Những người không nên cười nhiều

Nhiều người quan niệm "một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ" nên luôn cố gắng cười thật nhiều. Tuy nhiên, các chuyên gia sức khỏe trên trang The Health khuyến cáo không phải cười lúc nào cũng có lợi. Cười chỉ có lợi đối với từng người, trong một số trường hợp cười to có thể gây bệnh hoặc khiến tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

1. Người bị cao huyết áp

Khi trạng thái tinh thần của người bệnh cao huyết áp gia tăng hưng phấn thì huyết áp có thể tăng cao theo. Khi cười to, cười nhiều, huyết áp tăng cao đột ngột có thể dẫn đến xuất huyết não, thậm chí gây tử vong.

2. Phụ nữ mang thai

Khi mang thai, người mẹ được khuyên giữ tinh thần thoải mái, vui vẻ để đứa con sinh ra luôn lạc quan yêu đời. Tuy nhiên, không phải vì thế mà mẹ cứ phải cố gắng cười to hay cười thật nhiều. Hành vi cười to làm cho cơ bụng co thắt mạnh, ảnh hưởng đến thai nhi, có thể gây sảy thai hoặc sinh non.

Đặc biệt, phụ nữ từng bị sảy thai được khuyến cáo là không nên cười to, cười nhiều, chỉ nên cười mỉm để giữ cho tinh thần luôn vui vẻ và tránh ảnh hưởng đến thai nhi.

3. Trẻ nhỏ đang ăn uống

Khi trẻ con đang ăn uống, một số phụ huynh có thói quen chọc cho trẻ cười vì nghĩ rằng như thế con sẽ ăn nhiều và ngon hơn. Tuy nhiên, các bác sĩ khuyến cáo khi trẻ đang ngậm thức ăn trong miệng không nên để cho cười vì dễ bị sặc thức ăn. Hơn nữa hệ thần kinh của trẻ còn non nớt, chưa phát triển hoàn thiện nên khi cười to, thức ăn trong miệng sẽ theo khí thở đi vào khí quản. Tình trạng này xảy ra có thể dẫn đến ngạt thở, thậm chí tử vong.

4. Bệnh nhân mới phẫu thuật ngực hoặc bụng

Người mới phẫu thuật vùng ngực hay ổ bụng không nên cười nhiều, cười to vì vết thương chưa lành có thể bị nứt ra ở chỗ vết chỉ khâu, dẫn đến lâu bình phục.

