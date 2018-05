Những rắc rối 'yêu' thường gặp của phái mạnh

Trong số gần 700 câu hỏi gửi về chương trình "Tư vấn sức khỏe sinh lý nam" (tính đến ngày 25/7), đa số độc giả xin được giải đáp về những rắc rối liên quan đến “chuyện ấy".

Suy giảm tinh trùng gây khó thụ thai.

Dưới đây là 4 rắc rối thường gặp của các quý ông được các chuyên gia của chương trình tư vấn.

Mất kiểm soát "tinh binh"

3 năm kể từ ngày cưới, chưa lần nào vợ chồng chị Thu ở TP HCM cảm thấy thỏa mãn trong chuyện chăn gối. Bởi mỗi khi "yêu”, anh Tùng rơi vào tình trạng, vợ chưa kịp thỏa mãn, tinh binh đã ồ ạt xuất kích. Ngược lại, không ít lần chị Thu hốt hoảng khi thấy anh nhà hì hụi “thao tác”… mà tinh binh vẫn chẳng chịu xuất ra.

Theo Giáo sư Trần Quán Anh, Chủ tịch Hội Y học Giới tính Việt Nam, có nhiều định nghĩa khác nhau về xuất tinh sớm. Một số quan điểm cho rằng xuất tinh sớm là tình trạng “cậu nhỏ” mới vào trong “cô bé”, “thao tác” chưa được một phút thì đã “nhả đạn”. Cũng có quan điểm lấy tiêu chuẩn xác định xuất tinh sớm là một phút rưỡi hoặc hai phút. Nguyên nhân phần lớn do tâm lý lo lắng, căng thẳng, bị kích thích quá độ, thiếu kinh nghiệm kiểm soát cảm xúc hay các yếu tố bệnh lý như bệnh về nội tiết, thần kinh, viêm nhiễm đường tiết niệu...

Về rắc rối không “ra”, theo giáo sư Quán Anh đây thực chất là tình trạng xuất tinh ngược dòng. Bình thường, khi xuất tinh cơ vùng cổ bàng quang sẽ co thắt lại không cho tinh dịch đi ngược vào bàng quang mà ra niệu đạo rồi phóng thẳng ra ngoài. Nhưng vì lý do nào đó, cơ thắt ở vùng cổ bàng quang bị tổn thương, không co thắt đúng nên tinh dịch thay vì ra hướng niệu đạo lại “chạy” ngược vào bàng quang. Biểu hiện thường thấy của xuất tinh ngược dòng là nước tiểu nam giới có màu đục trong lần đi tiểu đầu tiên sau khi “yêu”. Nguyên nhân gây xuất tinh ngược dòng có thể là do phẫu thuật tuyến tiền liệt, phẫu thuật vùng cổ bàng quang, chấn thương hoặc phẫu thuật vùng chậu, biến chứng của bệnh tiểu đường...

Dị tật tinh trùng (asthenospermia) và ít tinh trùng (oligospermia) thường xuất hiện trong thời kỳ mãn dục nam.

Hội chứng "cong cần" của quý ông

Vốn tự hào về kích cỡ hoành tráng của cậu nhỏ, nhiều quý ông chuyển sang lo lắng khi bỗng dưng, "chiếc cần số" bị cong vênh, hoặc vẹo sang một bên bất thường.

Theo giáo sư Trần Quán Anh, cậu nhỏ khi cương có thể không thẳng mà cong, cụ thể là “quẹo” sang trái, phải hoặc chỉa lên trên hay xuống dưới. Nếu độ cong ít, cụ thể dưới 30 độ thì không ảnh hưởng đến chức năng tiểu tiện và chuyện ấy. Ngược lại, nếu độ cong nhiều hơn gây ảnh hưởng xấu đến chức năng sinh lý của phái mạnh như “yêu” khó, đau thì cần đi khám và phẫu thuật nắn lại “cậu nhỏ”.

“Lửa tình” sụt giảm

Vừa bước qua tuổi 35, anh Lương Mạnh Hào, ở Hà Nội tá hỏa vì không hiểu sao "lửa tình" bỗng dưng nguội lạnh. Trong khi mới ngày nào, anh Hào còn tự tin tuyên bố với bạn bè về bản lĩnh đàn ông của mình trong đời sống chăn gối. Thực tế, anh Hào chỉ là một trong số hàng trăm thắc mắc của quý ông được gửi tới chương trình nhờ giải đáp nguyên nhân vì sao "lửa tình nguội lạnh".

Theo Giáo sư Trần Quán Anh, hội chứng giảm nhiệt khi yêu thường rơi vào các quý ông nằm trong độ tuổi ngoài 40. Tuy nhiên, cùng với áp lực công việc, môi trường sống, chế độ dinh dưỡng không chuẩn, độ tuổi xuống dốc về lửa tình cũng xuất hiện với nam giới chưa bước qua độ tuổi 30. Một trong những nguyên nhân của hiện tượng trên là hàm lượng nội tiết tố nam testosterone trong cơ thể quý ông suy giảm nghiêm trọng, trong khi thiếu đi giải pháp khắc phục hiệu quả và an toàn.

“Yếu” sớm

Nhiều quý ông chia sẻ qua chương trình "Tư vấn sức khỏe sinh lý nam" rằng họ có ham muốn, khao khát tình dục mạnh mẽ nhưng cứ mỗi khi yêu, họ lại vướng phải rắc rối “trên bảo dưới không nghe”. Thậm chí, khi vẫn ở khúc dạo đầu, cậu bé đã trong trạng thái chuẩn bị xuất kích. Vì lực bất tòng tâm trong những cuộc “yêu” không thành như vậy, các ông thường rơi vào cảnh chán chường, lo lắng tột độ.

Chia sẻ với nỗi niềm này của các quý ông, giáo sư Quán Anh cho biết cũng giống như tình trạng “lửa tình” sụt giảm, nguyên nhân gây “yếu” sớm ở nam giới là do hàm lượng testosterone trong cơ thể quý ông suy giảm. Đây là 2 trong 3 biểu hiện trên chức năng sinh sản và sinh dục của tình trạng mãn dục sớm ở nam giới, bên cạnh biểu hiện chất lượng và số lượng tinh trùng giảm. Testosterone bắt đầu suy giảm khi nam giới bước qua tuổi 30 và thông thường cứ một năm giảm đi khoảng 0,8-1,3%. Sau tuổi 40, lượng testosterone suy giảm nhiều, hội chứng mãn dục nam sẽ biểu hiện rõ rệt hơn.

Hiện có những cách giúp nam giới bổ sung testosterone. Theo đó, bổ sung testosterone ngoại sinh được khuyến cáo là không nên lạm dụng vì có ưu điểm nhanh nhưng hạn chế là có thể khiến tinh hoàn (nơi sản xuất testosterone) bị “ngủ quên”, và nếu ngưng cung cấp testosterone bên ngoài vào thì tinh hoàn sẽ không còn đủ sức sản xuất testosterone nội sinh nữa. Điều này có thể làm cơ thể suy yếu nhanh hơn.Ngược lại, liệu pháp testosterone nội sinh (do tự cơ thể mình sản xuất) được khuyến khích vì mang lại hiệu quả cao, bền vững và an toàn.

Để tăng lượng testosterone nội sinh một cách thuần nhiên, nam giới cần tập thể dục đều đặn, có chế độ ăn uống đầy đủ, sống lành mạnh, tránh hút thuốc lá, uống rượu bia, ngủ đủ tiếng và ngủ sâu. Ngoài ra, phái mạnh cũng cần sử dụng với liều lượng phù hợp một số dược vật, dược thảo…

