Những nội tạng dễ mắc bệnh của đàn ông

1. Trái tim

Theo các dữ liệu lâm sàng, đàn ông bị chứng nhồi máu cơ tim gấp từ 7 đến 10 lần phụ nữ. Bệnh chủ yếu gây ra do quá nhiều mỡ, nghiền thuốc lá và uống rượu. Ngoài ra làm việc căng thẳng và suy nghĩ tiêu cực cũng có liên quan đến tình trạng này.

Ảnh: Peopledaily.

2. Ruột

Hiển nhiên là đàn ông bị ung thư ruột cao hơn rất nhiều so với phụ nữ. Đàn ông nói chung tiêu thụ nhiều chất béo và chất đạm hơn. Các nghiên cứu y học chỉ ra rằng việc ăn vào quá nhiều hai chất này trong khi lại ăn ít chất xơ có thể dẫn tới ung thư ruột.

3. Dạ dày

Hầu hết đàn ông thích uống rượu bia và hút thuốc. Các nghiên cứu y khoa đã tìm thấy rằng tỷ lệ mắc bệnh dạ dày của đàn ông trung bình cao gấp 6,2 lần phụ nữ. Nguyên nhân phần nhiều từ những sở thích trên.

4. Tuyến tiền liệt

Theo các nghiên cứu, khoảng 60% nam giới trên 50 tuổi sẽ mắc bệnh ở tuyến tiền liệt. Lý do là sự thay đổi của hàm lượng hooc môn nam steroid dẫn tới sự phình to của túi tuyến ở trong đó. Tuyến này phình to gây chèn ép lên bàng quang và gây khó đi tiểu.

T. An (theo Peopledaily)