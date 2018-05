Nhiều quý ông 'nghỉ hưu non' ở tuổi 40

Quý ông tuổi băm ê mặt vì 'yếu' / Tư vấn sức khỏe sinh lý nam

Tuần trước, chị My ở Thanh Trì, Hà Nội đến phòng khám nam khoa vì ông chồng (39 tuổi) bỗng dưng dở chứng không ngó ngàng gì đến mình. Rất nhiều lần, chị gợi chuyện vợ chồng, nhưng anh nhà chỉ chiều một cách chóng vánh cho xong. Thậm chí có đợt, chị My phải nhịn tới 2 tháng liền mới được chồng "chiều" một lần. "Dạo này thấy anh ấy ít thể dục, ăn ngủ cũng kém, kèm theo một vài thái độ khác thường, tôi mới nhẹ nhàng hỏi han, chia sẻ. Thế nhưng, câu hỏi mà tôi nhận được chỉ là 'anh không sao', kèm theo thái độ lảng tránh gần gũi vợ", chị My nói.

Dù chưa đến tuổi 40 nhưng anh Toàn ở quận Bình Thạnh, TP HCM đã phải tìm đến bác sĩ trong tình trạng không còn muốn gần gũi vợ trong 2 năm trở lại đây. Mỗi khi lâm trận, “cậu bé” vẫn có thể cương và vợ có thể lên đỉnh nhưng anh dường như không có khoái cảm và lượng tinh xuất ra cũng rất ít.

Thiếu hụt testosterone là nguyên nhân thường gặp dẫn đến giảm ham muốn ở nam giới.

Bác sĩ Lê Hùng, Nguyên Phó viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP HCM cho rằng, những dấu hiệu chồng chị My và anh Toàn mắc phải có thể là triệu chứng giảm ham muốn tình dục. Đây là tình trạng không còn đòi hỏi hoặc không hứng thú đáp ứng trước các kích thích tình dục nên dương vật thường xuyên mềm xìu, kém độ cương cứng khi cần.

"Sau tuổi 40, mọi bộ phận trong cơ thể bị suy thoái, trong đó có tinh hoàn và tuyến thượng thận khiến các nội tiết tố như testosterone không sản sinh đủ lượng cần thiết. Đó là nguyên nhân của sự suy giảm khả năng sinh hoạt tình dục và nhiều bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe", bác sĩ Lê Hùng, cho biết.

Testosterone là loại nội tiết tố giữ vai trò chính trong chức năng hoạt động tình dục của nam giới bao gồm tác động kích thích sự ham muốn, cương cứng và cực khoái. Testosterone tăng khả năng ham muốn, tạo kích thích lên vỏ não hoặc tăng tiết chất xúc tác làm cương cứng dương vật theo cơ chế sinh lý bình thường.

Ngoài việc suy giảm nội tiết tố nam, việc mệt mỏi quá độ, cơ thể suy nhược, căng thẳng kéo dài, tác dụng phụ của các loại thuốc chữa bệnh thực thể như bệnh tim mạch, huyết áp, tiểu đường, sự hờ hững của bạn đời, một số thói quen xấu như thiếu ngủ, lười tập thể dục, lạm dụng chất kích thích... cũng là thủ phạm gây suy giảm ham muốn lẫn khả năng tình dục.

Theo bác sĩ Lê Hùng, không chỉ giảm ham muốn, từ 40 đến 45 tuổi, nhiều quý ông cũng có dấu hiệu xuống cấp về tim mạch, cơ bắp và xương, bắt đầu xuất hiện các khối mỡ thừa. Đây có thể là biểu hiện của mãn dục nam. Do đó, khi thấy có một trong những dấu hiệu bất thường như uể oải, dễ chán, có ham muốn nhưng không đạt được trạng thái cương..., người bệnh cần đến các bệnh viện có chuyên khoa nam học để khám và điều trị kịp thời. Giảm ham muốn tình dục kéo dài và nếu không được điều trị sẽ dẫn đến tình trạng không còn ham muốn.

Mãn dục là quá trình lão hóa tự nhiên mà bất kỳ nam giới nào cũng phải trải qua. Nam giới chỉ có thể làm chậm hoặc can thiệp để tình trạng này diễn ra không quá nặng nề. Để chủ động cải thiện tình trạng giảm ham muốn tình dục, nam giới cần xem xét và cân bằng lại toàn bộ cuộc sống, công việc, mối quan hệ tình cảm với người bạn đời. Đồng thời, tránh lạm dụng các sản phẩm cường dương, kích dục, bổ sung testosterone ngoại sinh ở dạng tiêm, uống, ngậm, cao dán ngoài da… Việc đưa testosterone bên ngoài vào gây ảnh hưởng vô cùng nguy hiểm đến sức khỏe nam giới, làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, suy tim, phì đại tuyến tiền liệt, tiểu đường, ung thư…

Bên cạnh đó, nam giới có thể sử dụng thảo dược thiên nhiên để kích hoạt cơ thể tự sản sinh testosterone một cách tự nhiên, an toàn. Nhiều nghiên cứu cho thấy, liệu pháp testosterone nội sinh giúp làm chậm quá trình mãn dục nam, cải thiện tình trạng giảm ham muốn, các bệnh toàn thân, từ đó tăng chất lượng sống của nam giới.

Phương Thảo