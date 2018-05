Nữ sinh phát bệnh dại sau khi bị chó cắn

Trưa 28/12, Trung tâm Y tế huyện Quế Phong (Nghệ An) tiếp nhận bệnh nhân Hà Thị Linh 14 tuổi trong tình trạng co giật, sùi bọt mép, sợ nước, ánh sáng. "Bác sĩ hội chẩn xác định bệnh nhân bị bệnh dại do chó cắn", ông Lô Văn Thoàn, Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quế Phong nói.

Gia đình có nguyện vọng chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Đến trưa 29/12 em Linh tử vong.

Theo người thân, hơn một tháng trước Linh bị chó nhà nuôi cắn vào ngón tay nhưng không đi tiêm phòng. Con chó chết trước khi Linh phát bệnh.

Từ năm 2013 đến nay, Nghệ An có hơn 50 người chết do bệnh dại. Tỉnh mới ban hành kế hoạch khống chế bệnh dại 2018-2021. Theo đó, các xã, phường, thị trấn phải thành lập đội bắt chó thả rông và diệt chó nghi mắc bệnh dại, chó không tiêm phòng bệnh dại theo quy định. Chó nghi mắc bệnh dại phải tiêu hủy.

