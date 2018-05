Nỗ lực cứu sống doanh nhân Hàn Quốc bị nhồi máu cơ tim

Chiều 17/10, bệnh nhân đau tức ngực. Cơn đau càng tăng nên ông được nhân viên người Việt đưa vào Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM). Lúc này mạch bệnh nhân đập rời rạc còn khoảng 30 lần một phút, huyết áp khó đo, rất vật vã, bứt rứt.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Tân, Phó Khoa Tim mạch Cấp cứu và Can thiệp, Bệnh viện Thống Nhất cho biết bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp, biến chứng choáng tim, rối loạn nhịp chậm rất nguy kịch. Bệnh nhân vào viện không có người thân, không giao tiếp được bằng tiếng Anh, nhân viên đi cùng lại không rành tiếng Hàn.

"Nếu không khẩn cấp can thiệp cấp cứu, bệnh nhân chắc chắn sẽ chết", bác sĩ Tân chia sẻ. Các bác sĩ phải nhờ phiên dịch tiếng Hàn hỗ trợ để giải thích tình trạng cho bệnh nhân. Bệnh nhân được dùng thuốc nâng huyết áp, đặt máy tạo nhịp tạm thời ngay tại cấp cứu, nâng nhịp tim và đưa lên phòng can thiệp tim mạch.

Bệnh nhân đang hồi phục sau can thiệp. Ảnh: Lê Phương.

Kết quả chụp mạch vành cho thấy bệnh nhân bị hẹp rất nặng ba nhánh mạch vành. Thủ phạm gây tổn thương là động mạch vành phải bị tắc hoàn toàn, huyết khối rất nhiều. Kíp can thiệp đã tái thông nhánh động mạch tắc để cứu kịp thời tính mạng bệnh nhân. Sau đó bệnh nhân vẫn còn choáng nên phải dùng thuốc vận mạch nhiều ngày.

Theo bác sĩ Tân, do tính mạng bệnh nhân rất nguy kịch nên trước mắt chỉ giải quyết nhánh mạch vành bị tắc. Ba nhánh hẹp còn lại do tổn thương phức tạp nên sau khi sức khỏe ổn định hơn mới đánh giá can thiệp. Hiện tình trạng lâm sàng của bệnh nhân đã cải thiện hơn, người vợ từ Hàn Quốc sang săn sóc để chuẩn bị đưa chồng về nước tiếp tục theo dõi.

Diễn tiến cơn nhồi máu cơ tim gây chết người

Dấu hiệu thường gặp của nhồi máu cơ tim là đau thắt ngực, khó thở. Bác sĩ khuyến cáo không nên chủ quan với các cơn đau thắt ngực, cần đến bệnh viện kiểm tra khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường để có hướng xử lý kịp thời.

Nguyên nhân thường gặp của nhồi máu cơ tim là bị xơ vữa động mạch, hình thành cục máu đông bên trong lòng mạch máu làm tắc mạch vành. Cần khám sức khỏe định kỳ để bác sĩ dựa vào các chỉ số xét nghiệm mà phân tầng nguy cơ và tư vấn hợp lý, không hút thuốc lá. Chế độ ăn uống nhiều rau quả, hạn chế nội tạng, da động vật, chế độ sinh hoạt, tập luyện phù hợp, không hút thuốc lá, giữ cân nặng hợp lý, kiểm soát huyết áp... để giảm sự hình thành các mảng xơ vữa.

