sâu (độ 3), thậm chí đã xuất hiện những dấu hiệu tổn thương nghi ngờ. Do đó, điều trị lộ tuyến trong trường hợp của bạn là đúng vì chỉ sau một chu kỳ kinh trở lại cổ tử cung của bạn đã tái tạo lại hoàn toàn.

- Em đã hết kinh 5 năm nay. Hồi trước do cực khổ nên chỉ đi khám một lần và biết là bị teo buồng trứng. Không có gì đặc biệt nên từ đó đến nay em cũng không đi khám lại. Chồng em mất cách đây 4 năm, em cũng không nhu cầu về sinh lý. Nhưng em có cảm giác như gần đây em có vẻ thích coi những phim tình cảm, thật xấu hổ khi có cảm giác như cơ thể muốn được yêu thương. Như vậy có bình thường không thưa bác sĩ, nếu như mãn kinh sớm như vậy, khi về già em có bị gì hay không ? Xin Bác sĩ tư vấn giúp em. (Diệu Nhân, 41 tuổi, Thủ Đức).

- Giáo sư Ngọc Phượng: Cháu hết kinh lúc mới 36 tuổi là sớm so với bình thường. Cháu cần phải đi khám, xét nghiệm và được tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc bổ sung nội tiết buồng trứng ngay. Mãn kinh sớm thường làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch và loãng xương.

Có thể không phải do suy buồng trứng sớm mà em mãn kinh. Cần làm xét nghiệm để xác định nguyên nhân, có khi là do suy tuyến giáp chẳng hạn. Những cảm giác muốn được yêu thương... mà một phụ nữ 41 tuổi như em có là bình thường, không có gì đáng xấu hổ. Em vẫn có thể lập gia đình một lần nữa vì thời nay đã không còn quan niệm phải "thủ tiết thờ chồng" như xưa.

- Tôi năm nay 43 tuổi, kinh nguyệt bình thường, quan hệ vợ chồng vẫn rất tốt, không bị khô hạn như nhiều chị em đến tuổi này. Nếu vậy, tôi có thể sinh em bé sau vài năm nữa được không? (Đỗ Thị Lan, 43 tuổi, Hải Dương)

- Giáo sư Nguyễn Đức Vy: Câu hỏi của bạn khá đặc biệt. Tôi chưa biết con của bạn năm nay bao nhiêu tuổi? Nếu bạn đã có con trước đây 10 năm, không dùng biện pháp tránh thai mà không có thai lại thì bạn phải xem kinh nguyệt hiện nay ra sao; sức khỏe của chồng thế nào? sau đó đến khám bác sĩ sản khoa để được tư vấn và hỗ trợ nếu thật sự bạn đang cần có con tiếp theo vì sau tuổi 35, chứ chưa nói là 43 của bạn, việc sinh con dễ xảy ra bất thường cho bào thai cũng như cho bà mẹ khi sinh đẻ.

- Cháu 35 tuổi, gần đây cháu ra rất ít nước khi sinh hoạt với chồng (tình trạng khác hẳn thời gian trước). Ngoài ra, 3 tháng gần đây kinh nguyệt của cháu cứ đến chu kỳ thì vẫn có dấu hiệu ra nhưng không ra huyết đỏ mà lại chỉ có một chút chất nhầy màu nâu, rất ít, không đủ thấm băng vệ sinh hằng ngày - chất nhày này xuất hiện khoảng 3-4 hôm là hết. Cháu nên uống thuốc gì để kinh nguyệt trở lại bình thường? Xin bác sỹ Phượng tư vấn giúp cháu với ạ (vì trước đây cháu từng khám vô sinh, bị buồng trứng đa nang ạ) (Nguyễn Vân Hà, 35 tuổi, Hà Nội).

- Giáo sư Ngọc Phượng: Vấn đề kinh ít thường do nguyên nhân rối loạn nội tiết, như trường hợp của cháu là có buồng trứng đa nang. Khi quan hệ với chồng cháu có cảm giác âm đạo khô cũng có thể do nội tiết. Hiện nay trên thị trường có nhiều loại thuốc có thể giúp cháu cải thiện được các triệu chứng trên. Tuy nhiên, cô không thể đưa tên thuốc mà không khám, không biết rõ cơ thể cháu qua các xét nghiệm cận lâm sàng, nên cháu cần đi khám và làm xét nghiệm và nhờ các bác sỹ chuyên khoa tư vấn, hướng dẫn thêm.

- Tôi 42 tuổi và đã bắt đầu có dấu hiệu của tuổi tiền mãn kinh với các triệu chứng như bốc hỏa, khô âm đạo, khó đáp ứng được ông xã, tăng cân, đặc biệt là vùng eo bụng. Nhưng tôi không muốn dùng thuốc Tây vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Xin hỏi, tôi có thể dùng các biện pháp nào để cải thiện? (Huyền Trang, 42 tuổi).

- Giáo sư Nguyễn Đức Vy: Bạn 42 tuổi đã có dấu hiệu của tiền mãn kinh là hơi sớm so với bình thường vì theo quy luật từ 48 tuổi trở lên mới vào giai đoạn này. Như vậy, bạn đã có nguy cơ suy giảm chức năng buồng trứng sớm. Bạn có thể sử dụng các estrogen thảo dược từ tinh chất mầm đậu nành (isoflavon) để thay thế và bù đắp sự thiếu hụt estrogen của mình vì tính ưu việt của các thảo dược không có các tác dụng phụ nguy hiểm như nội tiết tố khi điều trị mà không có sự giám sát và quản lý của bác sĩ. Kèm theo đó, bạn có thể dụng các dạng kem bôi trơn bên ngoài trước mỗi lần quan hệ vợ chồng.

- Tôi năm nay 40 tuổi, lấy vợ được 10 năm nhưng vẫn chưa có con, tôi đi khám ở Khoa Nam bệnh viện Bình Dân TP HCM thì bác sĩ nói tôi bị loãng tinh trùng và tinh trùng yếu nên khả răng có con là rất hiếm. Tôi rất muốn có được một đứa con, nhưng ko biết phải làm sao, mong Bác sĩ Phượng tư vấn và cho tôi lời khuyên. (Trương Văn Đạt Em, 40 tuổi).

- Giáo sư Ngọc Phượng: Chúng tôi cũng gặp nhiều trường hợp muộn con như anh. Tinh trùng ít và yếu là một trong các nguyên nhân gây hiếm muộn. Để điều trị, cả 2 vợ chồng cần đi khám, xét nghiệm toàn diện để xác định nguyên nhân (thông thường các cặp vợ chồng hiếm muộn khi làm xét nghiệm thì thấy không chỉ có một nguyên nhân). Bác sỹ Hồ Mạnh Tường đã có nhiều buổi giao lưu với bệnh nhân có triệu chứng này và cho biết hiện nay khoa học có thể giúp cho các anh có con được, bằng kỹ thuật "tiêm tinh trùng vào bào tương noãn" (ICSI). Tại thành phố chúng ta, kỹ thuật này đã được thực hiện thành công từ năm 1999.

- Xin hỏi bác sĩ, năm nay tôi đã 50, chồng tôi 48. Hai vợ chồng tôi gần nhau là quan hệ liền 4 lần; một tuần làm ít nhất 2 lần. Xin hỏi nếu sinh hoạt như thế có phải bị bệnh không? Mong câu trả lời (Nguyễn Thị Lan, 50 tuổi, TP HCM).

- Giáo sư Nguyễn Đức Vy: Tôi xin chúc mừng hai vợ chồng bạn vì 50 là lứa tuổi hồi xuân. Chồng bạn 48 tuổi cũng là lứa tuổi đang sung mãn. Tuy nhiên, việc quan hệ quá nhiều lần đôi khi cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của cả hai bạn, nhất là với nam giới. Theo tôi, cả hai bạn nếu không thấy có biểu hiện bất thường khi quan hệ thì việc giao hợp hàng tuần 1-2 lần không đáng ngại, nhưng không nên làm quá (nhất là đối với nam giới). Nếu giảm tần suất giao hợp, chồng bạn có phải làm những hành vi như thủ dâm để thỏa mãn hay không? Nếu có, hai vợ chồng phải thận trọng vì đôi khi cũng là tình trạng bệnh lý. Do đó, nếu thực hiện như lời khuyên của tôi mà chồng bạn vẫn có biểu hiện bất thường thì phải đi khám (đặc biệt không nên dùng những chất kích dục khi chưa có chỉ định của thầy thuốc cho cả nam và nữ).

- Thưa bác sĩ, mỗi lần "quan hệ" em thường cảm thấy không được thỏa mãn chút nào. Dường như chỉ có anh ấy đạt được khoái cảm, còn em thì không. Anh ấy "vào cuộc" rất nhanh và "đánh" cũng rất nhanh, em chưa kịp có cảm giác gì thì anh ấy đã xong rồi. Em có cảm giác chẳng còn ham muốn nữa. Nhiều lúc thấy anh ấy em lại khó chịu. Bác sĩ ơi, em phải làm gì, nói gì và nói như thế nào cho anh ấy hiểu? Nhờ bác sĩ tư vấn giùm em Em cám ơn (Thanh Xuân, 28 tuổi, Biên Hòa).

- Giáo sư Ngọc Phượng: Vấn đề của em thường gặp ở phụ nữ Việt Nam. Theo nghiên cứu, khoảng 26% phụ nữ trẻ có tâm sự như vậy, nhưng thường không dám nói ra. Cô rất mong em can đảm, tạo thời điểm và thời gian - không gian thích hợp (như lúc 2 vợ chồng đi du lịch), lựa lời để tâm sự với chồng em và giải tỏa những ẩn ức mà em đã và đang chịu đựng. Cô tin tưởng chồng em sẽ chịu nghe, thông cảm và tìm cách cải thiện tình hình.

- Chào Giáo sư Nguyễn Thị Ngọc Phượng, mẹ cháu sinh năm 1958, năm 27 tuổi bà kế hoạch hóa bằng cách thắt vòi dẫn trứng. Hiện giờ trong người thường xuyên bị nóng (bóc hỏa). Vậy cho cháu hỏi nên đi khám ở đâu và dùng thuốc nào cho hết. Cảm ơn bác sĩ, chúc bác mạnh khỏe (Tran Quang, 31 tuổi, Dong Nai).

- Giáo sư Ngọc Phượng: Cô rất hoan nghênh cháu đã quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe của mẹ. Triệu chứng bốc hỏa ở phụ nữ 54 tuổi như mẹ là do suy giảm nội tiết, hoàn toàn không phải do thắt ống dẫn trứng 27 năm về trước. Cháu nên đưa mẹ đi khám các cơ sở chuyên khoa phụ sản, yêu cầu làm các xét nghiệm cần thiết để loại trừ các bệnh lý của phụ nữ tuổi mãn kinh, rồi yêu cầu được tư vấn và hướng dẫn sử dụng thuốc điều trị cho phù hợp. Cô chào cháu.

- Cháu năm nay 36 tuổi, đã có 2 con (đẻ thường), hồi mới lấy chồng cháu chỉ thỉnh thoảng mới có cảm giác khi gần gũi chồng còn đến bây giờ không cảm thấy gì? Cháu muốn bác tư vấn về sức khỏe tình dục nữ. (Trần Thu Phương, 36 tuổi).

- Giáo sư Nguyễn Đức Vy: Trường hợp của bạn tốt nhất nên đến khám trực tiếp tại bệnh viện Phụ sản Trung ương vào sáng thứ 3 hàng tuần tại phòng khám 56 Hai Bà Trưng. Tôi sẽ tiếp bạn. Vì bạn chưa nói rõ có bị khô, rát, đau khi quan hệ với chồng không? kinh nguyệt thế nào? dùng biện pháp tránh thai nào? Mặt khác, nếu chưa có thời gian đi khám, bạn nên dùng các thảo dược của mầm cây đậu nành (isoflavon), một estrogen thay thế mà không ảnh hưởng gì về tác dụng phụ nếu dùng tân dược (thuốc Tây).

- Chào bác sĩ, em mổ thai ngoài 1 lần vào tháng 4/2010. Hồ sơ ghi cắt sát góc trái OTC, vậy có phải cắt một buồng trứng bên trái không. Em có thể đặt vòng được không? Cám ơn bác sĩ ah. (Trinh, 31 tuổi, Bình Tân).

- Giáo sư Ngọc Phượng: Hồ sơ mổ ghi cắt ống dẫn trứng sát góc trái của tử cung, không phải là cắt buồng trứng. Nếu em đã có 1-2 con thì em có thể đặt vòng như các phụ nữ khác. Nếu em chưa có con, em nên tránh thai bằng biện pháp khác như thuốc viên tránh thai, bao cao su... chứ không nên đặt vòng.

- Cháu là cô gái xinh xắn, giới tính bình thường. Cháu chuẩn bị kết hôn nhưng đã quan hệ trước một năm nay. Hai tháng nữa cháu cưới chồng nhưng gần đây, cháu đi công tác và ở chung phòng với cô bạn. Nhìn thân hình cô ấy, giờ cháu bị ám ảnh, đôi khi cháu nằm mơ đang làm tình với cô ấy. Cháu không còn cảm xúc với bạn trai. Cháu bị bệnh gì? (Hoàng Lan, 28 tuổi, Hà Nội).

- Giáo sư Nguyễn Đức Vy: Suy nghĩ của cháu trước một bạn đồng giới đẹp có thể như cảm nhận của cháu khi quan hệ bạn trai. Phải chăng cháu muốn tạo cho bạn gái mình một cảm giác giống mình? Điều này không nên vì bạn làm điều đó chính là một hành vi đồng tính luyến ái và sẽ gây hậu quả nguy hại khi cháu tiến tới xây dựng gia đình. Do đó, cháu nên tổ chức hôn nhân sớm hơn để chấm dứt được tình trạng suy nghĩ lệch lạc trên. Sau khi mang bầu và có con, cháu sẽ thấy thoát khỏi những suy nghĩ như trên. Bác tin rằng cháu chưa phải mắc bệnh đồng tính luyến ái hoặc bất thường khác về bệnh lý tình dục

- Chào bác sĩ, xin cho em hỏi là nguyên nhân gây viêm nhiễm phụ khoa mà phụ nữ ít chú ý đến nhất là gì để phụ nữ khắc biết, vì nguyên nhân viêm nhiễm phụ khoa đã làm giảm chất lượng tình dục ở người phụ nữ. (Nguyễn Thị Thu, 31 tuổi, Trường chinh Hà Nội).

- Giáo sư Ngọc Phượng: Viêm nhiễm cơ quan sinh sản ở phụ nữ là một trong các nguyên nhân làm giảm chất lượng tình dục. Tuy nhiên, bệnh lý này có thể dễ dàng được phát hiện, chẩn đoán và điều trị hiệu quả nên không nguy hiểm. Nguyên nhân gây viêm nhiễm cơ quan sinh sản thường là do môi trường lao động và sinh hoạt không đảm bảo vệ sinh. Tác nhân gây viêm nhiễm có thể là các vi trùng trong môi trường, nấm, ký sinh, siêu vi... Có thể dự phòng viêm nhiễm cơ quan sinh sản bằng cách giữ gìn vệ sinh kinh nguyệt, vệ sinh khi giao hợp và vệ sinh hàng ngày tốt. Phụ nữ Việt Nam thường hay kín đáo nên quần áo lót thường được phơi ở những nơi thiếu ánh sáng mặt trời nên nấm và các vi trùng có điều kiện phát triển nhanh, gây bệnh cho chúng ta.

- Thưa bác Vy cho cháu hỏi, năm ngoái cháu làm thụ tinh ống nghiệm tại bệnh viện Phụ sản Trung ương nhưng thất bại. Từ đó, nội tiết bị kém. Bác cho cháu hỏi bây giờ cháu phải uống thuốc gì để cho nội tiết tốt hơn (Nguyễn Thị Thu Nga, 35 tuổi, Hà Nội).

- Giáo sư Nguyễn Đức Vy: Trước tiên, tôi rất chia sẻ với bạn. Ở tuổi 35, chức năng của buồng trứng đã bắt đầu thay đổi nhiều hơn mà chủ yếu là suy giảm estrogen. Bạn đã thụ tinh trong ống nghiệm (không biết đã chuyển phôi mấy lần?) nhưng nếu chưa có thai lần nào trong khi lại thay đổi về kinh nguyệt, điều đó phù hợp với lứa tuổi của bạn. Tuy nhiên, để dùng loại thuốc gì như bạn hỏi nhất là bạn còn muốn sinh con thì việc đầu tiên là phải điều chỉnh lại kinh nguyệt cho bạn. Do đó, bạn phải đến khám lại tại chuyên ngành sản phụ khoa. Tôi có thể tư vấn và khám, xét nghiệm cho bạn. Bạn nên đến sớm vì 35 là tuổi mà chức năng buồng trứng bị suy giảm nghiêm trọng, nhất là sau đợt dùng nội tiết đã qua, buồng trứng đâm trơ ì, dẫn đến các hội chứng mà bạn chưa lường trước hết.

- Tôi năm nay 48 tuổi, bị u nang nên đã cắt hết buồng trứng. Nhu cầu tình dục của tôi hiện tại rất thấp, trong lúc đó chồng tôi thì vẫn cao. Xin hỏi các chuyên gia có cách nào và loại thuốc gì "điều trị" cho tôi để vợ chồng có sự hòa hợp trong chuyện "chăn gối" không? Liệu có phải do cắt buồng trứng nên tôi mới "bị" như vậy không? Xin cảm ơn các bác sĩ! (Huyền Anh, 48 tuổi).

- Giáo sư Ngọc Phượng: Cô Huyền Anh thân mến, tôi có rất nhiều bệnh nhân phải bị cắt 2 buồng trứng khi còn trẻ tuổi. Những bệnh nhân này được hướng dẫn trở lại tái khám, xét nghiệm, tư vấn và được sử dụng các chế phẩm cần thiết nên các chị không bị rối loạn về việc quan hệ giữa 2 vợ chồng, ngay cả đối với các chị bị cắt tử cung. Chúng tôi không thể nêu tên thuốc ở đây, cô nên đến các cơ sở chuyên khoa khám, xét nghiệm và được hướng dẫn sử dụng thuốc phù hợp cơ thể của cô. Chúc cô mau hồi phục sức khỏe.

- Xin chào chương trình tư vấn trực tuyến. Tôi năm nay 47tuổi, khoảng hơn một năm nay tôi thấy sức khoẻ tình dục bị giảm sút rất nhiều.Tôi xem truyền hình và có biết về tác dụng của thuốc Bảo Xuân. Nhưng hiện tại tôi đang bị đa u xơ tử cung. Tôi xin hỏi tôi có thể uống thuốc Bảo Xuân như những người bình thường được không và uống thuốc này khối u xơ đó có to lên hay không? Rất mong chương trình giải đáp cho tôi sớm. Tôi xin chân thành cảm ơn (Hoàng Thị Thêm, 52 tuổi).

- Giáo sư Ngọc Phượng: Đa u xơ tử cung không phải là chống chỉ định sử dụng các loại thực phẩm chức năng. Tuy nhiên, em cần phải đi khám để xem có cần can thiệp phẫu thuật để giải quyết đa u xơ tử cung hay không.

- Tôi 56 tuổi, thường xuyên bị cơn bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm và rất khó ngủ lại. Ngoại hình cũng thay đổi: tóc rụng nhiều, kinh nguyệt không đều. Xin hỏi bác sĩ Vy là tôi đang bị bệnh gì? Có cách nào khắc phục được không? (Thu Hoài, 56 tuổi, Hải Phòng).

- Giáo sư Nguyễn Đức Vy: Bạn đang ở tuổi rối loạn tiền mãn kinh, với các triệu chứng đầy đủ của một hội chứng do thiếu hụt estrogen (hai buồng trứng đã sắp đến giai đoạn nghỉ hoạt động). Bạn nên sử dụng estrogen thảo dược từ tinh chất mầm đậu nành (viên nang Bảo Xuân, ngày 2-4 viên) thay thế theo chỉ định của bác sĩ sản phụ khoa, kèm theo thể dục liệu pháp giúp không thay đổi về ngoại hình. Bên cạnh đó, bạn có thể dùng một số thực phẩm có tác dụng cho da và niêm mạc như hoa quả tươi có màu đỏ và rau xanh thay vì ăn nhiều thịt, cá, trứng.

- Năm nay, tôi 30 tuổi đã có 2 con. Tôi sử dụng thuốc tránh thai đã được 3 năm. Tôi thấy rất khô rát và đau mỗi khi quan hệ. Xin hỏi bác sĩ có nên dùng viên uống tránh thai hàng ngày trong thời gian dài hay không, nên dùng bao lâu thì phải tạm nghỉ. Cám ơn bác sĩ (Nguyễn Thu Hương, 30 tuổi, Hà nội).

- Giáo sư Nguyễn Đức Vy: Trước tiên, xin hỏi khi dùng thuốc tránh thai, bạn có hỏi bác sĩ không và là loại thuốc gì (viên kết hợp hay chỉ là progestin). Theo tôi, với bạn, 30 tuổi đã bị triệu chứng trên rõ ràng đã dùng progestin. Bạn cần đến khám lại phụ khoa để được tư vấn, hướng dẫn cách sử dụng thuốc tránh thai hợp lý nhất. Với tuổi của bạn, việc dùng viên tránh thai phải là loại viên tránh thai kết hợp nhưng đã được bác sĩ khám loại trừ hàng chục tiêu chí (bảng kiểm) đều "không có" mới được dùng và không dùng quá 3 năm.

- Tôi đã mãn kinh năm 50 tuổi. Từ lúc bắt đầu sang 52 tuổi, tôi cảm thất không còn ham muốn chuyện vợ chống nhưng chồng tôi 56 tuổi vẫn còn khỏe mạnh. Bác sĩ có cách gì giúp tôi vì tôi vẫn phải chiều chồng. Xin cảm ơn. (Trần Thị Ngọc Mai, 52 tuổi, Gò Vấp)

- Giáo sư Nguyễn Đức Vy: Có lẽ việc bạn hỏi chủ yếu là nguyên nhân khô hạn và gây khó chịu mỗi lần gặp chồng. Có thể, cảm hứng về tình dục của bạn cũng đã thay đổi, nguyên nhân là sau mãn kinh, hai buồng trứng đã nghỉ hẳn nên không còn nội tiết estrogen, do đó tác động từ hệ thần kinh Trung ương đến tuyến yên, buồng trứng và tử cung đều đã bị gián đoạn. Do đó, chỉ có liệu pháp hormon thay thế. Tuy nhiên, dùng hormon lại là con dao hai lưỡi nhiều khi hại bất cập lợi. Do đó, trước mắt, bạn dùng estrogen thảo dược là loại tinh chất lấy từ mầm đậu nành trong thời gian 3 tháng, sẽ an toàn và không có tác dụng phụ. Điều nay đã được chúng tôi đã nghiên cứu. Chắc chắn, bạn sẽ thấy có những thay đổi về mặt sinh lý và tình dục. Trong thời gian đợi tác dụng của thảo dược, bạn có thể dùng các gel bôi trơn bộ phận sinh dục ngoài trước khi giao hợp 5 phút (ví dụ KY).

- Tôi bị viêm lộ tuyến cổ tử cung, đã điều trị khỏi và đang điều trị bướu cổ do rối loạn nội tiết. Hiện tôi không còn hứng thú trong quan hệ vợ chồng, tôi chỉ chiều chồng cho xong việc. Xin bác sĩ tư vấn giúp tôi cách cải thiện tình trạng này! (Nguyen Thi Hong, 36 tuổi, Hà Nội).

- Giáo sư Nguyễn Đức Vy: Bạn phải cho biết đã dùng loại nội tiết gì và bác sĩ nội tiết có giải thích về việc dùng các thuốc đó có hay ảnh hưởng tới nội tiết nữ hay không? Nếu có, rõ ràng chỉ khi nào ngừng dùng thuốc chữa bướu cổ một thời gian, khả năng hồi phục sẽ tốt lên như cũ của bạn. Tuy nhiên, trong khi chờ đợi, bạn nên dùng liệu pháp thay thế hormon. Nếu qua khám bệnh phụ khoa và xét nghiệm nội tiết nữ của bạn có suy giảm, khi đó bác sĩ sẽ có hướng dẫn và giúp bạn khắc phục tình trạng này.

- Cháu xây dựng gia đình 6 năm và có một con trai 5 tuổi. Kể từ ngày sinh con, nhu cầu tình dục không còn, có thời gian 3 tháng cháu mới quan hệ với chồng một lần, có khi không cần. Mỗi lần quan hệ cháu rất mệt, khô, rát và đau tại âm hộ. Hiện nay cháu cảm thấy rất sợ khi phải quan hệ tình dục. Tình trạng này đã diễn ra trong vòng 4 năm. Xin hỏi cháu bị bệnh gì?(Nguyễn Song Hương, 31 tuổi, Hà Nội)

- Giáo sư Nguyễn Đức Vy: Trước tiên, bạn phải xem mối quan hệ của hai vợ chồng có vấn đề gì căng thẳng: việc làm, hoạt động xã hội khác, kinh tế, điều kiện sinh hoạt hàng ngày... Đây là những yếu tố có ảnh hưởng đến thần kinh thể dịch và nội tiết, luôn có sự thống nhất trong cơ thể bình thường. Vì vậy, bạn cần đi khám bệnh nơi có bác sĩ sản phụ khoa để được khám và làm các xét nghiệm (thậm chí kể cả chồng). Sau đó, bạn sẽ được tư vấn và chỉ định các hướng điều trị tốt nhất. Với những vấn đề bạn nói, tôi nghĩ rằng bạn đang có hội chứng suy giảm estrogen.

- Tôi là nữ, 35 tuổi. Từ sau khi sinh con, vòng một bị nhão; da mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn, nám, tái xanh. Em đi khám, bác sĩ bảo là em bị thiếu hụt nội tiết tố Estrogen. Trường hợp này em uống Bảo Xuân có khắc phục được không thưa bác sĩ? (Nguyễn Lan Ngọc Anh, 35 tuổi, quận 7, TP HCM)

- Giáo sư Nguyễn Đức Vy: Uống Bảo Xuân 4 viên một ngày chia hai lần sau hoặc trước ăn từ 30 phút đến 1 giờ là điều chỉ có lợi cho việc ổn định và bù trừ sự thiếu hụt estrogen sau sinh con. Đặc biệt, nếu bạn cho con bú thì việc này càng cần thiết. Mặt khác, bạn có thể kết hợp với thể dục liệu phát và sử dụng Bảo Xuân 3 tháng hoặc hơn nếu thấy có tác dụng rõ rệt như nghiên cứu của chúng tôi đã làm tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

- Lấy chồng gần 30 năm mà tôi chưa phân biệt được thế nào là lên đỉnh. Xin bác sĩ tư vấn cách nhận biết. Xin cảm ơn. (Ngọc Ánh, Hà Nội, 48 tuổi)

- Giáo sư Nguyễn Đức Vy: Tôi rất thông cảm với điều mà bạn giãi bày. Song, có lẽ chị đã chứng kiến chồng mình đến "đỉnh" chưa và phản ứng của anh ấy lúc đó thế nào. Tôi e rằng tại sao 30 năm qua bạn mới hỏi trong khi lúc này đã 48 tuổi. Việc khắc phục để có được kết quả như chị mong muốn không phải đơn giản vì cả một lô yếu tố là thần kinh - nội tiết- thể dịch. Đây là những mối liên hệ luôn có mối liên quan mật thiết. Chỉ một yếu tố đó là thần kinh bị căng thẳng hoặc không bình thường cũng có thể ảnh hưởng tới tiết dịch, cảm xúc tình dục, hành vi tình dục, do đó rất khó đi đến đỉnh điểm của tình dục trong quan hệ vợ chồng. Vì vậy, tôi khuyên bạn nếu có điều kiện nên đi khám với bác sĩ sản phụ khoa tại bệnh viện Phụ sản Trung ương để được tư vấn, làm các xét nghiệm cần thiết.

- Tôi 29 tuổi, đã lập gia đình được một tháng nhưng vẫn còn "nguyên vẹn" do mỗi lần chồng chuẩn bị "đi vào đều cảm thấy rất đau rát làm chồng tôi rất hoang mang. Có phải tôi đã sang tuổi lão hóa? Có biện pháp nào để khắc phục không (Nguyễn Thị Nguyệt, 29 tuổi, Thái Nguyên).

- Giáo sư Nguyễn Đức Vy: Tuổi 29 không ai gọi là lão hóa, chỉ trừ trường hợp bạn phải can thiệp phẫu thuật đã cắt bỏ cả hai buồng trứng do bệnh lý hoặc chấn thương mà không bảo tồn được. Vì vậy, việc quan hệ vợ chồng khi giao hợp như bạn kể rất khó khăn. Tôi cho rằng, trường hợp của bạn có thể do hai việc: cấu tạo giải phẫu đường sinh dục dưới có bình thường hay không (màng trinh dày, vách ngăn ngang, dọc âm đạo... thậm chí âm môn hẹp...); thứ 2 do suy giảm chức năng buồng trứng mà không có tiết dịch khi giao hợp... Vậy, rất mong bạn sớm đến khám tại phòng khám của tôi (số 56 Hai Bà Trưng, bệnh viện Phụ sản Trung ương vào ngày thứ 3 hàng tuần), tôi tin rằng bạn được giải tỏa rất sớm.

Mai Thương

