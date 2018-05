Những đứa con trời cho sau tháng năm ròng chữa vô sinh

Những bài thuốc đông y chữa vô sinh nam / Vô sinh do nội tiết có thể chữa bằng Đông y

Đông Y lâu nay vẫn được xem là có thể mạnh chữa vô sinh trong các trường hợp do nội tiết (như kinh nguyệt không đều, niêm mạc mỏng, lạc nội mạc tử cung, yếu tinh trùng...). Còn Tây y được đề cao trong chữa vô sinh do thực thể (cong, vẹo tắc vòi trứng, ống dẫn tinh, không thể có thai tự nhiên mà phải dùng thủ thuật can thiệp).

Dù vậy, nhiều bác sĩ chữa Đông y uy tín đều cho rằng nên kết hợp cả Đông, Tây y vào chữa vô sinh. Ngay cả trong những trường hợp phải can thiệp thủ thuật (như thụ tinh nhân tạo, thụ tinh ống nghiệm trong Tây y) thì thuốc Đông y sẽ giúp tăng tỷ lệ thành công của các thủ pháp này.

Chị Hảo (32 tuổi) chính là một trường hợp thành công điển hình từ sự kết hợp ấy. Cái thai hiện ở tuần thứ 4, và chị đã nghỉ hẳn ở nhà để dưỡng thai.

Lúc mới kết hôn năm 2005, vợ chồng chị Hảo "kế hoạch" gần một năm để lo kinh tế. Sau thời gian đó, anh chị thả tự nhiên nhưng không thấy đậu thai. Bắt đầu từ năm 2007, vợ chồng chị đi hết các bệnh viện lớn nhỏ, các cơ sở tư nhân uy tín để chạy chữa nhưng đều không khả quan.

"Vợ chồng tôi đến một bệnh viện lớn, làm hết các xét nghiệm, mọi chỉ số đều tốt, bác sĩ kết luận bị vô sinh không rõ nguyên nhân và khuyên 3 tháng sau nếu không có thai quay lại kiểm tra. 5 tháng sau vợ chồng tôi quay lại thì được giới thiệu đi làm IUI (thụ tinh nhân tạo - tức là bơm tinh trùng vào thẳng tử cung) nhưng cả 2 lần đều không đậu", chị Hảo kể.

Sau thời gian này, chị được khuyên theo Đông y. Gần một năm rưỡi ròng rã sắc thuốc uống, tháng nào cũng dùng que thử thai mà chỉ hiển hiện một vạch. "Đầu năm 2010, vợ chồng tôi đi khám, được chỉ định mổ nội soi tìm nguyên nhân nhưng cuối cùng bác sĩ cũng không kết luận được tôi bị vô sinh do vấn đề gì. Đợt đó, làm IUI thêm 2 lần nữa vẫn thất bại", chị nhớ lại giai đoạn tuyệt vọng của mình

Đầu năm 2012, vợ chồng chị làm thụ tinh ống nghiệm. Lần đó lấy được nhiều trứng nhưng trứng và tinh trùng không gặp nhau. Các bác sĩ kết luận trứng của chị có vấn đề, giờ chỉ có nước đi xin trứng để có con. "Tôi chới với, hụt hẫng, mình là người phụ nữ nhưng không có khả năng sinh sản, không có thiên chức làm mẹ", chị rớm nước mắt nói.

Vợ chồng chị Hảo đều là công nhân với mức lương hơn 4 triệu đồng/tháng. Để có tiền chạy chữa, họ đã phải dồn từng đồng, vay nợ chồng chất. Dù vậy, họ vẫn cố động viên nhau vừa kiên nhẫn đi làm, vừa thuốc thang. Sang năm nay, vợ chồng chị lại đến một bệnh viện khác xin làm luôn thụ tinh ống nghiệm, song được khuyên ít nhất phải làm thêm 3 lần IUI nữa.

"Chắc cơ thể tôi không chịu được nữa, tiêm thuốc kích trứng mà nó không lên. Hai lần đầu làm IUI ở đây cũng bặt vô âm tín như trước. May thay lần thứ 3 đã đậu thai", người phụ nữ 32 tuổi - tổng cộng làm 7 lần thụ tinh nhân tạo và một lần thụ tinh ống nghiệm - sung sướng nói.

Theo chị Hảo, lần IUI này thành công là nhờ chị đi uống thuốc Đông y song song với thuốc kích trứng. Trong khi những lần trước vợ chồng chị không uống kèm thuốc Đông y.

"Bác sĩ Đông y cắt cho tôi 10 thang thuốc, uống được 3 thang thì có kinh, sạch kinh uống thêm 6 thang nữa thì thấy người khác lạ, đi siêu âm đã có thai. Đúng là uống thuốc vào sự thay đổi thấy rõ, trứng cứ lớn lên vù vù, trong khi mọi tháng cũng tiêm thuốc kích trứng mà nó không lên", chị Hảo khẳng định.

Đông y có thế mạnh chữa nội tiết nhưng bó tay với các nguyên nhân vô sinh cần làm thủ thuật. Tuy nhiên, một số bác sĩ Đông y cho rằng một khi làm thủ thuật mà uống kèm thuốc Đông y có thể tăng tỷ lệ thành công hơn. Ảnh minh họa: P.D.

Kết hôn gần chục năm không thể mang thai tự nhiên, vợ chồng anh Quảng (39 tuổi) và chị Mừng (36 tuổi) ở Hà Giang cũng phải đi làm IUI nhiều lần. Chị Mừng cho biết bị mình bế kinh. Mỗi lần đến tháng thì lượng kinh ít, đau ngực, đau bụng dữ dội. Đi khám thấy chị bị buồng trứng đa nang, đã mổ. Còn chồng tinh trùng yếu, tỉ lệ tiến nhanh ít. Trước khi chữa Đông y, vợ chồng chị đã đi khắp các bệnh viện trong Nam, ngoài Bắc.

"Để tự nhiên bao năm nhưng không có con, vợ chồng tôi mới đi làm thụ tinh nhân tạo. Mất 2 lần IUI, một lần vào Bệnh viện Từ Dũ thụ tinh ống nghiệm nhưng đều không có kết quả", chị chua xót tâm sự.

Đợt Tết vừa rồi, vợ chồng chị đi bệnh viện khám thì được mách đến một địa chỉ trên đường Láng (Hà Nội) bốc thuốc Đông y. Tại đây, vị bác sĩ già khẳng định nội tiết của chị Mừng tốt, không cần uống thuốc. Riêng anh Quảng nên uống cho tinh trùng tốt hơn. Chỉ 3 tháng sau, anh chị đã đậu thai tự nhiên sau nhiều năm chờ đợi mòn mỏi. Đến nay cái thai đã được hơn 4 tháng.

Anh Quảng bộc bạch, trong chuyện chữa vô sinh rất khó nói. Nhiều khi đúng, sai rành rành nhưng đều không cho kết quả. Như trường hợp của vợ chồng anh vài năm gần đây mọi chỉ số xét nghiệm đều tốt mà vẫn không có thai.

"Bác sĩ chỉ biết khuyên mình nên kiên trì, vợ chồng mình cũng tự nhủ phải kiên trì. Đúng là nhiều năm đi khắp nơi chữa trị, công sức, tiền của mất bao nhiêu nhưng đợt này chỉ 3 tháng uống thuốc nhẹ nhàng lại đậu thai. Theo mình thành công trước tiên là nhờ Tây y đã khắc phục được các sai sót của hai vợ chồng. Còn sau đó nhờ Đông y mà hoàn thiện nội tiết hơn", anh Quảng chia sẻ.

Bồng cô con gái 2 tuổi kháu khỉnh ra thăm họ hàng ở Hà Nội, anh Bình (TP HCM) vui vẻ cho biết, cũng nhờ kết hợp Tây y và Đông y nên vợ chồng anh may mắn có con sớm hơn nhiều người khác.

Anh Bình lấy vợ năm 2008. Sau hơn 1 năm không đậu thai, đi kiểm tra thì kết quả tinh dịch đồ của anh có vấn đề, ngoài ra anh còn bị viêm tuyến tiền liệt. Vợ chồng anh được khuyên làm thủ thuật lọc rửa tinh trùng, thụ tinh nhân tạo 2 lần nhưng cả 2 đều thất bại.

"May sao lúc đó nghe tin ngoài Bắc có một lương y chữa được nhiều ca vô sinh nên vợ chồng tôi lặn lội ra. Vị này bắt mạch chẩn đoán rất đúng những vấn đề của tôi. Sau cắt cho tôi 3 tháng thuốc nhưng uống chưa hết tháng thứ 2 thì vợ tôi đã đậu thai rồi", anh cười hạnh phúc.

Lương y Vũ Quốc Trung - người từng chữa Đông y kết hợp cho nhiều cặp vợ chồng đang chữa vô sinh theo Tây y - cho biết, không ít cặp vợ chồng việc sinh hoạt tình dục tự nhiên không thể thụ thai. Y học hiện đại có một số biện pháp giúp cho những trường hợp này, trong đó thông thường nhất là thụ tinh nhân tạo (IUI).

Tuy nhiên, rất hiếm trường hợp làm IUI thành công ngay lần đầu, thường là phải qua rất nhiều lần. Nguyên nhân là do niêm mạc tử cung mỏng nên phôi không làm tổ được, chất lượng tinh trùng không đạt. Và hai khiếm khuyết này có thể khắc phục được bằng việc uống thuốc Đông y.

"Đông y giúp kích thích tuyến yên, tuyến thượng thận và buồng tử cung để sinh ra hoóc môn, tăng độ dày của niêm mạc tử cung để trứng làm tổ... Với nam giới, các vị thuốc của đông y sẽ giúp bổ thận, tráng dương, sinh tinh, ích tủy làm cho số lượng, chất lượng tinh trùng tốt lên. Nhờ hai yếu tố này mà giúp thành công cho thủ pháp thụ tinh nhân tạo", lương y Vũ Quốc Trung cho biết.

Phan Dương