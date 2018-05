Những nguyên nhân làm hỏng xúc xích tiệt trùng

Theo Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Khánh Trâm, Phó cục trưởng Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm, về mặt cảm quan, chỉ cần cầm trên tay, quan sát kỹ và ngửi qua, người tiêu dùng có thể sớm nhận ra cây xúc xích tiệt trùng bị lỗi. Xúc xích mềm, mất cảm giác săn chắc là những dấu hiệu đầu tiên. Khi bóc ra, nếu bề mặt xúc xích ướt, nhớt, thay đổi màu sắc, có những biểu hiện bất thường hoặc mùi hôi thì đã bị hỏng.

Thạc sĩ Lâm Bá Nhĩ, Trưởng phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm Công ty Vissan, cho biết hầu hết hãng sản xuất hiện nay đều có quy trình sản xuất xúc xích tiệt trùng theo công nghệ Nhật Bản, luôn tuân thủ chặt chẽ và kiểm soát gắt gao trong các công đoạn, đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Do đó, phần lớn nguyên nhân khiến xúc xích tiệt trùng bị hỏng là do bao bì không còn nguyên vẹn, không đảm bảo giữ kín sản phẩm.

Lỗi này thường xảy ra trong quá trình lưu thông, phân phối, với nguyên nhân khách quan. Bao bì của xúc xích tiệt trùng được làm bằng màng phim dành cho thực phẩm, mỏng manh hơn so với các dạng bao bì làm bằng kim loại hoặc nhựa.

"Các tác động cơ học như sự va đập mạnh hoặc vật sắc nhọn, côn trùng cắn có thể khiến bao bì xúc xích tiệt trùng trầy xước hoặc thủng, làm cho sản phẩm bị hỏng trước hạn sử dụng”, ông Nhĩ nói.

Ngoài lỗi trong quá trình lưu thông phân phối, việc bảo quản xúc xích tiệt trùng không đúng cách cũng là nguyên nhân khiến thực phẩm chóng hỏng trước thời hạn. Khi phân tích nguyên nhân, hầu hết nhà sản xuất đều thấy rằng, bảo quản trong điều kiện không khô thoáng, có độ ẩm cao hoặc để ánh nắng chiếu trực tiếp dễ khiến xúc xích ứ nước, gây căng phồng và biến đổi màu sắc lẫn mùi vị.

Ông Nhĩ cho biết thêm, phòng sự cố và tránh mắc các bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa là cần thiết, nhưng người tiêu dùng không nên hoang mang và lo lắng, bởi các "sự cố" khiến xúc xích hỏng rất hiếm xảy ra.

Các nghiên cứu cho thấy, màng phim làm bao bì của xúc xích tiệt trùng là PVDC, sử dụng trong thực phẩm, có đặc tính tốt giúp ngăn cản sự thâm nhập của ôxy, hơi ẩm và vi khuẩn giống như bao bì bằng kim loại. Loại vỏ này cũng có tính đàn hồi tốt và bọc rất chặt.

Để tránh tình trạng mua nhầm xúc xích đã bị thủng bao bì, Phó giáo sư, Tiến sĩ Khánh Trâm khuyên người tiêu dùng nên quan sát kỹ bao bì, nhãn mác và hạn sử dụng. Khách hàng chỉ nên mua xúc xích khi còn nguyên vỏ bọc, không rách hay thủng.

"Cần chọn sản phẩm có bao bì kín, chữ trên nhãn mác rõ nét, còn hạn sử dụng, rõ địa chỉ của nhà sản xuất. Khi mua về, nên để xúc xích ở nơi thoáng mát, khô ráo, tránh cho tiếp xúc trực tiếp với nắng, không sử dụng lại hàng đã bị bóc bao bì trực tiếp", bà Khánh Trâm tư vấn. Khi phát hiện có những dấu hiệu nghi ngờ như không còn nguyên trạng thái ban đầu, bao bì thủng hoặc rách, người tiêu dùng không nên sử dụng và cần mang ngay đến điểm bán để đổi lại.

