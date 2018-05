Nuôi sống trẻ sơ sinh nặng 600 gram

Thai phụ Nguyễn Thị Thúy Hằng, sinh năm 1989, tạm trú tại Thủ Đức vào Bệnh viện Từ Dũ ngày 13/7 trong tình trạng có dấu sinh và vỡ ối. Dù thai chỉ ở tuần thứ 25,5 song do tiên lượng không thể giữ bé thêm trong bụng mẹ nên các bác sĩ đã quyết định cho sinh.

Bé gái sau hơn 40 ngày chào đời đã được 1,1 kg. Ảnh: Thiên Chương

Bé gái chào đời lành lặn nhưng với cân nặng chỉ 600 gram. Bé được chuyển ngay đến phòng chăm sóc đặc biệt của khoa Sơ Sinh. "Gia đình cứ nghĩ bé khó vượt qua được. Nhưng trong hơn một tháng sau khi chào đời, sức khỏe của bé ngày một tiến triển tốt", sản phụ nói.

Chiều 30/8, sau hơn 40 ngày được trợ thở bằng máy, nuôi ăn qua đường tĩnh mạch và theo dõi các chức năng tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, các bác sĩ đã chuyển bé ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, áp dụng ấp kangaroo.

Tiến sĩ Ngô Minh Xuân, trưởng khoa Sơ sinh Bệnh viện Từ Dũ cho biết, hiện sức khỏe bé khá ổn định và đã có thể bú sữa.

"Các bác sĩ đang hướng dẫn cho người nhà kỹ thuật ấp kangaroo và cách chăm sóc trẻ nhẹ sinh non. Nếu bú tốt, bé có thể được xuất viện tuy nhiên do quá nhẹ cân nên vẫn cần phải được theo dõi chặt chẽ trong 3 tháng. Phụ huynh cũng phải mang trẻ đến khám theo đúng lịch hẹn", bác sĩ Xuân nói.

Sản phụ cho biết, đến tuần thứ 13 chị mới biết mình có thai vì không bị nghén và bụng không to lên. "Thấy chóng mặt và lười làm việc, đi siêu âm thử tôi mới phát hiện mình đang mang thai", sản phụ nói.

Người mẹ cũng cho biết, đến ngày 12/7, khi thai được khoảng 25,5 tuần tuổi thì chị có biểu hiện ra huyết. Đến một bệnh viện ở gần nhà, các bác sĩ khám, thấy gò tử cung nên chuyển đến Bệnh viện Từ Dũ.

Theo bác sĩ Xuân, năm 2011, thống kê của thế giới cho thấy có 6-10% sản phụ sinh non. Nhiều nguyên nhân dẫn đến sinh non trong đó chủ yếu là do bệnh lý bào thai, bệnh lý nhau thai và bệnh lý của mẹ. Bên cạnh đó cũng có các yếu tố khác như tai nạn, dinh dưỡng, tâm lý của mẹ lúc mang thai.

"Tỷ lệ này ngày càng cao vì ngành sản khoa ngày càng tiến bộ. Những trẻ trước đây non tháng bị tử vong thì nay các bác sĩ mạnh dạn cho chào đời", ông Xuân nói.

Năm 2011, Bệnh viện Từ Dũ có khoảng 120 trẻ sơ sinh chào đời có cân nặng từ 1 kg trở xuống. Hầu hết các bé đều sống tốt nhờ chăm sóc ban đầu, trong đó có phương pháp ấp kagaroo dành cho trẻ sinh non.

Thiên Chương