Nuôi con khỏe mạnh: Cân nặng không phải quan trọng nhất

Chị Minh Duyên (27 tuổi, Hà Nội) chia sẻ bé gái nhà chị 2,5 tuổi, nặng 13kg, đúng mức cân nặng khuyến cáo do tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra. Do bé nhẹ cân hơn so với cháu khác cùng độ tuổi sống xung quanh nên bà thường so sánh bé với những trẻ mũm mĩm hơn. Bà giục chị tìm cách “vỗ béo” cho con, ép cháu ăn nhiều hơn khẩu phần, khiến chị rất căng thẳng.

Tâm lý thích con cháu tròn trịa nên có thể nhiều người ít quan tâm tới tiêu chuẩn về cân năng của bé do các tổ chức và nhà khoa học khuyến cáo. Điều này có thể tạo áp lực cho mẹ khi nuôi con.

Theo thống kê của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, tỷ lệ trẻ em Việt Nam dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng vẫn còn rất cao, năm 2015 có tới 24,6% trẻ thấp còi và 14,1% trẻ nhẹ cân. Tiến sĩ Francisco Rosales, Giám đốc Y khoa, Phòng nghiên cứu và phát triển Abbott Nutrition (Mỹ) cho biết, chưa có nghiên cứu cho thấy trẻ cân nặng vượt chuẩn sẽ phát triển khỏe mạnh về sau. Chỉ số tăng trưởng thể hiện tình trạng sức khỏe và dinh dưỡng tổng thể của trẻ. Trẻ tăng trưởng khỏe mạnh phải có tỷ lệ chiều cao, cân nặng hợp lý với độ tuổi, chứ không phải cân nặng là quan trọng nhất. Để đảm bảo phát triển tốt, hệ miễn dịch cần được tăng cường để chống lại bệnh tật và nhiễm trùng.

Cha mẹ muốn con bụ bẫm nên thường ép bé ăn.

Tiến sĩ Francisco J. Rosales khuyên, cha mẹ nên xây dựng chế độ dinh dưỡng cân bằng và đầy đủ giúp bé ăn ngon miệng, tăng cân nặng và chiều cao đạt chuẩn, cải thiện sức đề kháng. Thức ăn nhanh, đồ chiên rán, bánh kẹo ngọt... nên loại khỏi thực đơn hàng ngày. Trẻ cần ăn uống cân bằng đủ 4 nhóm chất gồm tinh bột (cơm, phở, ngũ cốc...); đạm (thịt, cá, trứng, sữa...); béo (cân đối dầu thực vật và mỡ động vật…); vitamin và khoáng chất (rau, củ, quả…). Với trẻ thấp còi, nhẹ cân lại biếng ăn, mẹ có thể bổ sung dinh dưỡng cho bé bằng đường uống. Các nghiên cứu cho thấy, khi trẻ được bổ sung dinh dưỡng bằng đường uống kết hợp chế độ ăn uống khoa học được chuyên gia tư vấn, tình trạng dinh dưỡng của trẻ cải thiện, bé ăn ngon miệng, tăng cân, tăng chiều cao và sức đề kháng. Can thiệp dinh dưỡng còn làm tăng tiêu thụ nhiều loại thực phẩm, bao gồm hoa quả, rau và thức ăn giàu protein.

Tiến sĩ Y khoa Francisco Rosales, Abbott Nutrition, chia sẻ kết quả nghiên cứu lợi ích của bổ sung dinh dưỡng đường uống đối với tăng trưởng của trẻ.

Kim Uyên