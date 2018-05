Nỗi kinh hoàng phẫu thuật thẩm mỹ hỏng

Biến dạng vì phẫu thuật thẩm mỹ / Chỉ bệnh viện lớn mới được hút mỡ, nâng ngực

Kelly từng có thời gian dài đau khổ, không dám xuất hiện nhiều trước công chúng vì phẫu thuật cằm hỏng. Lần phẫu thuật đầu tiên, chiếc cằm của cô bị nhiễm trùng. Bác sĩ nói khoảng một tháng sau vết thương sẽ lành, nhưng cô đợi hơn 2 tháng vẫn không thấy khả quan. Cô tìm đến bác sĩ thì bị từ chối gặp mặt.

Đợi thêm hơn một tháng nữa thì vết thương bị hoại tử, Kelly tá hỏa cầu cứu bác sĩ khác. Lúc đầu, bác sĩ không nhận lời chữa trị vì chiếc cằm của Kelly đã nhiễm trùng quá nặng, nếu để thêm một thời gian ngắn nữa thì cô phải cắt luôn cằm để tránh hoại tử nặng hơn. Phải năn nỉ nhiều lần, hotgirl mới được bác sĩ đồng ý chữa.

Kelly đã phải tháo phần cằm trước ra và không độn nữa. Cô phải chịu đau đớn thêm 4 lần để vừa trị vừa chỉnh phần cằm lại dần dần. Mỗi lần chữa trị, cằm của cô lại thay đổi hình dáng, nhiều lúc "trông chẳng khác gì cằm bồ nông", đến lần phẫu thuật cuối cùng mới thành công.

Kelly chia sẻ, vì ham làm đẹp nên cô đã vội vàng làm phẫu thuật mà không tìm hiểu kỹ bác sĩ cũng như cơ sở thẩm mỹ. Đến bây giờ cô vẫn rùng mình khi nghĩ lại 5 lần phẫu thuật đầy đau đớn.

Khi Kelly cười, di chứng thẩm mỹ trên cằm khá rõ khiến khuôn mặt cô thiếu tự nhiên. Ảnh: T.N.

Chị Lan Thanh (Ninh Bình) cũng 3 lần tiền mất tật mang chỉ vì đua đòi cho bằng chị bằng em. Cầm tờ giấy ghi tên địa chỉ một thẩm mỹ viện ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), chị xin nghỉ việc, một mình đi nâng mũi. Theo lời bác sĩ, một tuần sau phẫu thuật, những vết sưng ở mặt sẽ giảm dần và hình dáng mũi dần hình thành sau đó. Thế nhưng, 2 tuần, chị vẫn đau khắp vùng mặt, rất khó khăn trong việc ăn uống. Chiếc mũi đúng là có cao hơn nhưng lại hơi vẹo sang một bên, cứng đơ, chẳng khác gì đeo mặt nạ.

Lo lắng vì chiếc mũi như "thằng hề", chị đến thẩm mỹ viện tái khám nhưng bác sĩ nói có nhiều trường hợp còn lâu hơn chị, chiếc mũi sẽ dần đẹp lên. Một tháng sau, chị vẫn không thấy tình hình cải thiện. Chị Thanh quay lại định bắt đền thì thẩm mỹ viện đã đóng cửa bởi bác sĩ nơi đây vừa gây ra một vụ chết người vì sơ xuất trong quá trình phẫu thuật.

Đi lại vất vả, dung nhan ngày càng xuống cấp, chị đành phải tiếp tục công cuộc làm đẹp. Lần này nghe lời tư vấn của nhiều người, chị phẫu thuật tại khoa thẩm mỹ tại một bệnh viện đa khoa quốc tế ở Hà Nội. May mắn là sau lần phẫu thuật cuối cùng, chiếc mũi chị đã từ cong thành thẳng.



Chị Thanh chia sẻ, từ lần đó trở đi, chị không bao giờ đến các thẩm mỹ viện. Có vấn đề gì, chị đều tìm đến các bệnh viện lớn để đảm bảo an toàn. "Ở bệnh viện, các bác sĩ đầy đủ trang thiết bị, có vấn đề gì cứ đến bệnh viện, bác sĩ chẳng chạy đi đâu được", chị Thanh chia sẻ kinh nghiệm.

Trên các diễn đàn, chị em phụ nữ cũng bàn luận xôn xao về chủ đề phẫu thuật thẩm mỹ. Họ mách nhau địa chỉ uy tín để làm đẹp; hay những địa chỉ ma, không tin cậy.

Chị Hoa chi 15 triệu đồng đi sửa mũi tại một bệnh viện tư ở TP HCM, đã tỏ ra rất tức giận vì thành quả không được như ý. Chị đặt loại sụn mềm giá 10 triệu đồng và bọc cân 5 triệu, tổng chi phí 15 triệu. Sửa xong, mũi chị trở nên méo xẹo. Sau 3 ngày tháo băng, mọi người trong nhà ai cũng bảo mũi chị bị nghiêng về bên phải trông rất xấu, đầu mũi thì to hơn trước. “Giờ ai cũng nói mình già hơn 10 tuổi so với lúc trước khuôn mặt rất baby. Không những thế, vì mũi nghiêng về bên phải nên miệng mình cũng méo theo, bên trái xếch lên, trông thật tệ”, chị than thở.

Chị cũng khuyên mọi người nếu có ý định đi phẫu thuật thẩm mỹ hãy kiểm tra kỹ, đừng vội tin lời quảng cáo. Bệnh viện nơi gây "thảm họa" cho chị ghi rõ có bác sĩ Hàn Quốc, nhưng tới nơi chị chỉ thấy một bác sĩ duy nhất sửa hết tất cả các bộ phận, từ nâng ngực, sửa mũi, cắt mắt, đặt túi mông, hút mỡ bụng cho đến phun xăm. Hơn nữa, “cơ sở vật chất ở đấy cũng tệ lắm và không hề có bác sĩ Hàn Quốc như website quảng cáo”.

Bên cạnh phẫu thuật sửa mũi, phương pháp nâng ngực cũng được đông đảo chị em quan tâm và có nhu cầu lớn. Chị Xuyến, độc giả trên diễn đàn webtretho từng mong ước có một bộ ngực đầy đặn. Song trái với những gì chị ao ước là tâm trạng “hoàn toàn thất vọng ngay khi bước chân xuống bàn mổ”.

Phẫu thuật xong, hai bên ngực của chị Xuyến không cân xứng. Tháo băng, chị phát hiện một bên ngực “méo xẹo y như trái bóng bầu dục”. Chị đã làm theo lời khuyên bác sĩ "nhẹ nhàng massage, ngực sẽ dần tròn đều trở lại". Tuy nhiên, sau hơn hai tháng ngực của chị vẫn cứng ngắc, đau ở nhũ hoa. Hai núm vú ngày càng lồi ra và chĩa xuống đất. Chị phải đến khám lại, yêu cầu bác sĩ sửa cho tròn đều hơn.

Bác sĩ mổ lần nữa, thấy bên trong ngực viêm đỏ rất nặng nên lấy túi đặt ra và khẳng định nguyên nhân cơ địa của chị Xuyến bị phản ứng túi quá nặng. Ông đề nghị sẽ đặt thử lại lần nữa nếu không được thì thôi. Tuyệt vọng quá, người phụ nữ không làm nữa, và quyết định lấy hai túi ra. “Giờ hai núm vú của mình bị hư thậm tệ, quặp hẳn xuống cộng với sẹo xấu nữa”, chị cho biết. Một năm rưỡi sau chị lại sửa ngực ở thẩm mỹ viện khác, kết quả hồi phục nhanh, ngực mềm dần không cần massage, “nhưng bác sĩ đặt hai túi hơi thấp nên phía trên của mình nhìn như màn hình phẳng, không có độ cong, trông rất kỳ”.

Không chỉ những ca phẫu thuật đụng dao đụng kéo, cả các ca làm đẹp chỉ cần gây tê và dùng kim như xăm mắt xăm môi... cũng gây ra hậu quả khôn lường với chị em có cơ địa không phù hợp. Sau nửa năm đi xăm môi, chị Ngọc Giao (quận 4, TP HCM) giờ thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau và ngứa do môi nứt nẻ hay nổi mụn herpes.

Thấy cô bạn thân đi xăm môi về đẹp quá, không phải dùng son thường xuyên, chị Giao cũng đi làm. Bạn dẫn chị đến địa chỉ mình đã thực hiện là một thẩm mỹ viện có tiếng ở quận 3. Xăm được 3 ngày, lớp da ngoài cùng của môi chị bong ra, rồi lấm tấm rộp. Chị gọi điện đến thẩm mỹ viện thì được khuyên dùng trangala nhưng vẫn không thấy đỡ mà càng ngày vết rộp càng lan rộng và ngứa. Đến bệnh viện da liễu khám, chị mới biết môi bị nhiễm herpes.

Từ ngày đi xăm về, môi chị trở nên nhạy cảm đặc biệt, trời hanh khô chút là nứt nẻ rỉ máu hoặc lỡ ăn uống mà không lau miệng sạch là nổi mụn do herpes. Thậm chí khẩu trang dùng buổi sáng đi làm, đến buổi chiều dùng lại cũng có thể khiến môi chị nổi mụn, màu môi thì lem nhem. Chị cũng không dám dùng son, một phần vì son không ăn nhưng phần nhiều sợ dị ứng.

Lê Anh - Nguyễn Phượng - Kim Anh