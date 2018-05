Những lợi ích của trà ô long với sức khỏe

Trà ô long được coi là vua của các loại trà, xưa kia thường xuất hiện trong các lễ nghi sang trọng hoặc cống phẩm cho vua chúa. Mặc dù chung nguồn gốc với các loại trà phổ biến như trà xanh và đen, song trà ô long trải qua công đoạn lên men bán phần, nên thành phẩm có dáng tròn đặc trưng và hương vị thanh dịu khác biệt.

Có 5 bước cơ bản trong quy trình chế biến trà gồm hái, làm héo, vò, oxy hóa và sấy. Trong đó, bước quan trọng nhất để phân loại trà là công đoạn oxy hóa (lên men). Khi các tế bào lá trà bị vỡ do các tác động cơ học như cắt, nghiền, nát hoặc để phân hủy tự nhiên, các enzym trong lá trà sẽ tương tác với oxy không khí. Sự lên men làm thay đổi thành phần hóa học của lá, hương vị trà cũng từ đó mà được định hình.

Riêng với trà ô long, đây là loại trà trải qua quá trình bán lên men công phu, ngoài 5 bước cơ bản trên. Người chế biến phải phơi lá trà cho héo, lắc nhẹ rồi phơi tiếp trong bóng râm để giảm độ ẩm đến khi bề mặt lá chuyển màu vàng nhạt. Điều này tạo điều kiện cho các phản ứng sinh hóa diễn ra chậm, nhằm tăng hoạt động của enzym. Sau đó, trà mới được sấy nhẹ và vo tròn để giữ nguyên vẹn phần lớn cấu trúc tế bào.

Lá trà tươi trải qua nhiều bước chế biến công phu.

Nhờ phương pháp lên men bán phần độc đáo, trà ô long không chỉ là thức uống giải khát có hương vị thanh dịu, mà còn lưu giữ gần 400 dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Đó là các nhóm chất đường, protein, tinh dầu, 17 axit amin, sắc tố (caroten, xanthophin), axit hữu cơ, enzym và tanin (chiếm 15-30%). Ngoài ra, còn chứa nhiều chất khoáng vô cơ (Fe, P, K, Ca, Zn, Mn, Fl…) và vitamin (A, B1, B2, B6, B12, C, PP, E…). Trà ô long mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như:

Có lợi cho tim mạch

Thường xuyên dùng trà ô long giúp hạn chế cholesterol xấu, giảm nguy cơ đau tim. Nghiên cứu trên 76.979 người Mỹ trong độ 40-79 tuổi bị đột quỵ, mạch vành và ung thư (năm 2011) cho thấy, những người uống 1-6 tách trà này mỗi tuần có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn 38% đối với nam giới và 22% ở phụ nữ. Uống ít nhất 3 tách trà mỗi ngày có thể giảm 11% nguy cơ nhồi máu cơ tim.

Chống oxy hóa

Trà ô long chứa gần 400 dưỡng chất tốt cho sức khỏe.​

Trà ô long chứa nồng độ cao polyphenol - một chất có khả năng chống ôxy hóa mạnh gấp nhiều lần vitamin C và vitamin E. Các chất này giúp tiêu diệt các gốc tự do gây tổn thương cấu trúc tế bào dẫn đến quá trình lão hóa, suy giảm trí nhớ, ung thư... Vì vậy, trà ô long có tác dụng hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa, duy trì sự tươi trẻ cho người sử dụng.

Thanh nhiệt, tiêu thực

Các vitamin và khoáng chất trong trà ô long là dưỡng chất giải độc cho cơ thể, cải thiện tiêu hóa và làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính. Trà ô long còn được coi là thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường tuýp 2.

Hạn chế hấp thu chất béo có hại

Hợp chất tự nhiên OTPP (Oolong Tea Polymerized Polyphenols) chỉ có trong trà ô long, giúp hạn chế sự hấp thu chất béo từ thực phẩm nhiều dầu mỡ một cách hiệu quả. Uống trà ô long hàng ngày giúp bạn thưởng thức món ăn ngon miệng hơn, khiến cơ thể nhẹ nhàng và thư thái.

Để gia tăng nồng độ OTPP tự nhiên, hiện nay, Tập đoàn Suntory Nhật Bản đã ứng dụng công nghệ hiện đại vào quy trình sản xuất trà ô long đóng chai. Loại trà tiện dụng này được dùng trong mỗi bữa ăn, nhằm giảm độ ngán ngấy của món ăn chiên rán, đồng thời đem lại lợi ích cho sức khỏe.

Làm đẹp da

Trà ô long đóng chai cũng có hương vị thanh mát và nhiều công dụng hữu ích cho sức khỏe.

Đối với phái đẹp, loại trà này còn giúp làn da căng đầy sức sống. Quá trình lão hóa thường đẩy nhanh do các gốc tự do chuyển đổi chất béo trong da thành lipid peroxide, tạo nên hắc sắc tố trên da. Tuy nhiên, hợp chất polyphenol trong trà ô long có thể tiêu diệt những gốc tự do này, làm chậm lại quá trình lão hóa, giữ gìn làn da tươi trẻ.

An San