Những tác nhân tàn phá lá gan của bạn

Gan có chức năng chuyển hóa; dự trữ máu, glucid, sắt và vitamin; bài trừ chất độc cho cơ thể. Nếu gan tổn thương, lục phủ ngũ tạng cũng chịu ảnh hưởng theo.

Bệnh gan thường diễn tiến âm thầm, giai đoạn đầu ít biểu hiện thành triệu chứng rõ rệt. Phần lớn người bệnh phát hiện muộn, nguy cơ biến chứng cao, khó chữa trị. Bạn cần nhận diện và tránh xa các tác nhân gây hại dưới đây để bảo vệ lá gan khỏe mạnh.

Virus viêm gan

Việt Nam có tỷ lệ người mắc bệnh gan ở mức cao trên thế giới. Thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy, 1,4 triệu ca tử vong do viêm gan siêu vi. Theo Bộ Y tế, một số nhóm dân cư có tỷ lệ 6-20% nhiễm virus viêm gan B, khoảng 0,2-4% virus viêm gan C. Việt Nam cũng từng ghi nhận các trường hợp nhiễm virus viêm gan A, D, E nhập viện.

Hai năm trở lại đây, số lượng người nhiễm virus viêm gan C đã tăng lên 3 triệu người, 40% ung thư và tử vong. Cứ 10 người trưởng thành thì có một ca nhiễm virus viêm gan B. Căn bệnh nguy hiểm và thầm lặng vì đa số những người bệnh không biết mình nhiễm virus, chúng còn có thể lây lan qua nhiều đường khác nhau. Siêu vi B tồn tại trên 6 tháng (mạn tính) có nguy cơ cao tiến triển thành xơ, ung thư gan.

Những con số báo động về bệnh gan.

Rượu bia

Khi uống rượu bia, quá trình xử lý và trao đổi chất thực hiện chủ yếu ở gan. Chỉ một lượng nhỏ bài tiết ra ngoài qua đường thở và tuyến mồ hôi. Phần còn lại sẽ cùng với ethanol hình thành dehydrogenase gây hại tế bào gan.

Thông thường, một người uống rượu hơn 10 năm với liều lượng hơn 250ml mỗi ngày đều có nguy cơ cao xơ gan. Bệnh không bộc phát ngay mà mất 10-20 năm để bắt đầu phá hủy cơ thể người.

Theo WHO, Việt Nam có tỷ lệ mắc bệnh xơ gan cao, chiếm 5% dân số. Trong đó, xơ gan do rượu bia khoảng 18%. Việt Nam hiện tiêu thụ lượng bia lớn nhất quốc gia Đông Nam Á. Ước tính có gần 75% đàn ông Việt uống rượu bia. Cứ 4 người thì có một người sử dụng đồ uống có cồn ở mức độ có hại, tương đương 6 cốc bia hơi mỗi ngày.

Thực phẩm bẩn, không khí ô nhiễm

Sử dụng thực phẩm thiếu an toàn, ô nhiễm, nguồn gốc không rõ ràng, chứa nhiều hóa chất độc hại, chế biến chưa đảm bảo vệ sinh... làm chức năng gan suy giảm. Về lâu dài sẽ dẫn đến men gan cao, viêm, xơ gan.

Ngoài ra, môi trường ô nhiễm bởi khí thải, chất độc hại, khói thuốc lá… khiến gan phải gồng mình làm việc. Khi cơ quan này hoạt động liên tục, quá tải, tổn thương, chức năng giải độc sẽ suy giảm. Đây chính là tiền đề khiến bệnh tật phát triển.

Thuốc tây

Khi cơ thể đau ốm, bạn sử dụng dù nhiều hay ít thuốc điều trị đều có ảnh hưởng tới gan. Việc sử dụng nhiều loại thuốc cùng lúc càng khiến gan làm việc cực nhọc hơn. Một số bệnh nhẹ (cảm lạnh, cúm...) không nên lạm dụng dược phẩm, chỉ cần nghỉ ngơi và uống nhiều nước để phục hồi sức khỏe.

Những tác nhân gây hại lá gan hàng ngày.

Để bảo vệ lá gan, cần tăng cường tập luyện thể thao, xây dựng lối sống lành mạnh, chế độ ăn uống cân đối. Nên chọn thực phẩm đảm bảo vệ sinh; ăn uống đầy đủ các loại đạm, béo, vitamin và khoáng chất; ưu tiên thực phẩm tươi, giàu chất xơ, rau xanh, trái cây...; tránh đồ chiên nướng; uống đủ nước (2,5 lít mỗi ngày).

Bạn cũng cần hạn chế rượu bia, thuốc lá; xét nghiệm máu kiểm tra gan mỗi 6 tháng; tiêm vắcxin ngừa siêu vi viêm gan và điều trị kịp thời nếu mắc bệnh . Ngoài ra, có thể sử dụng các loại thảo dược, sản phẩm nguồn gốc tự nhiên để bảo vệ và phục hồi tế bào gan tổn thương, hỗ trợ điều trị viêm gan, gan nhiễm mỡ, hạ men gan… Chúng cần được nghiên cứu khoa học, chứng minh công dụng giải độc gan hiệu quả và an toàn, tránh gây tác dụng ngược.

An San