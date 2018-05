Những người dễ bị mất thính giác

Hỏng thính giác vì thuốc kích dục / Các bệnh trẻ có thể gặp trong thời thơ ấu

Thính giác là một trong 5 giác quan quan trọng nhất của cơ thể, bởi vậy việc bảo vệ đôi tai là điều thiết yếu để bảo vệ sức khỏe của mỗi chúng ta. Dưới đây là 5 nguyên nhân gây mất thính giác, theo uw.

1. Viêm tai

Người thường bị viêm nhiễm tai nhiều nhất là trẻ nhỏ. Tuy nhiên, bạn nên biết rằng viêm tai chính là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng mất thính giác. Thông thường, nếu cứ kéo dài bệnh viêm tai trong nhiều tuần, dần dần nó sẽ trở thành mãn tính, dịch lỏng hình thành kiên cố trong tai giữa, dẫn đến mất thính giác nghiêm trọng hoặc điếc hẳn. Bởi vậy, hãy chú ý đến các triệu chứng ở tai dù nhỏ nhất như: đau tai, sốt, viêm tai…

2. Béo phì

Một nghiên cứu mới phát hiện, trẻ em mắc bệnh béo phì có nguy cơ mất thính giác hoặc lãng tai cao hơn gấp 2 lần so với trẻ bình thường. Các nhà khoa học hoài nghi rằng chứng viêm do béo phì có thể là nguyên nhân. Và nhiều nghiên cứu khác đều cho rằng béo phì sẽ gây ra tổn thương cho tai trong, thêm một lý do nữa giúp trẻ tích cực thể dục và ăn uống điều độ.

3. Hút thuốc

Nghiên cứu ban đầu cho thấy khói thuốc là mối đe dọa đối với thính giác. Những trẻ em thường xuyên hít phải khói thuốc lá có nguy cơ mất thính giác cao gấp đôi so với trẻ em bình thường. Hiện các nhà nghiên cứu ở ĐH Y khoa của New York đã phát hiện ra rằng trẻ em có khả năng mất thính giác nếu mẹ chúng hút thuốc từ khi mang thai.

4. Dược phẩm

Phụ nữ - đặc biệt là những người dưới 50 tuổi, từng uống thuốc Ibuprofen hoặc Acetaminophen trên 2 lần/tuần dễ mắc chứng mất thính giác hơn bình thường, theo nghiên cứu của Bệnh viện Phụ nữ và Brigham ở Boston.

Hơn 200 loại thuốc như thuốc kháng sinh và hóa trị, aspirin (liều cao), thuốc chống sốt rét, thuốc lợi tiểu được sử dụng để điều trị cho các bệnh về thận và tim mạch cũng có thể hủy hoại thính giác, đôi khi có thể làm mất thính giác vĩnh viễn. Vì vậy, điều quan trọng và cần thiết là phải hỏi kỹ bác sĩ trước khi sử dụng bất cứ loại thuốc nào.

