Những cách giúp trẻ mê hoạt động thể thao

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trẻ tham gia hoạt động thể thao có sức khỏe tim-phổi cao hơn so với những bé chỉ chơi với các thiết bị điện tử. Do đó, phụ huynh nên khuyến khích trẻ vận động nhiều hơn. Các chiêu dưới đây giúp bố mẹ kéo con rời xa tivi, thiết bị điện tử, ra ngoài chơi để cùng hưởng niềm vui thể thao, phát triển thể chất.

Cùng con tham gia thể thao

Đối với con trẻ, biện pháp tốt nhất để khuyến khích bé là cách noi gương và thi đua. Phụ huynh có thể cùng tập đá bóng, đạp xe, bơi lội... Ngoài ra, hãy cho bé luyện tập theo một thời khóa biểu nhất định để tạo thành thói quen, qua một thời gian dù không có sự hướng dẫn hay nhắc nhở của bạn thì bé vẫn tự động tập luyện. Bên cạnh đó, cả nhà có thể lên kế hoạch cho các hoạt động ngoài trời của gia đình. Như vậy, bạn vừa xây dựng lối sống lành mạnh cho trẻ, vừa tạo thêm nhiều thời gian vui vẻ giữa các thành viên trong gia đình.

Đa dạng hoạt động thể thao cho con

Mau chán là hiện tượng phổ biến ở trẻ nhỏ. Do đó, việc thay đổi nhiều hoạt động thể chất khác nhau rất cần thiết. Nếu trẻ đạp xe mỗi ngày, có thể thay đổi lộ trình đạp xe… hoặc tìm cho con một một thể thao mới. Trẻ cũng thích đi chơi với bạn bè trạc tuổi nên bố mẹ có thể chức các chuyến đi chơi xa, picnic cùng gia đình các bạn của con. Bạn cũng nên nghĩ ra một số trò chơi tập thể để trẻ hứng khởi khi vận động như đá bóng, bóng rổ, cầu lông... Trẻ sẽ tự động tham gia trò chơi khi có bạn bè xung quanh. Với trẻ đã bắt đầu đi học tiểu học, bạn có thể cho bé tập đi xe đạp đến trường thay vì đưa đón bé mỗi ngày. Nếu không yên tâm cho an toàn của bé, bạn có thể liên lạc với các phụ huynh khác trong lớp cho trẻ đi học theo nhóm, vừa giúp bé vận động mỗi ngày lại vừa giúp bé dễ hòa nhập với bạn bè.

Giới hạn thời gian xem tivi và chơi vi tính

Việc dành phần lớn thời gian rảnh để chơi các trò chơi trên smartphone, iPad, máy tính hoặc xem tivi… sẽ khiến khả năng vận động của các bé bị trì trệ, dễ mắc những căn bệnh như béo phì hay những bệnh về mắt… Thêm vào đó, việc ít giao lưu, thiếu tiếp xúc tập thể sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tâm sinh lý của trẻ. Do đó, phụ huynh nên cố gắng hạn chế tổng thời gian ngồi trước màn hình của trẻ không quá 1-2 giờ mỗi ngày. Đừng quên bố mẹ là hình mẫu cho con, vì vậy bạn phải làm gương cho trẻ bằng cách giới hạn thời gian ngồi trước màn hình của mình. Thay vì ngồi xem tivi, hãy khuyến khích con tham gia thể thao ngoài trời. Ban đầu bé có thể không thích nhưng khi đã thành nếp và hoạt động nhiều, bé sẽ nhận ra niềm vui của việc chơi thể thao.

Động viên trẻ tham gia thể thao

Một chút ganh đua có thể giúp tăng động lực cho con luyện tập thể thao, nhưng chỉ một chút thôi. Bố mẹ đừng khuyến khích các con phải cạnh tranh hơn thua với nhau. Theo đó, để con hứng khởi chơi bóng đá cùng mình, bố có thể nói: "Cu Bin chẳng biết sút bóng" hay "Cu Bin thua bạn Bi vì bạn Bi ghi bàn 3 trái". Ở những lần đầu, bạn có thể nhường con và khích lệ để bé thấy thoải mái khi chơi. Động viên giúp nuôi dưỡng sự tự tin, tự lập và giúp trẻ có một thói quen rèn luyện tốt. Cha mẹ có thể bố trí thời gian đưa con đến sân bóng, đưa con đi học nhảy, học múa… để thắt chặt sợi dây liên kết với con cái. Bên cạnh đó, cha mẹ cũng không nên gây áp lực cho con về vấn đề thắng thua. Điều trẻ cần là một cơ thể khỏe mạnh và sự vui vẻ, thoải mái để phát triển các kỹ năng chứ không phải cạnh tranh kịch liệt để giành thắng lợi.

Những chiêu giúp con yêu hoạt động thể thao này cũng được các ông bố, bà mẹ dự thi "Bé yêu vận động" áp dụng, thu được nhiều kết quả. Mẹ bé Nguyễn Minh Tiến, một trong những thí sinh đạt giải tuần thứ 4, tâm sự: "Ban đầu cu Tiến chỉ mê điện tử trên iPad, nhưng từ lúc được bố mẹ năng cho ra sân chơi tập thể đá banh cùng các bạn, Tiến hiếu động, vui vẻ lúc nào cũng mong ngóng đến giờ chơi cùng chúng bạn".

Tuần thứ 4 "Bé yêu vận động" diễn ra từ ngày 11/8 đến 17/8 với gần 200 bộ ảnh dự thi, trong đó 96 bộ hợp lệ được chọn đăng. Bên cạnh những hoạt động thể thao đa dạng, các tác phẩm dự thi còn là bức tranh muôn màu của kỳ nghỉ hè vui vẻ, bổ ích của trẻ. Phụ huynh bé Nguyễn Thảo My cho biết bé My luôn thích vận động, bộ môn thể thao con yêu nhất đó là xe đạp. Khi con đi xe đạp luôn mang đầy đủ mũ bảo hiểm, bộ đồ riêng để vui chơi một cách thoải mái nhất. Chiếc xe đạp này mang lại cho con một kỳ hè thật sự vui vẻ và bổ ích. Hay phụ huynh bé Ruby (Huỳnh Nguyễn Như Quỳnh) cũng tranh thủ tạo cho bé con diều màu sắc tung bay dưới trời xanh để bé tha hồ vận động chạy nhảy.

Cùng giải thưởng tuần, 15 tác giả dưới đây sẽ nhận được phần thưởng là một thùng sữa Dutch Lady 20+ loại 180ml và một tấm hình laminate kích thước 30x 40cm. Tấm hình ép laminate là hình ảnh tham gia cuộc thi và trúng giải.

Danh sách độc giả trúng giải tuần thứ tư:

Cuộc thi "Bé yêu vận động" do Báo VnExpress phối hợp với nhãn hàng Dutch Lady (Công ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam) tổ chức nhằm khuyến khích trẻ nhỏ theo lối sống vận động, khỏe mạnh thông qua các hoạt động thể thao. Ban tổ chức tiếp nhận bài dự thi, bắt đầu từ ngày 21/7 đến hết ngày 14/9.

Đối tượng trong ảnh dự thi là trẻ 4-14 tuổi đang chơi các môn thể thao. Chương trình có 15 giải mỗi tuần, cho các tác phẩm dự thi được bạn đọc bình chọn nhiều nhất và đúng với tiêu chí mà ban tổ chức đã đề ra. Trong 60 tác phẩm dự thi đạt giải tuần, ban tổ chức sẽ lựa chọn 4 tác phẩm dự thi để trao giải nhất, nhì, ba và tư của tháng. Kết thúc chương trình, trong 8 tác phẩm dự thi đạt giải tháng, ban tổ chức sẽ lựa chọn 3 tác phẩm dự thi để trao giải nhất, nhì và ba chung cuộc.

Độc giả gửi bài dự thi tại đây

Phương Thảo