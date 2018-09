Những lầm tưởng phổ biến về thủ phạm gây ung thư

Ung thư thường bị gắn với sự phát triển của cuộc sống hiện đại, thực ra là căn bệnh khá phổ biến ở thời cổ đại. Người ta đã phát hiện một số hóa thạch khủng long, đặc biệt là loài khủng long bạo chúa, bị ung thư xương hoặc ung thư máu tại châu Phi.

Do các kết quả nghiên cứu sai lệch mà nhiều người nghĩ ung thư là một căn bệnh mới và do con người tự tạo ra. Việc coi nguyên nhân ung thư xuất phát từ cuộc sống hiện đại thường ngày sẽ sinh ra những nỗi sợ vô hình, gây bất an vô cớ. Sau đây là những lầm tưởng tai hại về bệnh ung thư đã được khoa học chứng minh ngược lại, theo The Guardian.

Điện thoại di động và sóng wifi

Các quan ngại về nguy cơ gây ung thư của điện thoại di động đã được đặt ra từ lâu. Với tỷ lệ sử dụng điện thoại di động tăng lên nhanh chóng, việc nghiên cứu nhằm tìm ra những ảnh hưởng trực tiếp của nó đến sức khỏe con người trở nên khá dễ dàng. Ở Mỹ vào năm 1992, hầu như không có ai sử dụng điện thoại di động. Đến năm 2008, việc sử dụng điện thoại di động đã trở nên rất phổ biến, nhưng số lượng người bị u não hầu như không thay đổi. Nghiên cứu Interphone của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng theo dõi hàng ngàn người thuộc 13 quốc gia khác nhau trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến 2006 và nhận thấy rằng điện thoại di động không làm tăng nguy cơ bị u não.

Ung thư xảy ra do ADN bị phá vỡ và gây ảnh hưởng xấu đến quá trình nhân đôi tế bào. Bức xạ ion hóa trong tia X hoặc xạ trị có chứa năng lượng khổng lồ. Trong khi đó, điện thoại di động chỉ tỏa ra khối năng lượng rất nhỏ trong khi để phá vỡ ADN đòi hỏi rất nhiều năng lượng, vượt xa lượng mà điện thoại di động có thể phát ra. Sóng Wifi thậm chí còn truyền năng lượng ít hơn so với điện thoại di động.

Qua xem xét nhiều nghiên cứu tương tự, các nhà khoa học đã đưa ra kết luận: “Nhìn chung, bằng chứng về mối quan hệ trực tiếp giữa bức xạ RF (radiofreqency - tần số vô tuyến) từ điện thoại di động và ung thư hầu như không tồn tại.” Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (International Agency for Research on Cancer) liệt điện thoại di động vào danh sách “có thể gây ung thư” nhưng phân loại này được đưa ra trên giả thiết có một khả năng nhỏ không nên loại trừ, chứ không coi điện thoại là một loại vật dụng trực tiếp gây ung thư.

Ảnh: VT.

Thực phẩm hữu cơ

Nhiều blogger không có kiến thức chuyên nghiệp về sức khỏe đã truyền miệng rằng thực phẩm hữu cơ có các chất "chống ung thư”. Bà Michelle McCully, trưởng phòng Phân tích Nghiên cứu tại Quỹ nghiên cứu Ung thư Thế giới (World Cancer Research Fund), cho biết: “Hiện chưa có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy thực phẩm hữu cơ có tác dụng chống ung thư so với các loại nông sản được trồng kiểu truyền thống.”

Hiệp hội Đất nông nghiệp (Soil Association), cơ quan chuyên chứng nhận các sản phẩm hữu cơ của Anh, cũng lên tiếng: “Tác dụng của thực phẩm hữu cơ với bệnh ung thư vẫn chưa được khoa học kiểm chứng.” Tuy vậy, nông sản hữu cơ đúng là đã mang lại nhiều lợi ích cho môi trường và động – thực vật.

Hóa chất và ô nhiễm

"Hóa chất" là một từ bị hiểu lầm rất nhiều, nhiều người cho rằng kể cả không khí mà chúng ta hít thở cũng là một "hóa chất". Tuy vậy, những loại hóa chất công nghiệp độc hại mới có thể trở thành tác nhân nghiêm trọng gây ra bệnh ung thư ở người. Ô nhiễm không khí cũng có phần trăm rất nhỏ sẽ dẫn đến ung thư phổi, nhưng rủi ro ảnh hưởng đến mỗi cá nhân là rất thấp.

Ba Katie Edmunds, nhà khoa học làm việc tại Viện Nghiên cứu ung thư Anh, chia sẻ: “Trong thời đại tin giả, có rất nhiều câu chuyện bịa đặt không chính xác về nguyên do của bệnh ung thư, chẳng hạn như việc sử dụng chai nhựa hoặc lăn khử mùi cũng có thể gây ung thư. Tuy ô nhiễm không khí có thể làm tăng nguy cơ ung thư phổi và chính phủ cần phải hạn chế ô nhiễm để đảm bảo an sinh, nhưng mỗi người không nên quá lo sợ mà nên tập trung thực hiện những hành động nhỏ như ngừng hút thuốc, giữ cơ thể khỏe mạnh và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vừa phải.”

Sự thật về bệnh ung thư

Bệnh ung thư quả thật đang ngày càng trở nên phổ biến, chủ yếu do ung thư đa phần đều xuất hiện ở người già, trong khi dân số thế giới nhìn chung đang già hóa. Tuy nhiên, số lượng người trẻ mắc bệnh ung thư cũng đang tăng lên.

Do đó không thể bác bỏ rằng lối sống hiện đại của chúng ta cũng có một số vấn đề làm tăng nguy cơ bị ung thư. Sau nhiều năm nghiên cứu, Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới khuyến nghị mọi người nên lựa chọn lối sống lành mạnh, không hút thuốc và tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá nhiều.

Bà Emma Shields thuộc Viện Nghiên cứu ung thư Anh cho biết: “Thừa cân và béo phì là nguyên nhân gây ung thư lớn thứ hai ở Anh. Mỗi năm, khoảng 22.800 trường hợp ung thư là do thừa cân hoặc béo phì, nhưng chỉ có 15% dân số nhận thức rõ về vấn đề này”.

Không tập luyện thể dục thể thao và uống nhiều rượu cũng là nguyên nhân lớn gây ra bệnh ung thư. Ngoài ra, việc ăn uống kiêng khem cũng dễ gây ra các phản ứng tiêu cực trong cơ thể.

Ngọc Khuê