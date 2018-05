NSƯT Kim Xuân chia sẻ kinh nghiệm phòng đái tháo đường

Nghệ sĩ Kim Xuân vừa góp mặt trong Ngày hội phòng chống đái tháo đường được đồng hành bởi Công ty TNHH Nestlé Việt Nam. Trước đó, đơn vị này từng tổ chức thành công Hội thảo phòng chống béo phì, thừa cân.

NSƯT Kim Xuân cho biết, chị và con dâu luôn chú trọng bữa ăn cho gia đình. Diễn viên giảm lượng đường, muối, chất béo, thay vào đó, ăn nhiều rau củ để bổ sung chất xơ trong khẩu phần ăn mỗi ngày. Từ nhỏ, chị tập cho các cháu thói quen nói không với nước ngọt, thức ăn nhanh và tránh xa món “khoái khẩu” của trẻ là bánh kem.

NSƯT Kim Xuân tham gia "Ngày hội phòng chống đái tháo đường" - được tổ chức bởi Hội Y tế công cộng TP HCM, Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM và Công ty TNHH Nestlé Việt Nam.

Tiêu chí bữa ăn của diễn viên gạo cội là: xanh, an toàn và ngon. Đầu tiên, bữa ăn phải có rau (canh rau), trái cây tráng miệng để đủ sắt, canxi và vitamin (đặc biệt là vitamin nhóm B, C). Thứ hai, thực phẩm ấy phải có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm định an toàn. Cuối cùng, cách chế biến có vai trò quan trọng để bữa ăn ngon, nhưng cần hạn chế chiên, dầu mỡ và tận dụng rau quả để bổ sung đường, năng lượng.

"Dù bận rộn, tôi và con dâu vẫn dành thời gian lên kế hoạch ăn uống dinh dưỡng cho gia đình mỗi tuần, tìm hiểu cách chọn và mua thực phẩm tốt, tươi", diễn viên Kim Xuân nói thêm.

Mỗi sáng, gia đình chị thường xuyên ăn ngũ cốc nguyên cám giàu chất xơ, magiê để giúp kiểm soát đường huyết, cân nặng và giữ cảm giác no lâu hơn sau khi ăn. Chị cũng nhận thức được nguy cơ mắc bệnh tiểu đường do béo phì là rất cao. Đặc biệt, bệnh béo phì không chừa bất cứ ai khi thói quen ăn uống và thể lực không cân bằng.

Bên cạnh chế độ ăn uống, tập thể dục và lối sống vui khỏe cũng là chìa khóa phòng chống bệnh tật. Đi bộ 30 phút mỗi ngày có thể làm giảm lượng đường huyết, kiểm soát trọng lượng và mỡ thừa. Vận động còn cải thiện chức năng hô hấp, tim mạch, giải tỏa căng thẳng, áp lực, đem lại cảm giác vui vẻ. Thay vì những buổi xem phim, ăn thức ăn nhanh cuối tuần, gia đình chị chọn dã ngoại.

Với NSƯT Kim Xuân, ba nguyên tắc ngăn ngừa đái tháo đường gồm: dinh dưỡng đúng và đủ (không bỏ bữa ăn sáng); vận động thường xuyên (đi bộ mỗi ngày) và sống vui khỏe bằng cách giảm lo âu. Tự tạo lối sống lành mạnh và thói quen ăn uống điều độ, đầy dinh dưỡng để bảo vệ bản thân, người thân.

Vì muốn khuyến cáo mọi người trong gia đình cách phòng tránh bệnh, diễn viên quyết định tham gia Ngày hội phòng chống đái tháo đường để có thể thêm thông tin, kiến thức bổ ích. Qua đó, chị muốn chia sẻ với chị em, người hâm mộ và mọi người xung quanh cách phòng chống đái tháo đường, chung tay "hành động hôm nay, vì sức khỏe ngày mai".

Tại sự kiện, nữ diễn viên và nhiều chị em khác đã được tham gia các hoạt động thử đường huyết, đo chỉ số BMI (Body Mass Index), tham vấn bác sĩ hay thử các sản phẩm dinh dưỡng để trang bị kiến thức, xây dựng lối sống lành mạnh và chế độ dinh dưỡng tốt cho gia đình.

Thi Quân