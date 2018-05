Nữ hộ sinh Việt giành giải thưởng quốc tế

Chiều 18/5, Đại sứ quán Thụy Điển trao giải thưởng Midwives4all cho bà Phan Thị Hạnh - Chủ tịch Hội nữ hộ sinh Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Thụy Điển - Camilla Mellander - cho hay: "Các nữ hộ sinh không chỉ cứu sống nhiều bệnh nhân mà còn là những nhân tố tạo ra sự thay đổi tích cực trong xã hội. Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tôn vinh hàng nghìn nữ hộ sinh trên thế giới và ở Việt Nam, những người đã và đang nỗ lực ngày đêm để cứu sống nhiều phụ nữ và trẻ em sơ sinh. Họ là những anh hùng thầm lặng. Bà Phan Thị Hạnh là một trong những hình mẫu như vậy”.

Tiến sĩ Vũ Bá Quyết, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương chia sẻ, tại các nước phát triển việc chăm sóc các bà mẹ 90% là do bác sĩ, còn tại Việt Nam 50% các ca đỡ đẻ là do nữ hộ sinh, thậm chí nơi không có nữ hộ sinh thì có cô đỡ thôn bản chăm sóc. Ngay tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, công việc đỡ đẻ chủ yếu là do nữ hộ sinh, bác sĩ chỉ chăm sóc ca bệnh lý nặng. Chính những nữ hộ sinh, cô đỡ thôn bản đã góp phần giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ em.

Bà Phan Thị Hạnh, Chủ tịch Hội nữ hộ sinh Việt Nam được nhận giải thưởng Midwives4all. Ảnh: N.Phương.

70% phụ nữ Việt Nam sống tại nông thôn. Họ phải gánh vác công việc đồng áng nặng nhọc, ít có điều kiện học hành, sinh nhiều con, cộng thêm thiếu hiểu biết cơ bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản, bảo vệ thai nhi nên thường gặp nhiều tai biến trong lúc mang thai cũng như sinh đẻ.

Bà Hạnh là người đã xây dựng đề án "Thiết lập mô hình Chăm sóc Sức khỏe phụ nữ và nâng cao năng lực cho hộ sinh tuyến cơ sở". Thông qua dự án này Hội nữ hộ sinh Việt Nam đã được Bộ Ngoại giao Nhật Bản tài trợ để xây dựng một trung tâm tư vấn và dịch vụ sức khoẻ sinh sản. Từ trung tâm này, nhiều phụ nữ nghèo ở thành phố và các vùng nông thôn lân cận đã nhận được nhiều dịch vụ sức khoẻ sinh sản miễn phí.

Trên thế giới, tỷ lệ tử vong mẹ và bé đã giảm một nửa từ năm 1990. Tuy nhiên mỗi ngày vẫn có 800 phụ nữ tử vong vì những nguyên nhân liên quan đến thai nghén hoặc sinh đẻ, mỗi năm cũng có tới 3 triệu trẻ sơ sinh tử vong trong vòng một tuần đầu sau khi sinh và 2,6 triệu trẻ chưa kịp ra đời. Hầu hết các trường hợp trẻ tử vong có thể được ngăn ngừa với sự trợ giúp của các nữ hộ sinh và các nhân viên y tế đã được đào tạo kỹ năng.

Vì thế, Midwives4all là một phần của chiến dịch nâng cao nhận thức được triển khai trên toàn cầu, do Bộ Ngoại giao Thụy Điển khởi xướng vào năm 2015 với mục tiêu khuyến khích sự gia tăng số lượng các nữ hộ sinh trên toàn thế giới. Năm 2015 giải thưởng này thuộc về một người phụ nữ ở Uganda. Giải thưởng Midwives4all 2016 được Bộ Ngoại giao Thụy Điển, Đại sứ quán Thụy Điển và Liên đoàn Nữ hộ sinh quốc tế đồng chủ trì.

Nam Phương