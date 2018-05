Nước đóng bình làm từ... giếng khoan

Cụ thể, tại một cơ sở sản xuất đá viên ở xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, ngày 16/5, đoàn kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm của Sở Y tế Hà Nội phát hiện gần 1 tấn đá viên thành phẩm được bao gói bằng túi nilong không có nhãn mác. Đây là một cơ sở sản xuất khá lớn với lượng đá viên tiêu thụ ra thị trường mỗi ngày lên tới 5-6 tấn. Theo giải thích của chủ cơ sở là do giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm đã hết hạn nên cơ sở không dám sử dụng bao bì cũ mà đóng gói trơ. Trong khi đó, tại một cơ sở sản xuất nước uống đóng bình khác cũng trên địa bàn huyện Từ Liêm thì chủ cơ sở không xuất trình được giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm mẫu nước đầu vào của năm 2012 khi sử dụng nước giếng khoan để sản xuất. Ông Hàn Tự Do, Phó chánh thanh tra, Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ đầu hè đến nay, Sở đã kiểm tra hơn 10 cơ sở sản xuất nước đóng chai, đóng bình, trong đó 3 nơi đã bị đình chỉ vì không đảm bảo an toàn vệ sinh. Phương Trang