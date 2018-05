Những hiểu lầm thường gặp về bệnh ung thư

Mỗi năm, Việt Nam có 130.000-160.000 trường hợp mắc mới bệnh ung thư, trong đó khoảng 70% tỷ lệ người tử vong do căn bệnh này (gấp 7-10 lần số trường hợp tử vong do tai nạn giao thông). Số người trẻ mắc bệnh ung thư ngày càng gia tăng. Là một trong số những đất nước có tỷ lệ ung thư cao nhất thế giới, song đa số người dân Việt Nam hiện nay vẫn chưa có những hiểu biết đúng đắn về căn bệnh nguy hiểm này. Dưới đây là những hiểu lầm thường gặp từ bệnh ung thư.

Ung thư do di truyền

Nhiều người vẫn nghĩ ung thư có thể là bệnh di truyền. Nhưng, việc nghiên cứu các đoạn gene hỏng có thể gây bệnh ung thư di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác vẫn đang được nghiên cứu. Một số công bố gần đây cho thấy, người mẹ bị ung thư vú thì con gái của người ấy có thể cũng bị bệnh này. Vì lý do đó, ngôi sao điện ảnh hàng đầu của Mỹ là Angelina Jolie dũng cảm đoạn nhũ để phòng tránh bệnh, do mẹ của cô đã chết vì ung thư vú.

Tuy nhiên, các bác sĩ chuyên ngành về ung thư đều thống nhất rằng, hơn 80% nguyên nhân gây bệnh ung thư là do các yếu tố bên ngoài môi trường tác động vào cơ thể, gây nên những tổn thương gene hoặc đột biến về tế bào. Các tác nhân này bao gồm môi trường sống xung quanh ô nhiễm, vệ sinh an toàn thực phẩm không được đảm bảo, thực phẩm chứa các chất độc hại, đến việc nhiễm độc từ các vật dụng xung quanh, đặc biệt là các kim loại nặng như chì và thủy ngân trong thời gian dài.

Theo nghiên cứu, hơn 80% nguyên nhân gây bệnh ung thư là do các yếu tố bên ngoài môi trường.

Ung thư không thể chữa khỏi được

Ở các nước có nền y tế phát triển, 50% bệnh nhân ung thư chữa khỏi bệnh nhờ phát hiện sớm. Ở nước ta, tỷ lệ chữa khỏi thấp bởi 80% người bệnh được phát hiện muộn. Nhiều người tin vào cách chữa phản khoa học, lang băm, mê tín dị đoan..., đến khi bệnh nặng quá mới tới bệnh viện thì đã chậm.

Nhiều người tin rằng “bệnh ung thư đồng nghĩa với cái chết, mang án tử hình”. Sự thật thì hầu hết ung thư đều có thể chữa trị được. Ung thư là bệnh nguy hiểm nhưng 1/3 có thể phòng ngừa, 1/3 chữa khỏi (ở giai đoạn sớm), 1/3 kéo dài cuộc sống (giai đoạn muộn).

Ung thư không thể phòng tránh

Nhiều người cho rằng, ung thư là bệnh từ trên trời rơi xuống, không thể phòng tránh được. Nhưng thực tế ung thư hoàn toàn có thể phòng tránh. Để phòng ngừa nguy cơ gây ung thư, cần chú ý để việc vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như khẩu phần ăn hợp lý; không hút thuốc nơi công cộng. Các chuyên gia cũng lưu ý, đôi khi các vật dụng trong nhà lại chính là hung thủ gây ra ung thư mà ít ai ngờ tới lại xuất phát từ chất liệu sơn mà gia chủ sử dụng khi sơn lên các vật liệu trong nhà. Tổ chức Y tế Thế giới (WTO) cảnh báo nguy cơ gây ung thư phổi nếu thường xuyên tiếp xúc và hít phải sơn không rõ nguồn gốc. Do đó, việc lựa chọn sơn chất lượng cao và an toàn cho sức khỏe cũng rất quan trọng, bên cạnh các yếu tố độ bền và lên màu đẹp của sản phẩm.

Mai Thương