Nhiều phụ nữ trẻ vô sinh mà không biết

Đây là kết quả nghiên cứu về nhận thức hiếm muộn trên 1.000 phụ nữ châu Á tại 10 quốc gia, trong đó có Việt Nam, được công bố cuối tuần qua. Nghiên cứu có tên gọi Khởi đầu từ các gia đình châu Á do Merck Serono, một công ty của Đức thực hiện giữa năm 2011 và 2012.

Kết quả cho thấy các cặp vợ chồng Việt Nam có thể không nhận biết được tình trạng sinh sản của mình. Phụ nữ nhìn chung tin tưởng rằng cơ hội có thai của mình hoàn toàn cao, trong khi thực tế không hẳn như vậy. Rất nhiều cặp vợ chồng ở “trong bóng tối” nhưng vẫn duy trì tình trạng lạc quan nói chung và không tìm kiếm việc điều trị nhằm cải thiện việc có thai.

Nhiều phụ nữ Việt Nam không tìm sự giúp đỡ hoặc điều trị để cải thiện cơ hội thụ thai, đặc biệt là với phụ nữ trên 35 tuổi. Ảnh: N.P.

“Khả năng sinh sản của bản thân kém, ‘thả’ chưa chắc đã có thai nhưng nhiều người vẫn ngộ nhận cho rằng khả năng của mình cao. Vì thế, vì nhiều lý do: học tập, nghiên cứu, kinh tế…., họ lập gia đình nhưng kế hoạch trong 2 năm, đến khi ‘thả’ thì mãi không có. Đến lúc đó, họ mới tìm kiếm sự giúp đỡ, trong khi tuổi càng cao thì việc điều trị vô sinh càng khó”, phó giáo sư Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y Tế, Chủ tịch Hội Phụ sản khoa và sinh đẻ có kế hoạch Việt Nam cho biết.

Nghiên cứu trên cũng chỉ ra rằng lỗ hổng trong kiến thức về khả năng sinh sản là nguyên nhân chính khiến chị em chậm lựa chọn điều trị vô sinh. Nhiều người tin rằng số phận đóng vai trò quan trọng trong việc có con. Tại Việt Nam, 25% phụ nữ tin rằng vô sinh hay không là do "ý Chúa" và 44% cho rằng do "may mắn".



Bên cạnh đó, sự thiếu kiến thức về hiếm muộn ở phụ nữ còn thể hiện ở chỗ họ không nắm về vấn đề sinh sản nam giới. Nhiều chị em được hỏi thậm chí không tin rằng chồng của họ có thể có vấn đề về sinh sản. Đa phần vẫn cho rằng nguyên nhân vô sinh tất cả là do mình.



“45% không biết rằng một người đàn ông có thể vô sinh ngay cả khi họ có thể cương cứng và 56% không nhận ra rằng người đàn ông có thể bị vô sinh dù vẫn sản xuất tinh trùng. Thực tế, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này 40% là do nam giới, 40% do nữ giới, 20% do cả hai”, phó giáo sư Tiến nói.

Đặc biệt, gần một nửa không biết rằng phụ nữ ở tuổi 40 thì có ít cơ hội mang bầu hơn ở tuổi 30. Thậm chí, 60% không biết rằng người phụ nữ không có kinh nguyệt thì không có khả năng sinh sản.

Bên cạnh đó, cũng giống như phụ nữ ở một số nước như Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ…, phụ nữ Việt Nam khao khát làm mẹ mạnh mẽ nhưng việc có con lại do người chồng quyết định là chính. Có đến hơn 50% phụ nữ được hỏi cảm nhận rằng việc ông xã sẵn sàng để làm cha có ảnh hưởng lớn hơn sự sẵn sàng của riêng họ. Vì thế có chị em vô tình có thai, có thai chưa đúng như kế hoạch thì phải đi phá, những trường hợp này không phải là hiếm, ông Tiến cho biết.

Theo ông, tỷ lệ vô sinh ở nước ta ước tính là khoảng 7% dân số, một con số khá lớn. Vì thế, điều quan trọng là cần tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức về tác động của tuổi tác và các vấn đề y tế đến khả năng sinh sản...

Phương Trang