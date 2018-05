Những bệnh cần tránh uống vitamin

Vì thế, bạn luôn cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi uống bất kỳ thực phẩm bổ sung nào. Dưới đây là lời khuyên của các chuyên gia Anh về những thực phẩm bổ sung có thể gây bất lợi cho những bệnh quen thuộc hoặc làm tăng nguy cơ bạn bị mắc bệnh nào đó. Ung thư tuyến tiền liệt: Tránh canxi Bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt thường được điều trị hoóc môn (để ngăn quá trình sản xuất hoóc môn testosterone). Mà testosterone lại rất quan trọng trong việc tạo sự cứng chắc cho bộ xương cơ thể. Vì thế, để bù đắp, bệnh nhân thường được bổ sung canxi. Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây khi tìm hiểu các bệnh nhân dùng liệu pháp hoóc môn, có bổ sung canxi thì thấy, khi được bổ sung 500-1000 mg canxi mỗi ngày, những người đàn ông này bị giảm mật độ xương. Đó là vì canxi quá nhiều đã làm giảm hiệu quả của vitamin D - vốn cần thiết để hấp thụ xương. Thực tế, bệnh nhân chỉ cần duy trì vận động để giữ cho xương chắc khỏe trong giai đoạn này, sau điều trị, mật độ xương sẽ dần dần được khôi phục. Bệnh vẩy nến: Tránh vitamin A Một trong các thuốc thường được sử dụng để điều trị cho hàng triệu người bị bệnh vẩy nến trên thế giới là retinoid. Chúng giúp điều chỉnh lại sự tăng trưởng của các tế bào da. Tuy nhiên, retinoid là dẫn xuất của vitamin A, và việc dùng nó bổ sung có thể dẫn tới tích lũy độc tố trong cơ thể. (Vitamin A tích lũy trong gan, khác với các vitamin khác đi qua đường tiểu). Do vậy, việc dùng quá nhiều (vượt 0,7 mg mỗi ngày với đàn ông, và 0,6 mg mỗi ngày cho phụ nữ) có thể dẫn tới các vấn đề như viêm màng kết, rụng tóc, và làm tồi tệ thêm vấn đề về da. Bệnh tim: tránh vitamin E và kali Nếu bạn có bệnh ở tim, tránh dùng liều cao vitamin E, vì điều này có thể làm tăng nguy cơ trục trặc ở tim lên gấp đôi. Trong khi đó, kali giúp điều chỉnh nhịp tim. Dù vậy, dùng nó ở liều cao (trên 3.500 mg mỗi ngày) có thể dẫn tới đánh trống ngực và rối loạn nhịp tim. Tiểu đường: Tránh vitamin B3 Tiểu đường là tình trạng bệnh mãn tính do quá nhiều đường (glucose) trong máu. Nhưng quá nhiều vitamin B3 (hơn 100 mg mỗi ngày) có thể làm tăng lượng glucose máu lên cao hơn nữa, do làm giảm lượng glucose được hấp thụ vào tế bào. Chứng loãng xương: Tránh vitamin A và photpho Có cơ chế làm việc liên hệ chặt chẽ với canxi, phốt pho rất quan trọng trong việc tạo cho bộ xương khỏe mạnh, và mặc dù không được chỉ định, nhiều người vẫn tự uống. Tuy nhiên, thế cân bằng canxi-photpho phải vừa đủ, và việc bổ sung photpho vào thức ăn có thể dẫn tới giòn xương. Nước Anh khuyến cáo tất cả mọi người không nên bổ sung chất này quá 250 mg mỗi ngày. Về vitamin A, một loạt các nghiên cứu khác nhau đã chỉ ra rằng uống liều cao một loại vitamin A (retinol) có thể làm giảm mật độ xương. Khuyến cáo hiện tại là 0,7 mg mỗi ngày cho nam và 0,6 mg mỗi ngày cho nữ. Bệnh thận: Tránh canxi Dù bị bất kỳ loại bệnh gì liên quan đến thận, bạn cần loại canxi khỏi danh sách bổ sung. Uống canxi trên 700 mg mỗi ngày có thể dẫn tới lắng đọng khoáng chất này trong thận, lâu ngày trở thành sỏi thận. Loét dạ dày: Tránh vitamin A Loét dạ dày do vi khuẩn Helicobacter pylori thường được điều trị bằng kháng sinh tetracycline. Tuy nhiên, sẽ là nghiêm trọng nếu bạn uống vitamin A bổ sung kèm theo thuốc này. Tuy vitamin A có thể giúp sửa chữa các vết thương trong dạ dày, nhưng nếu uống lượng lớn trong nhiều tháng (khoảng 2,3 mg, cao hơn so với mức khuyến nghị 0,7 mg mỗi ngày với nam và 0,6 mg mỗi ngày với nữ) có thể dẫn tới tình trạng tăng huyết áp nội sọ. T. An (theo bucharestherald)