Nỗi niềm quý ông suy giảm… tinh binh

Những rắc rối 'yêu' thường gặp của phái mạnh / Quý ông tuổi băm ê mặt vì 'yếu' / Tư vấn sức khỏe sinh lý nam

Khi con gái đầu lòng được 5 tuổi, hai vợ chồng anh chị cũng đã “lục tục” lên kế hoạch có thêm thằng cu nữa, nhưng gần 2 năm qua vợ anh vẫn chưa có thai. Cả hai vợ chồng đến “gõ cửa” bệnh viện chữa vô sinh thì được cho hay, anh khó có con vì tinh hoàn bị “ngủ quên”, không chịu sản sinh đủ testosterone.

Trường hợp khác là anh Hải, chồng chị Mai ở TP HCM. Vợ chồng chị Mai kết hôn khi anh Hải đã ngoài 40 tuổi. Lấy được một người chồng điển trai, tâm lý và thành đạt, ai cũng nghĩ thầm chị Mai như “chuột sa chĩnh gạo”. Thế nhưng, nỗi khổ thì chỉ có người trong cuộc mới thấu. Lấy nhau được hơn một năm mà mãi vẫn không thấy tin mừng, vợ chồng anh chị lo lắng "bồng bế" nhau đi tìm bác sĩ. Mọi xét nghiệm của chị đều cho kết quả bình thường, chỉ có anh được chẩn đoán là yếu tinh trùng. Bác sĩ cho biết, sau 40 tuổi, anh Hải đã bắt đầu bước vào giai đoạn mãn dục nam và nồng độ testosterone suy giảm. Hiện lượng tinh trùng của anh rất ít và di chuyển tiến tới rất chậm nên khi giao hợp, tinh trùng chưa kịp đến đích đã bị "chết yểu".

Ngày càng nhiều nam giới phải điều trị vô sinh.

Theo Giáo sư Trần Quán Anh, Chủ tịch Hội Y học Giới tính Việt Nam, suy giảm tinh trùng là một trong ba triệu chứng suy giảm sinh lý của mãn dục nam. Dị tật tinh trùng (asthenospermia) và ít tinh trùng (oligospermia) thường xuất hiện trong thời kỳ mãn dục nam, khiến nhiều quý ông giảm hoặc mất khả năng thụ tinh cho trứng, hoặc nếu có thụ tinh được thì cũng ảnh hưởng tới chất lượng thai nhi, dễ gây xảy thai. Mật độ tinh trùng bình thường trong khoảng 20 - 100 triệu tinh trùng/ml tinh dịch. Nếu dưới 20 triệu tinh trùng/ml tinh jdịch, lượng tinh trùng được xem là thấp. Trong trường hợp tinh trùng có hình dạng và chuyển động bất thường trên 70% thì được coi là dị tật.

Đồng thời, suy giảm tinh trùng có thể đi kèm các triệu chứng như giảm ham muốn tình dục, rối loạn cương dương, đau hoặc sưng khu vực tinh hoàn, tinh dịch lỏng nhiều nước… Nếu các quý ông nhận thấy các dấu hiệu trên hoặc không thể thụ tinh sau một năm quan hệ không dùng các biện pháp tránh thai thì nên đi khám bác sỹ chuyên khoa và tìm biện pháp cải thiện.

“Tinh trùng yếu, giảm do mãn dục sớm là một trong những nguyên nhân chính gây vô sinh, hiếm muộn ở nam giới. Và nguyên nhân sâu xa của vấn đề này thường là do hàm lượng testosterone trong máu suy giảm. Do vậy, cân nhắc liệu pháp testosterone nội sinh là một giải pháp nam giới cần quan tâm sớm, giúp phòng ngừa bệnh hiếm muộn”, giáo sư Trần Quán Anh cho biết.

Tinh trùng yếu thường do testosterone suy giảm.

GS Quán Anh cũng đưa ra khuyến cáo, các quý ông không nên tùy tiện sử dụng các phương pháp tăng testosterone ở dạng tiêm, dạng cao dán ngoài da, vì có thể gây nên những nguy hiểm ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, nguy cơ xơ vữa động mạch, tiểu đường...

Để cải thiện chất lượng và số lượng tinh trùng, nam giới nên chú trọng tới các thành phần dinh dưỡng trong khẩu phần ăn; hạn chế các thực phẩm gây béo phì và chất có hại cho cơ thể như thuốc lá, café, bia rượu…; hạn chế mặc đồ bó sát, tránh gây stress cho tinh thần và tăng cường tập thể thao. Điều quan trọng là cần tăng lượng testosterone nội sinh tự nhiên bằng một số thảo dược như Eurycoma Longifolia có cơ chế kích thích tế bào Leydig ở tinh hoàn sản xuất ra testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Một số nghiên cứu chỉ ra, việc sử dụng kết hợp thuốc điều trị và tăng testosterone nội sinh ở nam giới có thể cải thiện đáng kể tổng số, độ di động và chức năng tinh trùng sau 3-6 tháng điều trị, từ đó, tăng khả năng thụ thai cao.

Đồng An