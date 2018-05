Những bài tập tốt và không tốt cho bà bầu

Tập thể dục rất có ích cho bà bầu, làm giảm các triệu chứng do việc mang thai gây ra như táo bón, bệnh trĩ, chuột rút, chướng bụng... do làm gia tăng tuần hoàn máu. Thể dục cũng giúp làm giảm đau lưng, chứng mất ngủ và mệt mỏi. Ngoài ra, luyện tập còn giải tỏa tâm trạng, duy trì cân nặng khỏe mạnh trong thai kỳ. Khi mang bầu, những kiểu luyện tập sau là an toàn và có ích nhiều nhất cho mẹ con bạn: - Bơi lội - Đi bộ - Yoga - Đạp xe Bất cứ bài tập nào ít gây ảnh hưởng và không có nguy cơ gây ngã đều rất tốt. Những bài tập và hoạt động sau nên tránh - Chạy - Trượt tuyết - Bài tập aerobic vận động mạnh - Các môn thể thao tiếp xúc - Bất kỳ hoạt động nào có nguy cơ gây ngã như leo trèo - Tập trên độ cao lớn - Lặn xuống nước Một vài hoạt động - như chạy - có thể an toàn nếu người mẹ vẫn làm điều đó trước khi có bầu, nhưng để tránh ngã trên các vỉa hè không bằng phẳng, bạn có thể chạy trên máy tập chạy, coi chừng tốc độ và nhịp chạy để tránh ngã. Ngoài ra, khi tham gia bất cứ môn thể dục thể thao nào, bà bầu cũng cần lưu ý an toàn sau: - Bắt đầu chậm. Có thể tham gia những lớp được thiết kế riêng cho bà bầu - Không bao giờ tập đến mức kiệt sức. Nếu mẹ thở dốc, bé sẽ không đủ ôxi để thở. - Tránh để quá nóng - Nghỉ ngơi giữa chừng - Uống nhiều nước - Mặc quần áo thoải mái và giày phù hợp - Tránh những bề mặt không bằng phẳng, bạn có thể bị ngã Nếu có bất kỳ triệu chứng bất thường nào xảy ra khi đang luyện tập, bạn nên ngừng ngay và đến gặp bác sĩ: T. An