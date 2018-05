Những nguyên nhân vô sinh ở phụ nữ

Món ăn có ích cho phụ nữ vô sinh / Phụ nữ có thể vô sinh vì nhịn ăn sai cách

Dưới đây là 11 yếu tố ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của phụ nữ, theo Momtastic.

Cân nặng

Thiếu cân hoặc thừa cân, béo phì có thể ảnh hưởng đáng kể tới khả năng mang thai của bạn. Để biết được cân nặng của mình có hợp lý không, có thể dựa theo chỉ số BMI (cân nặng kg chia cho bình phương chiều cao tính theo mét) để tính tỷ lệ chiều cao và cân nặng. Những chị em có chỉ số BMI dưới 19 mất nhiều thời gian gấp 4 lần để thụ thai, theo tiến sĩ Isaac Sasson, một chuyên gia về nội tiết, sinh sản tại Chesterbrook, Pennsylvania, Mỹ. Nhiều phụ nữ có chỉ số BMI thấp có thể ngừng rụng trứng và mãn kinh sớm.

"Đó là quy luật sinh học cơ bản. Cơ thể bạn cần đủ dinh dưỡng để hỗ trợ khả năng mang thai, và não sẽ nhận biết khi có đủ nguồn năng lượng để làm việc này", tiến sĩ Sasson nói.

Ảnh minh họa: Ifasters.com.

Hút thuốc

Hút thuốc ảnh hưởng nghiêm trọng tới khả năng mang thai. Chất nicotine và các hóa chất có hại khác trong thuốc lá cản trở khả năng cơ thể tạo estrogen (loại hoóc môn chịu phần lớn trách nhiệm về sự rụng trứng) và trứng của bạn có thể bị bất thường. Nhìn chung, người hút thuốc thường mãn kinh sớm hơn 4 năm so với người không hút. May mắn là những ảnh hưởng xấu do hút thuốc có thể chấm dứt khi bỏ nó.

Uống rượu

Nếu bạn uống hơn 2 ly rượu mỗi ngày, khả năng có thai của bạn có thể giảm tới 60%. Thi thoảng bạn vẫn có thể uống với gia đình hay bạn bè nhưng nên hạn chế lượng uống và tránh say rượu. Và nhớ là, khi bạn đã thụ thai, việc sử dụng rượu cũng không an toàn cho thai kỳ.

Sử dụng các loại thức uống có caffein

Phụ nữ sử dụng hơn 500 mg caffein mỗi ngày (lượng caffein trong khoảng 5 cốc cà phê) sẽ giảm đáng kể khả năng có thai. Đáng nói là, một tách cà phê to đậm đặc có thể chứa tới 400 mg caffein. Ngoài ra, trong thanh chocolate, nước soda hay nước tăng lực cũng chứa caffein nên bạn rất dễ chạm mức dùng 500 mg chất này. Lượng caffeine một ngày bạn có thể nạp vào cơ thể ở mức an toàn là 250 mg.

Qua tuổi 35

Khi bạn ở độ tuổi 20, cơ hội có thai (khi sex không dùng biện pháp tránh thai) là 25%. Qua tuổi 35, con số này giảm xuống còn 15% và còn ít hơn nữa (10%) khi bạn sang tuổi 40. Khi bạn 42 tuổi, cơ hội xuống dưới 1%. "Tuổi tác là một nhân tố quan trọng quyết định tới sự thành công của các biện pháp điều trị vô sinh. Đây là một thực tế đau lòng nhưng có thật", tiến sĩ Isaac Sasson nói.

Nếu bạn dưới 35 tuổi, quan hệ tình dục thường xuyên và có chu kỳ kinh nguyệt đều đặn, cơ hội có thai trong vòng một năm là khoảng 85%. Nếu bước qua tuổi 35 và đã cố gắng ít nhất trong vòng 6 tháng nhưng vẫn không có kết quả thì nên gặp các chuyên gia để được tư vấn những biện pháp can thiệp kịp thời.

Chu kỳ kinh nguyệt thất thường

Cách tốt nhất để biết trứng có rụng không là xem chu kỳ kinh của mình có đều không. Hay nói cách khác, nếu chu kỳ kinh nguyệt của bạn thất thường, tháng này là 30 ngày, tháng sau là 45 hay 90 ngày... bạn có thể cần nhờ tới bác sĩ để có sự điều chỉnh phù hợp. Bằng cách theo dõi trứng rụng, bạn có thể gia tăng cơ hội thụ thai.

Trục trặc ống dẫn trứng

Ống dẫn trứng là con đường để trứng đi từ buồng trứng tới tử cung. Nếu có trục trặc gì đó trên con đường này, bạn sẽ khó thụ thai. Những trục trặc liên quan đến ống dẫn trứng chiếm đến 35% tổng số vấn đề gây vô sinh. Khi đi khám vô sinh, bác sĩ có thể chỉ định bạn chụp cản quang ống dẫn trứng để kiểm tra có tắc ở đoạn nào không. Những chị em từng bị bệnh lây truyền qua đường tình dục, phẫu thuật ổ bụng và một số yếu tố khác có nguy cơ bị tắc ống dẫn trứng cao hơn.

Vấn đề ở tử cung

Tử cung là "ngôi nhà" của em bé trong 9 tháng hoặc lâu hơn, vì thế nó phải luôn ở trạng thái sẵn sàng nhất. Nếu không, bạn sẽ khó thụ thai hoặc giữ thai.

Tử cung phụ nữ có thể tiềm ẩn nhiều vấn đề. Chẳng hạn, có thể có một khối u lành tính nằm yên trong các niêm mạc tử cung hoặc hình thành sau những lần phẫu thuật và có khả năng khiến phôi thai không thể gắn vào thành tử cung để phát triển.

Polyp tử cung hay dính tử cung (vết sẹo do phẫu thuật) cũng có thể ảnh hưởng tới khả năng phôi thai đậu được vào thành tử cung.

Việc điều trị có thể loại bỏ các tắc nghẽn và giúp niêm mạc tử cung tái tạo, làm bạn có khả năng mang thai an toàn. Những bất thường tử cung có thể nhìn thấy qua chụp cản quang tử cung.

Vấn đề của cổ tử cung

Nếu bạn từng làm một tiểu phẫu tên là LEEP liên quan tới việc cắt bỏ các mô có khả năng chứa tế bào ung thư cao, bạn có khả năng bị mô sẹo ở cổ tử cung và điều này ảnh hưởng tới quá trình mang thai. Trong nhiều trường hợp, mô sẹo có thể đủ lớn để đóng cổ tử cung lại.

Tình trạng này có thể điều trị đơn giản (bác sĩ can thiệp làm giãn cổ tử cung đủ để tinh trùng chui qua) hoặc bạn sử dụng phương pháp hỗ trợ sinh sản bằng thụ tinh ngoài bằng cách bơm trực tiếp tinh trùng vào buồng tử cung.

Có tiền sử lạc nội mạc tử cung

Nếu các tế bào nội mạc tử cung bắt đầu phát triển, bạn có thể mắc một chứng bệnh gọi là lạc nội mạc tử cung. Nó có thể gây đau hay chảy máu bất thường, nghiêm trọng hơn là ảnh hưởng tới việc mang thai hay gây vô sinh. Tình trạng này có thể điều trị bằng một số biện pháp như nội soi ổ bụng để loại bỏ sẹo hoặc loại bỏ các u nang (chính là các nội mạc tử cung) hình thành xung quanh buồng trứng. Trong một số trường hợp, bạn cũng có thể phải xem xét tới phương pháp hỗ trợ sinh sản để tăng cơ hội thụ thai.

Ngẫu nhiên

10% cặp vợ chồng bối rối vì vô sinh không rõ nguyên nhân. Nếu dưới 30 tuổi, bạn còn thời gian để tiếp tục cố gắng nhưng nếu đã qua tuổi 35, bạn nên cân nhắc đến các phương pháp hỗ trợ sinh sản như IUI (bơm tinh trùng vào buồng tử cung) hay IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) để tăng cơ hội làm mẹ.

Vương Linh