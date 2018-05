Nước ngọt làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt

Các chuyên gia cho rằng thủ phạm là đường trong nước ngọt, đã kích hoạt giải phóng hoóc môn insulin - tác nhân nuôi dưỡng các khối u. Trước công trình này, nhiều nghiên cứu cũng tìm thấy mối liên quan giữa nước ngọt và tình trạng sức khỏe suy yếu, như gia tăng bệnh tim, tiểu đường, tăng cân, yếu cơ.... Trong công trình mới nhất, công bố trên American Journal of Clinical Nutrition, nhóm tác giả từ Thụy Điển cho biết mặc dù cần có nhiều nghiên cứu hơn để khẳng định mối liên hệ giữa nước ngọt với bệnh ung thư tuyến tiền liệt, song đã có "đủ nhiều lý do" để cắt giảm sử dụng các sản phẩm này. Nhóm nghiên cứu từ Đại học Lund theo dõi sức khỏe của hơn 8.000 người đàn ông tuổi 45 đến 73, trung bình trong 15 năm. Những người này đều có sức khỏe tốt ở thời điểm bắt đầu nghiên cứu, và được hỏi về sở thích ăn, uống. Vào cuối cuộc nghiên cứu, các chuyên gia so sánh thói quen ăn uống của những người phát bệnh ung thư tuyến tiền liệt với những người vẫn còn khỏe mạnh, và tìm thấy mối liên hệ rõ ràng giữa nước ngọt với căn bệnh này. "Trong nhóm đàn ông uống nhiều nước ngọt nhất, bệnh ung thư tuyến tiền liệt tăng tới 40%", nhà nghiên cứu Isabel Drake cho biết. Phân tích không hề tìm thấy mối liên quan như vậy với nước hoa quả. Trong khi đó, trà, cà phê pha đường không được tính đến ở nghiên cứu này. Các nhà nghiên cứu cho biết mặc dù gene đóng vai trò lớn trong bệnh ung thư tuyến tiền liệt so với nhiều dạng ung thư khác, song chế độ ăn uống dường như cũng quan trọng. Tuy vậy, một số chuyên gia cũng cho rằng cần có thêm nhiều nghiên cứu để khẳng định mối liên quan này. Ung thư tuyến tiền liệt là dạng ung thư phổ biến thứ 4 của nam giới tại Việt Nam, và có mức tăng mạnh nhất trong 10 năm trở lại đây. T. An