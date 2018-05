Những điều chưa biết về sữa tiệt trùng

Sữa nước nói chung và sữa tiệt trùng nói riêng ngày càng phổ biến với người tiêu dùng. Nhiều người bắt đầu có thói quen uống sữa mỗi ngày và xem đây là nguồn cung cấp dinh dưỡng tốt cho cơ thể bên cạnh các bữa ăn chính. Thế nhưng, thực tế, không phải ai cũng hiểu rõ về sữa tiệt trùng và những công dụng của nó.

Dưới đây là những thông tin cần biết về sữa tiệt trùng và sữa hoàn nguyên tiệt trùng:

1. Không phải sữa tiệt trùng nào cũng tươi

Rất nhiều người dùng nghĩ rằng sữa nước tiệt trùng nghiễm nhiên được làm từ sữa tươi. Tuy nhiên, chỉ có sữa tươi tiệt trùng được chế biến từ sữa tươi nguyên liệu, còn sữa tiệt trùng hoàn nguyên được chế biến từ sữa bột, chất béo các loại và nước, có thể bổ sung thêm phụ liệu. Do sữa tươi tiệt trùng làm từ sữa tươi nên hương vị thơm ngon tự nhiên hơn và được xem như sữa tươi.

Sữa tươi tiệt trùng và sữa tiệt trùng có nhiều điểm khác nhau về nguyên liệu, chất lượng. Ảnh minh họa.

2. Được xử lý ở nhiệt độ cao trong 3-5 giây

Sữa tươi tiệt trùng được chế biến từ sữa tươi nguyên liệu, được xử lý ở nhiệt độ cao (140-143 độ C) trong khoảng thời gian 3-5 giây. Quá trình này nhằm tiêu diệt toàn bộ vi khuẩn có khả năng làm hỏng sữa, giúp bảo quản sản phẩm trong vòng 6 tháng. Trong khi đó, thành phần chính của sữa tiệt trùng hoàn nguyên là sữa bột. Trước đó, sữa bột đã được xử lý nhiệt. Khi đưa vào quy trình sản xuất, sữa bột được hòa trộn với nước và một số thành phần khác như dưỡng chất, đường, nước quả, cacao, cà phê…và được xử lý ở nhiệt độ cao một lần nữa trước khi đóng gói thành phẩm.

3. Sữa tươi tiệt trùng ít bị thất thoát chất dinh dưỡng

Do sữa tươi tiệt trùng xử lý nhiệt chỉ một lần trong thời gian cực ngắn nên các dưỡng chất như Vitamin B6, B12, Vitamin C, Folate… hao hụt ít hơn và không cần bổ sung thêm. Còn sữa tiệt trùng được hoàn nguyên lại sữa nước từ sữa bột nên thường được bổ sung thêm một số dưỡng chất kể trên.

4. Sữa tươi tiệt trùng ngày càng phổ biến

Có nhiều lý do khiến người tiêu dùng chuộng sữa tươi tiệt trùng hơn sữa hoàn nguyên tiệt trùng, dù giá thành sữa tươi tiệt trùng cao hơn. Lý do là sữa tươi tiệt trùng có hương vị ngon hơn, giữ được nhiều thành phần dinh dưỡng của sữa tươi. Ở châu Âu, trong các sản phẩm từ sữa thì sữa tươi chiếm ưu thế hơn hẳn (31,6%) so với sữa bột gầy (3,8%) và sữa bột whey (4,7%).

Còn tại thị trường Việt Nam, cách đây vài năm, thị phần sữa tươi chỉ chiếm chưa đến 10%, nhưng hiện nay tỷ lệ này chiếm khoảng 30%. Điều đó cho thấy xu hướng tiêu dùng sữa tươi tiệt trùng ngày càng tăng cao, do người dùng bắt đầu nhận ra lợi ích cao hơn của sản phẩm này.

5. Nguyên liệu quyết định chất lượng sữa tiệt trùng

Nhiều người nghĩ rằng xử lý nhiệt là khâu then chốt để có chất lượng thành phẩm tốt. Điều này chỉ đúng một phần. Khâu quan trọng nhất để có sản phẩm sữa tiệt trùng đạt chuẩn là đảm bảo chất lượng nguyên liệu đầu vào. Nếu chất lượng sữa hoàn nguyên tiệt trùng phụ thuộc nhiều vào chất lượng và khâu bảo quản sữa bột, thì chất lượng sữa tươi tiệt trùng cần được kiểm soát đồng bộ từ nguyên liệu sữa tươi thô vắt từ bò sữa.

Một trong những dòng sữa tươi tiệt trùng được nhiều người sử dụng hiện nay là Love'in Farm. Sản phẩm được sản xuất trong mô hình khép kín. Sữa đầu vào là nguồn sữa tươi sạch theo bộ tiêu chuẩn Sữa tươi nông trại Việt Love’in Farm (được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn cao của Việt Nam và Quốc tế về chuồng trại, con giống, quy trình chăm sóc, dinh dưỡng, thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm), kết hợp với việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm định kỳ. Nhờ được sản xuất khép kín, hiện đại với mô hình trang trại tập trung nên sữa tươi tiệt trùng Love’ in Farm tươi ngon, tự nhiên và giàu dưỡng chất.

Ngọc Bích