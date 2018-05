Nhộng, sâu non chết trong thức ăn của công nhân

Theo Chi cục Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Bình Phước, kết quả giám định mẫu thức ăn của công ty FreeWell (KCN Bắc Đồng Phú) cho thấy thức ăn không đảm bảo an toàn thực phẩm do trong sơ chế, chế biến, nấu nướng cũng như quá trình rửa rau, sơ chế để chế biến chưa loại bỏ hết các loại côn trùng gây hại.

Cụ thể, trong rau cải ngọt xào, bầu luộc được chế biến có 3 côn trùng nhộng (Noctuidae) và một mẫu sâu non (Plutell) chết lẫn vào trong thức ăn. Bốn loại côn trùng này là loài gây hại phổ biến trên rau cải và nhiều loại cây trồng khác. Ngoài ra, xét nghiệm vi sinh vật cũng cho thấy mẫu gà xào lăn có các chỉ tiêu xét nghiệm không đạt tiêu chuẩn (vi khuẩn E.coli ngoài giới hạn cho phép).

“Riêng nguồn thực phẩm trưa 8/11, công nhân phản ánh có dòi trong món thịt, khi đoàn kiểm tra đến làm việc thì thức ăn này không còn lưu giữ nên chỉ ghi nhận phản ánh của công nhân và đại diện công đoàn của công ty. Nguyên nhân có thể là do khách quan”, ông Phan Thanh Dũng, Chi cục trưởng Vệ sinh an toàn thực phẩm Bình Phước cho biết.

Công nhân bức xúc phản ứng sau khi phát hiện thức ăn có dòi vào trưa 8/11. Ảnh: Chế Bắc.

Theo ông Dũng, hiện Chi cục an toàn thực phẩm đã gửi báo cáo đến các cơ quan chức năng đề nghị phối hợp với Thanh tra Sở Y tế xử phạt Công ty Hải Bảo (Bình Dương), đơn vị cung cấp thức ăn cho công nhân công ty FreeWell theo đúng quy định của pháp luật.

Trưa 9/11, gần 4.000 công nhân Công ty FreeWell ở khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, bỏ việc vì phát hiện thức ăn có dòi. Trong bữa cơm trưa hôm trước, hơn 2.000 công nhân vào căn tin để ăn trưa, ngửi thấy thức ăn có mùi khó chịu, một số bốc hôi thối, có dòi bò trong thức ăn. Theo công nhân, tình trạng thức ăn kém chất lượng diễn ra thường xuyên, đỉnh điểm là bữa trưa 8/11. Công nhân phản ánh với lãnh đạo công ty nhưng không được giải quyết.

Chế Bắc