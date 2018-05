Nửa năm đau đớn của bé gái bị bỏng trong đám cháy nhà

Nhiều trẻ bị tai nạn vì sự bất cẩn của người lớn / Cách xử trí khi bị bỏng lửa và nước sôi

Vết thương lên da non ngứa ngáy, bé Nghiêm Nguyễn Phượng Vũ nhăn nhó trên giường bệnh. Đôi chân quấn trong lớp băng trắng không thể co duỗi. Cánh tay phải bé đang dần hồi phục, lớp thịt lên da non nhô cao lồi lõm.

Ngồi cạnh cô con gái có gương mặt xinh xắn, chị Nguyễn Thị Dung 41 tuổi, ngụ xã Hải Giang, huyện Đăk Loa, tỉnh Gia Lai, chia sẻ: “Bé bị bỏng nặng, sâu, đã hai lần phẫu thuật đắp da". Lần đầu bác sĩ dùng da lưng bé đắp xuống hai chân, lần mổ thứ hai phải lấy da ở hai đùi.

Sau những ngày tháng nguy kịch, bác sĩ điều trị cho biết giờ khó khăn nhất là tập cho bé đi lại vì hai chân teo tóp, yếu ớt đứng phải có người đỡ. Dự kiến hơn một năm nữa bé mới có thể trải qua các ca phẫu thuật tiếp.

Bé Vũ đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Ảnh: Chế Bắc.

Bé Vũ bị bỏng khi ngôi nhà bùng cháy do chập điện vào đêm 10/4. Bố mẹ bé thoát được ra ngoài, còn đứa trẻ kẹt trong nhà kêu cứu. Người cha lao vào cứu con, đến khi bố con chạy ra ngoài được thì bố cũng ngất xỉu. Cả ba người được hàng xóm đi cấp cứu tại Bệnh viện Gia Lai, sau đó chuyển tiếp đến Bệnh viện Quy Nhơn. Người bố bị bỏng 20%, gãy cánh tay phải, mẹ bỏng nhẹ tay chân, nặng nhất là cô con gái 8 tuổi bị bỏng tới 60% cơ thể.

Nằm tại Quy Nhơn được hơn một tuần, bé Vũ có dấu hiệu nhiễm trùng, sốt mê man, bất tỉnh nên phải chuyển vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM). Bé nằm mê man trong phòng cách ly suốt hơn 3 tháng trời. Vượt qua giai đoạn nguy kịch, bé trải qua 2 đợt phẫu thuật ghép da với những cơn đau kéo dài. “Cháu đau đớn, sốt li bì nên không ăn, không ngủ dẫn tới bị suy dinh dưỡng, sức khỏe hồi phục càng chậm”, người mẹ cho hay.

Ngoài việc lo sức khỏe cho chồng con, chị Dung gặp khó khăn với tiền điều trị lên tới hàng trăm triệu đồng. Khi được thông báo tiền nợ viện phí đã lên hơn 140 triệu đồng, mẹ ngồi ôm con gái khóc vì bế tắc. “Từ lúc bé nhập viện đến nay tôi mới đóng được 2 triệu đồng tiền viện phí rồi xin khất với bệnh viện. Nhiều lúc nghĩ đến gia cảnh khó khăn, tôi nản lòng muốn đưa bé về nhưng rồi phải gắng gượng giúp con chữa bệnh", người mẹ tâm sự.

Chế Bắc