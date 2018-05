Nữ y tá xinh đẹp 10 lần từ chối lời mời làm người mẫu

Không chỉ các công ty người mẫu mà bệnh nhân nam cùng gia đình cũng thường hỏi số điện thoại, mời Lee đi ăn trưa. Tuy vậy, nữ y tá 29 tuổi chỉ có duy nhất một mục đích là chăm sóc người bệnh thật tốt để họ mau hồi phục.

Nữ y tá Judith Kaylene Lee (phải). Ảnh: The New Paper.

Theo The New Papper, từ nhỏ Lee đã ước ao được làm việc tại bệnh viện. Anh trai cô bị dị tật tim bẩm sinh. Sau những lần theo gia đình đưa anh đi khám, Lee cảm nhận được sự ấm áp, chuyên nghiệp, thấu hiểu của các y bác sĩ. Lee kể rằng một ngày khi chờ anh trai chụp MRI, một y tá đến bên động viên cô: "Bà ấy nói 'Sẽ ổn thôi. Cháu chỉ cần đợi một lúc. Anh cháu sẽ ra ngay thôi'". Từ ngày đó, Lee quyết tâm trở thành y tá.

Hiện Lee công tác tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore. Với bề ngoài xinh đẹp, cô thường xuyên chụp ảnh quảng cáo cho cơ sở y tế, đôi khi góp mặt trong các bộ phim truyền hình. Trước hàng chục lời mời từ công ty người mẫu, nữ y tá kiên quyết: "Tôi yêu nghề và có mục đích rõ ràng. Tôi từ chối họ một cách dễ dàng bởi biết rõ người mẫu không phải thứ tôi thích".

Tuy vậy, nói "không" với bệnh nhân cùng gia đình họ lại là một thử thách. Đôi lúc, một số bệnh nhân nam sẵn sàng làm phiền các y bác sĩ khác chỉ vì chưa thấy Lee xuất hiện. "Nhiều người muốn tìm hiểu, hỏi số điện thoại hoặc mời tôi đi ăn trưa. Tôi không bao giờ cho họ số điện thoại của mình. Tôi biết làm thế nào để phân định rạch ròi", Lee tâm sự. Đến nay nữ y tá xinh đẹp vẫn độc thân.

Lee thường xuyên xuất hiện trên ảnh quảng cáo. Ảnh: simge.edu.sg.

Ngoài những "rắc rối" trên, Lee từng chứng kiến đồng nghiệp bị gia đình bệnh nhân đối xử như người giúp việc. Vì thế, cô tham gia chiến dịch Care to Go Beyond của Bộ Y tế Singapore với mục đích tôn vinh đóng góp và thúc đẩy sự phát triển của nghề y tá.

Lee đang chăm sóc bệnh nhân. Ảnh: simge.edu.sg.

Sau cùng, sự ủng hộ từ đồng nghiệp và sức khỏe bệnh nhân là hai điều quan trọng nhất giúp Lee đi tiếp trên con đường mình đã chọn. "Đến cuối ngày, tôi cảm thấy vô cùng hài lòng với công việc. Nó cho tôi mục đích sống và khiến tôi muốn cố gắng thật nhiều hơn nữa", nữ y tá bộc bạch.

Minh Nguyên