Những người bị tai nạn giao thông thương tâm vì uống rượu vui Tết

Chàng trai ở Bình Lục, Hà Nam, trong tình trạng rất nặng, mặt bê bết máu. Ngay lập tức các y bác sĩ tập trung cấp cứu bệnh nhân, bóp bóng thở nội khí quản, đo huyết áp, khám tổng thể... Tiên lượng bệnh nhân rất nặng, bị chấn thương sọ não, tụ máu não, hôn mê, gãy xương hàm mặt, dập phổi hai bên...

Anh rể bệnh nhân cho biết, tối qua chàng trai đi họp lớp uống rượu bia, 1h sáng chạy xe máy về nhà đã lao vào cột điện, ngã xuống đất chấn thương. Chàng trai được đưa vào Bệnh viện Phủ Lý sơ cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Bệnh nhân 25 tuổi được các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức cấp cứu sáng mùng 5 Tết. Ảnh: Nam Phương.

Cũng nằm khoa Hồi sức Cấp cứu, cậu thiếu niên 15 tuổi ở Yên Dũng, Bắc Giang, đã hôn mê hai ngày chưa có dấu hiệu tỉnh. Người nhà bệnh nhân cho biết, đêm mùng 2 Tết thiếu niên uống rượu đi xe máy chở ba người và đâm vào xe tải. Cậu được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Bắc Giang, sau đó chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sáng mùng 3 Tết trong tình trạng chấn thương sọ não, hôn mê, dập mắt cá chân...

“Trước khi đi, gia đình đã nhắc nhở em là phải cẩn thận, phải đội mũ bảo hiểm, thế nhưng cuối cùng vẫn xảy ra sự việc đau lòng”, chị gái Khiêm buồn bã chia sẻ.

Một thân nhân người bệnh lo lắng theo dõi chỉ số sức khỏe của người nhà. Ảnh: Nam Phương.

Bác sĩ Vũ Văn Hà, khoa Phẫu thuật Tiết niệu Bệnh viện Việt Đức, trực ngày mùng 5 Tết cho biết, bệnh viện này là nơi tập trung các bệnh nhân nặng do tai nạn giao thông. Trong những ngày Tết, số bệnh nhân vào cấp cứu cao hơn ngày thường, chủ yếu do tai nạn giao thông, khoảng 60% có cồn trong máu.

Ngày mùng 1 Tết, số bệnh nhân cấp cứu do tai nạn giao thông giảm với 76 ca, những ngày sau số lượng tăng dần. Ngày 2 Tết có 128 ca cấp cứu do tai nạn giao thông; ngày mùng 3 Tết là 126 với 92 ca chấn thương sọ não; ngày mùng 4 Tết 119 ca tai nạn giao thông và 56 trường hợp chấn thương sọ não.

Kíp trực bác sĩ bận rộn vì bệnh nhân đông, nhiều trường hợp nặng. Ảnh: Nam Phương.

Bệnh viện đã huy động tối đa y bác sĩ, thiết bị điều trị để mỗi ngày phẫu thuật khoảng 40 bệnh nhân bị chấn thương nặng. Các kíp trực quay cuồng với công việc cấp cứu, phân loại bệnh nhân để chuyển bớt những người nhẹ đến các bệnh viện khác, tránh tình trạng quá tải.

Theo các bác sĩ, theo dõi tình trạng sức khỏe bệnh nhân có uống rượu khó khăn hơn rất nhiều so với bệnh nhân không có nồng độ cồn trong máu cao, không uống rượu. Lý do vì khi nhập viện, bệnh nhân uống rượu rất kích thích, tri giác không tỉnh như bình thường. Bác sĩ khó xác định tình trạng bệnh nhân là do rượu hay do các tổn thương sọ não.

Nam Phương