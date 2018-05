Những nguy cơ bệnh lý nghiêm trọng ở gan

Khi gan hư tổn không chỉ khiến cơ thể xuất hiện những triệu chứng như mệt mỏi, chán ăn, vàng da mẩn ngứa mà còn khiến tế bào gan suy yếu và mất dần khả năng tự vệ trước sự tấn công của virus viêm gan. Do đó, người mang lá gan hư tổn sẽ dễ mắc các bệnh như viêm gan B, viêm gan C, xơ gan và ung thư gan.

Viêm gan siêu vi B và C

Viêm gan siêu vi là tình trạng tế bào gan bị virus siêu vi B, siêu vi C tấn công và gây nên tình trạng nhiễm trùng cục bộ. Người bị viêm gan thường hay xuất hiện các triệu chứng như mệt mỏi, chán ăn, đau bụng. Khi bị viêm gan, tế bào suy giảm khả năng làm việc ảnh hưởng tới chức năng chung của toàn bộ lá gan.

Thực phẩm chứa hóa chất độc hại là nguyên nhân khiến gan hư tổn.

Việt Nam là một trong số những nước nằm trong nhóm có tỷ lệ người nhiễm virus viêm gan siêu vi B và C cao trên thế giới. Trung bình cứ 5 người thì sẽ có một người mang trong mình virus viêm gan B hoặc C với nguy cơ lây nhiễm khá cao. Tuy nhiên, việc nhiễm virus không đồng nghĩa với việc mắc bệnh viêm gan. Nếu có biện pháp tăng cường miễn dịch và bảo vệ tế bào gan kịp thời, người bệnh có thể tránh khỏi nguy cơ mắc bệnh viêm gan B và viêm gan C.

Xơ gan

Xơ gan là tình trạng tế bào gan bình thường bị thay thế bởi các mô sẹo và làm mất công năng, khiến khả năng lọc máu, thải độc của gan suy giảm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người bệnh. Người bị xơ gan thường có những triệu chứng mệt mỏi, sụt cân, chán ăn, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, vàng da, phù chân, báng bụng, xuất huyết mũi, răng, da, đường tiêu hóa, giảm ham muốn tình dục…

Nguyên nhân gây xơ gan thường gặp bao gồm rượu bia, hóa chất và virus viêm gan. Xơ gan mãn tính là bệnh không chữa được nhưng có thể giúp giảm sự tiến triển của bênh bằng cách tác động vào nguyên nhân gây bệnh, hạn chế biến thành mô sẹo của các tế bào lành. Việc ngăn ngừa và tránh tiếp xúc với các tác nhân gây hại như ô nhiễm môi trường, rượu bia và những hóa chất độc hại là những biện pháp hiệu quả trong ngăn ngừa xơ gan.

Người mang gan hư tổn sẽ dễ mắc các bệnh về gan như viêm gan siêu vi, xơ gan, ung thư gan.

Ung thư gan

Ung thư gan là tình trạng tế bào gan bị các tác nhân gây hại tác động gây đột biến thành khối u ung thư gan nguyên phát hoặc do tế bào ung thư từ những bộ phận khác di căn đến gan gây nên ung thư gan thứ phát. Người bị ung thư gan thường xuất hiện một số triệu chứng như mệt, sốt, đau bụng, sụt cân không rõ nguyên nhân, ăn không ngon, dễ chảy máu hay dễ có vết bầm, vàng da, báng bụng.

Hiện nay, nguyên nhân gây ung thư gan chưa được xác định rõ ràng. Tuy nhiên, thường nam giới hoặc những người lớn tuổi hay thành viên của những gia đình có nhiều người bị ung thư gan là những đối tượng có nguy cơ bị ung thư gan cao hơn cả. Ung thư gan là một trong 2 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở nam giới trên toàn thế giới vì tỷ lệ ung thư gan ở nam thường nhiều gấp đôi ở nữ.

Diệp Trương