Những điều chưa biết về khám sức khỏe tổng quát

- Theo bác sĩ thì ở độ tuổi nào sẽ có thể bắt đầu đi khám sức khỏe tổng quát? Vì sao phải khám tổng quát và việc khám này mang lại lợi ích gì cho em? (Ngọc Hân, 23 tuổi, Bến Tre)

- Bác sĩ Nguyễn Cảnh Nam - Chuyên khoa Nội tổng quát:

Chào Hân!

Theo khuyến cáo của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, từ 18 tuổi trở lên bạn sẽ đo huyết áp hàng năm để tầm soát nguy cơ tăng huyết áp. Do đó độ tuổi khám sức khỏe bắt đầu từ 18 tuổi. Ngoài ra, trong trường hợp phụ nữ có quan hệ, sau 3 năm hoặc từ 21 tuổi sẽ làm PAP Smear để tầm soát ung thư cổ tử cung.

Việc khám tổng quát sẽ giúp phát hiện sớm các bệnh lý còn trong giai đoạn tiềm ẩn, giúp phát hiện và điều trị sớm các yếu tố nguy cơ bệnh lý thường gặp (tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, viêm gan siêu vi...).

Toàn cảnh buổi tư vấn trực tuyến.

- Năm nay em 20 tuổi, hiện là sinh viên, em muốn đăng ký khám tổng quát. Xin bác sĩ cho em lời khuyên nên chọn gói khám sức khỏe như thế nào và ở đâu để phù hợp với điều kiện của sinh viên?

Em xin cám ơn (Trang, 20 tuổi)

- Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Hồng An, chuyên khoa Nội Tổng Quát, Giám đốc phòng khám Victoria Healthcare Mỹ Mỹ:

Chào em. Hiện nay ở TP HCM có rất nhiều phòng khám thiết kế các gói khám tổng quát cho từng độ tuổi khác nhau. Em 20 tuổi thì có thể khám tổng quát dành cho những người dưới 40 tuổi ở nữ và dưới 50 tuổi nếu em là nam. Tuy nhiên, em nên đến gặp bác sĩ tư vấn trước để chọn gói khám phù hợp dựa vào tình trạng sức khỏe hiện tại, tiền sử bệnh lý của gia đình...

- Tôi năm nay 32 tuổi. Xin bác sĩ tư vấn giúp tôi một năm tôi nên khám sức khỏe tổng quát bao nhiêu lần? (Ngọc Phạm, 32 tuổi, TP HCM)

- Bác sĩ Nguyễn Cảnh Nam:

Bạn mến!

Ở độ tuổi của bạn việc khám sức khỏe tổng quát nên được thực hiện mỗi năm một lần. Trong những trường hợp nếu có phát hiện bệnh lý bất thường, bác sĩ sẽ hẹn khám sớm hơn tùy theo quy trình điều trị (ví dụ phát hiện bệnh đái tháo đường có thể thử đường huyết mỗi tuần hoặc hàng tháng, thử HbA1c mỗi 3-6 tháng...).

- Tôi nghe nói hiện nay có biện pháp "tầm soát ung thư" để phát hiện sớm bệnh ung thư. Vậy cho hỏi khi nào thì cần tiến hành biện pháp này, làm ở đâu và chi phí ? Xin cám ơn ! (Nguyễn Công Dũng, 50 tuổi, 5/16 kp Tân Hòa, p Đông Hòa, tx Dĩ An, Bình Dương)

- Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Hồng An:

Hiện nay, trong tất cả các gói khám tổng quát đều có các xét nghiệm tầm soát ung thư: ung thư máu, ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư tiền liệt tuyến, ung thư gan, phổi... Bạn có thể đăng ký khám tổng quát để bác sĩ đánh giá yếu tố nguy cơ của bạn, tiền sử gia đình của bạn và chỉ định những xét nghiệm tầm soát ung thư cần thiết.

- Tôi năm nay 28 tuổi, chuẩn bị lập gia đình, muốn khám sức khỏe tiền hôn nhân mà không biết khám những gì, ở đâu, mong được bác sĩ tư vấn, xin cảm ơn. (Ngọc Huy, 28 tuổi, 554/8/2 Sư Vạn Hạnh Quận 10)

- Bác sĩ Nguyễn Cảnh Nam:

Huy mến!

Bạn nên đăng ký gói khám tổng quát. Trong gói khám này, bạn sẽ được đánh giá tình trạng sức khỏe chung, ví dụ tình trạng tim mạch, hô hấp, tiêu hóa... Ngoài ra, bạn nên làm xét nghiệm tầm soát các bệnh lý lây nhiễm như HIV; giang mai; viên gan siêu vi B, C... và được tư vấn về chủng ngừa.

Điều này có thể giúp cho bạn có cái nhìn tổng quát về tình trạng sức khỏe trước khi tiến tới hôn nhân. Hiện tại, tại phòng khám Victoria Healthcare có thiết kế gói khám tổng quát dành cho các bạn sắp tiến tới hôn nhân.

- Xin bác sĩ cho biết gói khám tổng quát gồm những gì ạ. Xin cảm ơn. (Kim Tuyến)

- Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Hồng An:

Hiện tại ở phòng khám Victoria Healthcare có thiết kế những gói khám tổng quát bao gồm những hạng mục sau:

1. Khám lâm sàng: Bác sĩ sẽ khám tổng quát và tư vấn kết quả cho bạn

2. Xét nghiệm máu gồm: công thức máu, đường máu, mỡ máu, chức năng gan, chức năng thận, viêm gan siêu vi B, tầm soát ung thư tiền liệt tuyến cho nam trên 50 tuổi.

3. Xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu

4. XQuang phổi tầm soát bệnh lý ở phổi như: lao phổi, viêm phổi, ung thư phổi...

5. Siêu âm bụng tổng quát tầm soát các bệnh lý của gan, mật, tụy, lách, thận, tử cung, phần phụ

6. Khám phụ khoa cho nữ và tầm soát ung thư cổ tử cung cho phụ nữ đã có quan hệ tình dục

7. Chụp nhũ ảnh tầm soát ung thư vú cho phụ nữ trên 40 tuổi hoặc những phụ nữ có yếu tố nguy cơ (trong gia đình có mẹ, dì bị ung thư vú...)

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Hồng An

- Thưa bác sĩ Trần Thị Hồng An

Ba con năm nay 62 tuổi bị tăng huyết áp, thường xuyên chóng mặt và ngất xỉu đã đi khám rất nhiều nơi nhưng vẫn không có dấu hiệu giảm bớt. Bác sĩ có biện pháp hay thuốc gì để khắc phục tình trạng này không ạ. Con cảm ơn nhiều ạ (Bùi Linda, 26 tuổi, 29/4 Hiệp Bình Chánh ,Quận Thủ Đức, HCM)

- Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Hồng An:

Con cần đưa ba đi khám tổng quát lại ngay để bác sĩ đánh giá bệnh huyết áp của ba con đã được điều trị ổn định hay chưa nhằm để bác sĩ phát hiện xem ngoài bệnh tăng huyết áp, ba còn có những rối loạn hay bệnh lý nào phối hợp hay không để phát hiện và điều trị kịp thời. Khi đi khám, con cần đem theo tất cả các xét nghiệm đã được thực hiện và các thuốc ba đang dùng.

- Xin chào bác sĩ, hiện nay có rất nhiều bệnh tiềm ẩn trong cơ thể con người. Vậy khi khám sức khỏe tổng quát thì có phát hiện được các bệnh đó không? (Thanh Phạm, 28 tuổi, Mỹ Đức - hà nội)

- Bác sĩ Nguyễn Cảnh Nam:

Chào bạn!

Việc khám tổng quát hàng năm sẽ giúp phát hiện các bệnh lý thường gặp như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu..., các bệnh lý truyền nhiễm (viêm gan B, C...)

Có một số bệnh lý sẽ biểu hiện sớm trong giai đoạn đầu như nhiễm trùng hô hấp trên, viêm phổi, viêm dạ dày. Tuy nhiên, có nhiều bệnh lý khi có dấu hiệu là đã qua giai đoạn trễ hoặc có biến chứng (phù, tiểu nhiều do biến chứng tiểu đường gây suy thận, xuất hiện liệt nửa người hoặc đau ngực do tăng huyết áp lâu ngày không kiểm soát, xuất hiện sụt cân, tiểu nhiều, khát nhiều trong tiểu đường...). Do đó, việc tầm soát sớm giúp bạn có thể nhận biết những bệnh lý tiềm ẩn để có thể can thiệp sớm, giúp việc điều trị đơn giản và duy trì sức khỏe tốt.

- Theo bác sĩ nên chọn gói khám sức khỏe tổng quát nào là phù hợp với những người phụ nữ đã về hưu, để có thể thực hiện thường xuyên mà vẫn hiệu quả và không quá ảnh hưởng đến ngân sách gia đình? (nkthuan)

- Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Hồng An:

Chị nên chọn gói khám tổng quát cho phụ nữ trên 40 tuổi (nội dung của gói khám đã được trình bày kỹ ở câu trả lời gói khám sức khỏe bao gồm những hạng mục gì) và nên thực hiện định kỳ hàng năm. Chị có thể tham khảo các gói khám tổng quát ở các phòng khám để chọn mức giá phù hợp với ngân sách của mình.

- Chào bác sĩ, em nay 29 tuổi, cách đây 1 năm em có đi khám tổng quát nhưng không phát hiện bệnh gì, mẹ em thì vẫn đang điều trị bệnh huyết áo cao và tiểu đường, em có nguy cơ bị bệnh này không bác sĩ, và bao lâu thì nên đi khám tổng quát lại? (nguyen hai phuong, 29 tuổi, Tp biên hòa)

- Bác sĩ Nguyễn Cảnh Nam:

Chào Phương!

Khi bố mẹ có bệnh tăng huyết áp và tiểu đường thì bạn có nguy cơ mắc bệnh lý này trong tương lai. Tuy nhiên bạn vẫn có thể phòng ngừa bằng cách duy trì cân nặng bình thường (BMI 18,5-25 đối với nam và BMI 18,5-23 đối với nữ), tập thể dục hàng ngày, tránh thói quen ăn ngọt và nhiều muối. Ở độ tuổi của bạn nên khám sức khỏe định kỳ hàng năm là phù hợp.

Bác sĩ Nguyễn Cảnh Nam

- Tôi tên Nguyễn Văn Trường, năm nay 32 tuổi, tôi hay bi viêm họng, gây sốt, đau dạ dày, thỉnh thoảng bị đau các khớp vai, ngón tay, ngón chân. Với bệnh lý như vậy nhờ bác sĩ tư vấn nên khám tổng quát như thế nào. Xin cảm ơn! (Truong NGUYEN VAN)

- Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Hồng An:

Bạn nên chọn gói khám tổng quát cho nam dưới 50 tuổi. Trong quá trình khám và tư vấn, bác sĩ sẽ lưu ý đặc biệt tình trạng bệnh lý của bạn để có thể yêu cầu bạn làm các xét nghiệm chuyên biệt với bệnh lý của bạn.

- Xin hỏi bác sĩ, khi đi khám tổng quát thì nên khám những mục nào là quan trọng nhất. Việc khám tổng quát thì cần làm những xét nghiệm nào không?

Xin cảm ơn bác sĩ! (lê văn lượng, 36 tuổi, Di Linh Lâm Đồng)

- Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Hồng An:

Gói khám tổng quát được thiết kế cho việc phát hiện và tầm soát những bệnh lý thường gặp, đánh giá tình trạng sức khỏe một cách tổng quát nên các hạng mục đã được thiết kế một cách cơ bản và quan trọng như nhau, chứ không có mục nào là quan trọng nhất cả. Em có thể tham khảo thêm các hạng mục trong gói khám tổng quát cho từng độ tuổi mà tôi đã trả lời ở trên.

- Tôi năm nay 51 tuổi, có hiện tượng: ở chân từ đùi xuống đến bắp chân

nổi nhiều đường gân màu xanh, thường xuyên nhức mỏi từ kheo chân xuống

đến gan bàn chân, đêm ngủ hay bị chuột rút. Xin hỏi bác sĩ đó là hiện

tượng của bệnh lý gì? Phương thuốc điều trị? Bác sĩ tư vấn cho tôi về vấn đề kiểm tra sức khỏe tông quát: gói khám, các xét nghiêm cần thiết... (Đoàn Thúy Dung, 40 tuổi, Hà Nội)

- Bác sĩ Nguyễn Cảnh Nam:

Chào cô!

Theo theo triệu chứng mà cô mô tả có thể gợi ý đến bệnh lý suy tĩnh mạch chi dưới. Bác sĩ sẽ khám và siêu âm tĩnh mạch chi dưới giúp xác định tổn thương ở hệ tĩnh mạch nông hay sâu ở chân, mức độ tổn thương, có huyết khối hay không, để có hướng điều trị phù hợp (uống thuốc hay phẫu thuật).

Đối với bệnh lý này, khuyến khích người bệnh tập thể dục (đi bộ, bơi lội, đạp xe...), tránh đứng lâu hoặc ngồi lâu. Ngoài ra, cô nên mang vớ y khoa. Sau khi thăm khám, bác sĩ sẽ kê toa phù hợp cho cô.

Ở độ tuổi của cô việc khám tổng quát nên thực hiện hàng năm để tầm soát các bệnh lý thường gặp ở độ tuổi này như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường, tầm soát ung thư cổ tử cung, ung thư vú, nguy cơ loãng xương...

- Chào bác sĩ Hồng An,

Bác cho em hỏi khám tổng quát thì khả năng phát hiện bệnh được bao nhiêu phần trăm ah. Vì em hay dẫn ba má đi khám tổng quát nhưng thấy hầu như khám chung chung thôi không chuyên sâu. Cảm ơn bác sĩ nhiều. (Đặng Thị Ngọc Yến, 30 tuổi, Quận 6)

- Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Hồng An:

Khám sức khỏe tổng quát nhằm đánh giá tình trạng sức khỏe hiện tại, phát hiện kịp thời các bệnh lý thường gặp ở giai đoạn sớm. Ngoài gói khám tổng quát còn có những gói khám chuyên sâu dành cho những người bị bệnh cao huyết áp, tiểu đường... để đánh giá sự tiến triển của các bệnh lý

- Tôi bị bệnh tiểu đường nên rất lo ngại biến chứng. Hiện tôi khám mắt định kỳ 6 tháng một lần. Tôi lo ngại về thận nhưng không biết nên xét nghiệm những gì. Các mạch máu chân và tay thì có biện pháp theo dõi như thế nào. Chụp hình các mạch máu ở đâu. Xin cảm ơn bác sĩ (Phạm Kiên, 60 tuổi, Hà Nội)

- Bác sĩ Nguyễn Cảnh Nam:

Chào bác Kiên!

Bệnh tiểu đường thường gây biến chứng lên nhiều cơ quan trong cơ thể, ví dụ như thiếu máu cơ tim - nhồi máu cơ tim, suy thận, bệnh thần kinh ngoại biên, bệnh mạch máu não làm tăng nguy cơ đột quỵ và sa sút trí tuệ... Việc điều chỉnh đường huyết ổn định và tầm soát biến chứng là rất cần thiết. Bác sĩ sẽ cho bác làm điện tâm đồ hoặc điện tim gắng sức (khi cần) để phát hiện biến chứng ở tim, xét nghiệm microalbumin niệu mỗi 6 tháng để tầm soát biến chứng thận, soi đáy mắt định kỳ hàng năm để tầm soát biến chứng võng mạc.

Cho đến nay, các biến chứng ở mạch máu tay chân có thể phát hiện được bằng siêu âm Doppler mạch máu. Tuy nhiên không có khuyến cáo thực hiện siêu âm để tầm soát biến chứng mạch máu ngoại biên.

Bác có thể chụp hình mạch máu DSA ở các bệnh viện lớn tại Hà Nội như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện 108...

Bác sĩ Nguyễn Cảnh Nam.

- Thưa bác sĩ, con vừa mới khám sức khỏe tổng quát cách đây 2 tháng để bổ túc hồ sơ xin việc. Hiện tại thì không phát hiện bệnh gì, gia đình con cũng chưa có ai có tiền sử bệnh gì nặng, bao lâu thì con nên đi khám sức khỏe tổng quát lại. (Bao Han, 22 tuổi, Le Dai Hanh , Q11, TP HCM)

- Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Hồng An:

Bạn nên khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

- Me cua em nam nay 71 tuoi, bi tieu duong, huyet ap va gan day bi tai bien xuat huyet duoi nhen. Hien nay an uong qua duong ong, chi nam khong di dung duoc. Gan day 1 ngon chan ben phai bi den, bác sĩ Cho Ray chup hinh chan doan bi tac mach mau dan den hoai tu. Ngoai ra me em con bi nao u nuoc (ung thuy) do di chung xuat huyet duoi nhen gay nen. Gia dinh em da xin cho me xuat vien hon thang nay, tu cham soc o nha nhung hien tai thay me dau toi nghiep muon dua xuong bv thao khop chan nhung lai so khi me e chiu khong noi. Xin bác sĩ cho loi khuyen. Cam on bác si nhieu. (Do thi ngoc Dung, 38 tuổi)

- Bác sĩ Nguyễn Cảnh Nam:

Chị Dung mến!

Trường hợp này đau là do tình trạng hoại tử ngón chân do biến chứng của đái tháo đường. Ngoài ra, mẹ bạn còn bị tăng huyết áp và di chứng xuất huyết dưới nhện, nằm bất động, do đó làm tăng nguy cơ của suy dinh dưỡng, loét da do tỳ đè, thuyên tắc tĩnh mạch làm xấu đi tình trạng sức khỏe.

Điều cần thiết bây giờ là phải ổn định đường huyết, điều trị nhiễm trùng ngón chân tốt. Bạn nên nhờ bác sĩ khám và tư vấn tại nhà để có hướng điều trị phù hợp trước khi có quyết định phẫu thuật.

- Việc khám sức khỏe tổng quát thường xuyên thì ai cũng muốn. Nhưng người Việt mình thường không coi trọng. Điều này xuất phát từ hai yếu tố: Chất lượng khám chữa bệnh của các bệnh viện và cơ sở làm nảy sinh yếu tố ngại đi khám. Và giá thành phải chi trả cho việc khám sức khỏe đó. Vậy xin hỏi bác sĩ Hồng An, phòng khám Victoria Healthcare có những ưu điểm gì nổi bật hơn so với các nơi khác (về dịch vụ, giá thành)? Phòng khám có những chính sách ưu đãi nào cho các bệnh nhân khám sức khỏe định kỳ ở đây không? (Lại Trung ANh, 27 tuổi, Hà Nội)

- Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Hồng An:

Ở Victoria, các bạn sẽ được các bác sĩ khám và tư vấn cụ thể, rõ ràng, giải thích cặn kẽ tình trạng bệnh lý của mình. Quy trình khám sức khỏe tổng quát tại đây giúp bạn tiết kiệm tối đa thời gian. Bạn có thể trao đổi trực tiếp với bác sĩ mọi vấn đề sức khỏe mà bạn quan tâm. Bệnh án điện tử trực tuyến của phòng khám có thể giúp bạn xem kết quả khám của mình tại bất cứ đâu với các thiết bị có kết nối Internet.

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Hồng An

- Thưa bác sĩ, em 31 tuổi hiện đang có ý định có em bé thứ 2, em nên chọn gói khám sức khỏe nào là phù hợp ạ. (tram anh, 31 tuổi, Nơ trang long, quận bình thạnh)

- Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Hồng An:

Bạn nên chọn gói khám tổng quát cho nữ dưới 40 tuổi để đánh giá tình trạng sức khỏe tổng quát, sức khỏe sinh sản hiện tại như: các bệnh lý của tử cung phần phụ (u xơ tử cung, viêm nhiễm phụ khoa, các bệnh lý lây nhiễm qua đường tình dục...) cũng như các mũi tiêm chủng cần tiêm trước khi có ý định sinh em bé thứ 2.

- Chào bác sĩ, mẹ tôi hiện 62 tuổi, đang bị bệnh huyết áp cao và tiểu đường, và vẫn đang uống thuốc điều trị, tôi nên chọn gói khám sức khỏe nào cho mẹ, và bao lâu thì đi khám sức khỏe lại. Cám ơn bác sĩ. (Thien Bao, 35 tuổi, Khu phố 6, Kha vạn cân, thủ đức)

- Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Hồng An:

Bạn nên đưa mẹ đi khám gói khám tổng quát chuyên sâu dành cho người bị cao huyết áp và tiểu đường nhằm phát hiện các biến chứng của bệnh cao huyết áp, tiểu đường và nên tái khám định kỳ theo yêu cầu của bác sĩ.

- Xin cho tôi hỏi, để phát hiện và phòng ngừa bệnh ung thư, các chuyên gia khuyên chúng tôi nên lựa chọn gói khám chữa bệnh nào? Xin cảm ơn. (Hải Âu, 35 tuổi, Hà Nội)

- Bác sĩ Nguyễn Cảnh Nam:

Chào bạn!

Tầm soát ung thư cổ tử cung PAP smear được thực hiện hàng năm từ độ tuổi 21 hoặc sau 3 năm khi có quan hệ (tùy thời điểm nào đến trước), cho đến độ tuổi 65-70.

Tầm soát ung thư vú bằng chụp nhũ ảnh được thực hiện hàng năm hoặc mỗi 2 năm ở phụ nữ từ độ tuổi 40, phụ nữ có người thân gần nhất (mẹ, chị, em ruột) có ung thư vú, có mật độ xương cao, phụ nữ có dùng nội tiết tố điều trị tiền mãn kinh...

Bác sĩ sẽ dựa vào các thông tin sức khỏe của bạn như tiền căn gia đình, các dấu hiệu lâm sàng (rối loạn tiêu hóa, đau đầu, đau ngực, khó ở...), cũng như các bệnh lý mà bạn đang mắc phải để gợi ý đến các tầm soát ung thư cần thiết, ví dụ như tầm soát ung thư gan ở những người có nhiễm siêu vi gan B, C, nghiện rượu; tầm soát ung thư phổi bằng ở những người hút thuốc lá; ung thư tiền liệt tuyến ở nam giới trên 50 tuổi; xét nghiệm máu ẩn trong phân để tầm soát ung thư đại trực tràng ở người trên 40 tuổi.

- Hiện nay bố mình 76 tuôi bị thoái hóa 3 đốt sống lưng, cổ, thỉnh thoảng có hiện tượng đau thắt ngực. Khi ngủ thường ngáy to và hay mê sảng. Mình muốn cho cụ kiểm tra sức khỏe tổng quát thì nên chọn gói khám sức khỏe như thế nào? (Thu Trang, 32 tuổi, Hà Nội)

- Bác sĩ Nguyễn Cảnh Nam:

Chào Trang!

Bạn có thể đăng ký gói khám tổng quát cho nam giới trên 50 tuổi tại phòng khám Victoria Healthcare. Trong gói khám này, bố bạn sẽ được đánh giá đầy đủ chức năng của các cơ quan trong cơ thể, phát hiện các bệnh lý thường gặp ở độ tuổi này, tầm soát ung thư tiền liệt tuyến.

Bố bạn có hiện tượng đau thắt ngực ở tuổi này gợi ý bệnh mạch vành. Các bác sĩ sẽ cho bác làm thêm điện tim gắng sức. Khi ngủ thường ngáy to và hay mê sảng - dấu hiệu này gợi ý đến hội chứng rối loạn hô hấp khi ngủ. Bạn nên gặp bác sĩ để được tư vấn thêm.

Bác sĩ Nguyễn Cảnh Nam

- Tôi đi khám tổng quát và cho biết bị thiếu máu nhưng không biết thiếu máu do thiếu sắt hay do nguyên nhân khác. Khi đi khám tổng quát, có thể yêu cầu bệnh viện làm công thức máu để xác định nguyên nhân không? (Ngo Thi Hoa, 57 tuổi, 8 Nguyễn Huệ, Quận 1)

- Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Hồng An:

Công thức máu là xét nghiệm nằm trong gói khám tổng quát chẩn đoán được thiếu máu nhưng không thể hiện được nguyên nhân gây thiếu máu. Do đó, khi đi khám tổng quát, chị có thể yêu cầu bác sĩ làm thêm các xét nghiệm tìm nguyên nhân thiếu máu như: xét nghiệm sắt, dự trữ sắt trong cơ thể, xét nghiệm điện di hemoglobin, xét nghiệm tìm máu ẩn trong phân... Tùy theo mức độ thiếu máu của chị, bác sĩ sẽ tư vấn cụ thể việc theo dõi và điều trị cho chị.

- Toi 53 tuoi, co hien tuong buoi chieu chan to hon buoi sang, dem ngu thinh thoang bi chuot rut la vi sao, nen kham benh huong nao? (Toi nhiem virut viem gan B the chua hoat dong). (La Thi Van, 53 tuổi, 125 Hoang Van Thai, Thanh Xuan Ha Noi)

- Bác sĩ Nguyễn Cảnh Nam:

Chào bác!

Triệu chứng của bác có thể gợi ý đến bệnh lý suy tĩnh mạch chi dưới. Bác có thể khám và siêu âm mạch máu để phát hiện bệnh lý này. Ngoài ra, phù chân còn có thể là triệu chứng của một số bệnh lý khác như suy tim, xơ gan...

Khi bị nhiễm vi rút viêm gan B, bác nên kiểm tra men gan và siêu âm gan định kỳ mỗi 3-6 tháng.

- Chào bác sĩ, cho em hỏi là khám tổng quát có được ăn uống bình thường trước khi khám không, hay là phải nhịn ăn và chỉ được uống nước thôi. Nên khám vào buổi sáng hay buổi chiều là tốt. (thu ba, 27 tuổi, Le VanTho, P11, Quan Go Vap)

- Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Hồng An:

Bạn nên nhịn ăn trước khi khám tổng quát 8 giờ để xét nghiệm máu được chính xác, siêu âm túi mật được rõ ràng, riêng nước thì bạn vẫn uống bình thường nên thông thường khám tổng quát thực hiện vào buổi sáng. Nếu bạn đã lỡ ăn sáng trước khi lấy mẫu máu hãy báo với nhân viên lễ tân hoặc y tá, khi đó bạn sẽ được vào gặp bác sĩ để thực hiện khám lâm sàng trước. Bác sĩ sẽ quyết định bạn nên dời sang buổi khác hay có thể lấy ngay mẫu – trường hợp này bác sĩ sẽ ghi chú vào hồ sơ để đọc kết quả chính xác hơn.

- Thưa bác sĩ, tôi bị đau đầu nhiều năm nay nhưng không nặng lắm. Cách đây 1 tháng, tôi bị đau đầu nặng. Tôi có đi khám tổng quát ở bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ yêu cầu tôi xét nghiệm máu, điện não, chụp X-Quang phần cổ, nội soi tai mũi họng. Sau khi có kết quả, bác sĩ kết luận điện não không vấn đề gì, chụp X-Quang thì tôi bị thoái hóa đốt sống cổ và bác sĩ nói đó là nguyên nhân tôi bị đau đầu. Xin bác sĩ cho tôi hỏi, liệu làm những xét nghiệm trên đã đủ để xác định triệu chứng đau đầu của tôi chưa? Tôi xin cảm ơn. (Đỗ Hiền, 56 tuổi, Hà Nội)

- Bác sĩ Nguyễn Cảnh Nam:

Chào bác!

Dựa vào các triệu chứng của bác, các xét nghiệm như vậy là tương đối đầy đủ. Với các triệu chứng ở độ tuổi này vẫn có thể nghĩ đến đau đầu vận mạch. Bác nên khám lại chuyên khoa nội thần kinh để có kết quả chính xác hơn.

Chúc bác có nhiều sức khỏe!

- Chào bác sĩ, em hiện 35 tuổi, cách đây 6 tháng, em có đi khám tổng quát thì được phát hiện bị u xơ tử cung, u kích thước nhỏ nên bác sĩ không cho uống thuốc điều trị. Em muốn tái khám lại nhưng chuyên sâu về bệnh hơn thì nên khám gói nào là phù hợp và khám những gì. Em cám ơn bác sĩ, chúc bác sĩ sức khỏe. (yen nhu, 35 tuổi, Au Co, Huong lo 2,quan Tan Binh)

- Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Hồng An:

Em nên khám phụ khoa và siêu âm định kỳ mỗi 6 tháng để đánh giá tiến triển của khối u xơ tử cung. Bác sĩ phụ khoa sẽ tư vấn, theo dõi và điều trị cho em.

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Hồng An

- Sau khi sinh con thân hình tôi rất nặng nề, nhiều mỡ thừa, xin hỏi bác sĩ có khoa khám nào chuyên sâu về các bệnh liên quan đến béo phì không ạ? (Lại Trung Anh, 30 tuổi, Gia Lâm - Hà Nội)

- Bác sĩ Nguyễn Cảnh Nam:

Trung Anh thân mến

Tình trạng dư mỡ sau khi sinh một phần là do tình trạng dinh dưỡng quá mức trước và sau sanh. Bạn có thể đến khám tại trung tâm dinh dưỡng để xây dựng khẩu phần ăn phù hợp. Ngoài ra, bạn nên tranh thủ tập thể dục hàng ngày nhằm đốt năng lượng dư thừa để giảm cân.

Chúc bạn giảm cân thành công.

- Em mới lấy chồng chưa được bao lâu nhưng em muốn khám sức khỏe sinh sản. Em muốn hỏi gói khám sức khỏe tổng quát này có bao gồm khám về sức khỏe sinh sản cho phụ nữ không ạ? (Mai Anh, 24 tuổi, Quảng Ninh)

- Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Hồng An:

Trong gói khám tổng quát có khám phụ khoa và tư vấn sức khỏe sinh sản. Em nên đăng ký khám tổng quát để được khám và tư vấn cụ thể.

- Tôi xin được hỏi bác sĩ: 4 năm nay tôi chưa khám tổng quát vậy nay tôi nên khám tổng quát ở đâu và cần khám, xét nghiệm những gì mong bác sĩ tư vấn giúp. Xin chân thành cảm ơn BS (tran duc hanh, 49 tuổi, hanoi)

- Bác sĩ Nguyễn Cảnh Nam:

Ở độ tuổi của anh, việc khám tổng quát phải được thực hiện hàng năm. Tại phòng khám chúng tôi có gói khám tổng quát dành cho nam giới < 50 tuổi. Trong gói khám này bao gồm các xét nghiệm cần thiết để đánh giá sức khỏe như máu, nước tiểu, X-quang, siêu âm bụng...

- Tôi bị mỡ máu cao (6,0) được tư vấn dùng một số thỏ dược, hiện tại Triglycerid còn 3,8 tôi vẫn duy trì dùng thảo dược song hầu như không giảm nữa. Vậy trường hợp của tôi có phải dùng thuốc mõ máu hay không (nguyen tu doanh, 48 tuổi, ninh binh)

- Bác sĩ Nguyễn Cảnh Nam:

Chào anh!

Việc điều trị rối loạn mỡ máu không chỉ là dùng thuốc. Tăng cường tập thể dục hàng ngày (ít nhất 3 lần một tuần, mỗi lần ít nhất 30-45 phút), giảm chất béo, tinh bột trong khẩu phần ăn, hạn chế tối đa bia rượu... là những phương pháp không dùng thuốc rất hiệu quả để ổn định Triglycerid.

Trong trường hợp Triglycerid vẫn còn cao sau khi đã có điều chỉnh, việc dùng thuốc là cần thiết.

- Chào bác sĩ, với gói khám sức khỏe tổng quát mà bác sĩ giới thiệu dưới đây thì chi phí ước tính khoảng bao nhiêu? Em cảm ơn!

"1. Khám lâm sàng: Bác sĩ sẽ khám tổng quát và tư vấn kết quả cho bạn



2. Xét nghiệm máu gồm: công thức máu, đường máu, mỡ máu, chức năng gan, chức năng thận, viêm gan siêu vi B, tầm soát ung thư tiền liệt tuyến cho nam trên 50 tuổi.



3. Xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu



4. XQuang phổi tầm soát bệnh lý ở phổi như: lao phổi, viêm phổi, ung thư phổi...



5. Siêu âm bụng tổng quát tầm soát các bệnh lý của gan, mật, tụy, lách, thận, tử cung, phần phụ



6. Khám phụ khoa cho nữ và tầm soát ung thư cổ tử cung cho phụ nữ đã có quan hệ tình dục



7. Chụp nhũ ảnh tầm soát ung thư vú cho phụ nữ trên 40 tuổi hoặc những phụ nữ có yếu tố nguy cơ (trong gia đình có mẹ, dì bị ung thư vú...)" (Minh Minh, 25 tuổi, 126C1 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận)

- Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Hồng An:

Giá gói khám tổng quát sẽ tùy thuộc vào chất lượng và dịch vụ của từng phòng khám. Theo tôi được biết, tại TP HCM, giá của gói khám tổng quát hiện nay dao động trong khoảng 1,5-3 triệu đồng.

- Xin hoi bac si, gia dinh bo toi chet do ung thu phoi, anh trai bo toi cung chet do ung thu, vay toi co nguy co mac ung thu khong, co bao nhieu phan tram do yêu to di truyen, toi phai di kham nhu nao de phát hiên som. Xin cam on bac si. (phạm Lợi, 32 tuổi)

- Bác sĩ Nguyễn Cảnh Nam:

Chào Lợi!

Nguy cơ ung thư phổi tăng cao ở nhóm người hút thuốc lá, làm việc trong môi trường khói bụi kéo dài. Bạn có thể làm giảm nguy cơ này bằng cách ngưng thuốc lá nếu có. Hiện nay chẩn đoán ung thư phổi dựa vào CTscans ngực, nội soi phế quản ở những trường hợp có triệu chứng. Tuy nhiên không có khuyến cáo về tầm soát sớm bằng phương pháp trên ở những người không có triệu chứng.

Bác sĩ Nguyễn Cảnh Nam

- Theo bác sĩ đến độ tuổi nào nên đi khám sức khỏe tổng quát (nguyen tu doanh, 48 tuổi, ninh binh)

- Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Hồng An:

Khám sức khỏe tổng quát không có giới hạn độ tuổi và mỗi độ tuổi sẽ có gói khám thích hợp. Ngay cả với trẻ em cũng cần khám sức khỏe tổng quát để đánh giá sự phát triển thể chất, tâm sinh lý của trẻ theo từng độ tuổi.

Việc khám sức khỏe tổng quát sẽ giúp bạn và bác sĩ của bạn đánh giá tình trạng sức khỏe hiện tại, dự đoán các yếu tố nguy cơ, phát hiện và điều trị sớm các bệnh lý, được tư vấn chăm sóc sức khỏe một cách hữu hiệu nhất.

Do thời gian có hạn nên tôi xin phép hẹn gặp độc giả VnExpress trong một dịp khác để chia sẻ thêm các vấn đề sức khỏe mà độc giả quan tâm. Chúc các bạn nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

