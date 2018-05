Nhiều phụ nữ liên tiếp nhập viện do lao vú

Bác sĩ Nguyễn Triệu Vũ, Trưởng Khoa Ung bướu, Bệnh viện Quận Thủ Đức cho biết các bệnh nhân đến khám vì sưng đau một bên vú suốt từ 2 tuần đến 4 tháng. Trong đó 2 bệnh nhân kèm sốt, đã đi khám một số nơi nhưng chưa tìm ra bệnh. Tất cả người bệnh trước đó đều bình thường, không bệnh lý khác kèm theo, X-quang phổi cũng không phát hiện bất thường.

3 bệnh nhân có khối sưng đỏ tại vú, một người chỉ có cảm giác đau nhẹ khi sờ tại vùng sang thương. Kiểm tra bằng siêu âm và nhũ ảnh thì 2 trường nghi ngờ u ác tính. Sau đó kết quả sinh thiết u cho thấy tất cả đều là lao vú. Bệnh nhân được điều trị lao, kết quả tốt.

"Hai trường hợp nhũ ảnh nghi ngờ ác tính nhưng kết quả cuối cùng là lao, do đó phải cảnh giác trước 2 bệnh này", bác sĩ Vũ chia sẻ.

Lao vú là bệnh lý rất ít gặp, được xếp vào nhóm lao ngoài phổi. Bệnh nhân được ghi nhận lẻ tẻ tại Việt Nam và thế giới. Nguyên nhân hiện chưa rõ. Thông thường vi trùng lao thâm nhập vào cơ thể qua phổi hoặc đường tiêu hóa, sau đó theo đường máu hoặc bạch huyết tới định cư và phát triển tại vú gây lao.

Theo bác sĩ Vũ, bệnh thường không có biểu hiện do phổi như ho, sụt cân và dễ lầm với bệnh lý ung thư. Để xác định bệnh đòi hỏi bác sĩ nhiều kinh nghiệm và nhạy bén, cũng như kết hợp với bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm. Phát hiện đúng bệnh nhằm tránh các di chứng do can thiệp nhầm lẫn, chẳng hạn cắt bỏ vú, nhầm với loại áp xe thông thường dẫn đến điều trị kéo dài, không hiệu quả, gây kháng thuốc.

Lê Phương