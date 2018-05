Những biến chứng nguy hiểm của bệnh viêm xoang

Triệu chứng ban đầu của người mắc bệnh viêm xoang thường gặp như hắt hơi, sổ mũi, đau nhức và nghẹt mũi. Tuy nhiên, người bệnh hay chủ quan và tự ý điều trị tại nhà, không biết bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không điều trị đúng cách.

Biến chứng về đường hô hấp

Mũi là cửa ngõ đầu tiên của đường hô hấp, vì vậy khi mũi bị viêm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống hô hấp ở phía sau. Hiện tượng nghẹt mũi, tắc mũi, tắc một bên hoặc cả hai bên làm cho người bệnh phải thở bằng miệng, không khí không qua mũi nên không được làm ấm, làm sạch.

Mặt khác do chảy mũi, dịch mủ trực tiếp xuống họng (trong viêm xoang sau, đa viêm xoang) hoặc do không biết xì mũi (ở trẻ em) mà thường khịt mũi, hít mũi mủ xuống họng nên bệnh dễ dẫn đến viêm họng. Khi có các triệu chứng như giọng nói khàn, chóng bị mệt, mất tiếng, ho có đờm… người bệnh có thể bị viêm thanh quản mãn tính. Căn bệnh này nếu không điều trị kịp thời có thể gây các bệnh ở phía dưới đường hô hấp.

Biến chứng ở mắt

Do vị trí, cấu trúc của mắt nằm ở gần các xoang nên những viêm nhiễm từ mũi xoang gây hại đến mắt như viêm nề ổ mắt, viêm mí. Khi có triệu chứng sổ mũi, nhức đầu, bệnh nhân dễ bị sưng mí mắt, nề màng tiếp hợp, lồi nhãn cầu, đau nhức mắt... Khi dùng kháng sinh, các hiện tượng này sẽ hết nhưng bệnh tích của xoang vẫn tiếp diễn và dẫn đến các biến chứng khác như áp xe mí mắt làm mí mắt sưng to, nóng, đỏ và đau, viêm túi lệ gây sốt và đau nhức nhiều, viêm tấy ổ mắt làm đau nhói trong ổ mắt, đau xuyên lên đầu, mắt sưng húp, lồi và không di động được. Thậm chí, mắt người bệnh có thể bị sưng lan cả lên vùng thái dương, viêm dây thần kinh thị giác làm thị lực của người bệnh tự nhiên giảm sút đột ngột, có thể tự phục hồi hoặc để lại những di chứng về sức nhìn.

Biến chứng ở tai

Viêm xoang mãn tính, mủ chảy từ lỗ mũi sau xuống vòm họng luôn đọng lại ở lỗ vòi tai, khi khịt khạc mủ qua lỗ vời tai lên hòm tia nền gây viêm tai giữa. Đặc biệt, ống vòi tai của trẻ nhỏ ngắn, rộng, lại nằm ngang hơn so với người lớn nên mủ, dịch lại càng dễ xâm nhập vào hòm tai. Viêm tai giữa có thể ở hai dạng, viêm tai giữa cấp mủ và viêm tai giữa ứ dịch, nếu không được phát hiện kịp thời có thể dẫn tới thủng màng nhĩ, điếc...

Những biến chứng nguy hiểm trên đối với người bị viêm xoang có thể phòng ngừa được nếu biết cách điều trị sớm, hiểu đúng để biết cách phòng về căn bệnh viêm xoang, viêm mũi. Với những loại thuốc mới an toàn và có tính hiệu lực ngày càng cao, y học hiện đại đã đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc phòng chống các căn bệnh này. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan, kết quả trị liệu bằng tân dược vẫn chưa làm cho một số người bệnh và thầy thuốc hài lòng.

Việc kế thừa, nghiên cứu và phát triển các phương thuốc Đông y phòng chống các bệnh mũi xoang là cần thiết. Một trong những bài thuốc nổi tiếng trong lĩnh vực này là Thương nhĩ tử tán của danh y Nghiệm Dung Hòa, người Trung Quốc. Đây là bài thuốc được đánh giá có hiệu quả trong điều trị viêm mũi dị ứng, viêm xoang do khí lạnh, sự thay đổi thời tiết thất thường, đặc biệt là trong giai đoạn giao mùa gây nên. Bài thuốc gồm bốn vị gồm Thương nhĩ tử, Tân di, Cạch chỉ, Bạc hà, có công dụng phát tán phong hàn, trừ phong thấp, giúp thông mũi, giảm tiết dịch mũi, giảm đau mũi, chống phù nề, sưng viêm, làm hết mủ.

Từ bài thuốc Thương nhĩ tử được gia giảm hợp lý với Kim ngân hoa, phòng phong, hoàng kỳ, bạch truật, Công ty dược Trung ương Mediplantex đã cho ra đời sản phẩm viêm nang làm tăng công năng trị liệu các bệnh viêm mũi, viêm xoang. Lựa chọn bài thuốc phù hợp để có thể trị được bệnh tận gốc là điều rất quan trọng với người bệnh, dùng đúng thuốc trị đúng bệnh.

Diệp Trương