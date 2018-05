Ổ bọ gậy tăng trở lại tại nhiều điểm nóng sốt xuất huyết Hà Nội

Họp ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh chiều 31/8, tiến sĩ Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết tình trạng ổ bọ gậy tăng trở lại diễn ra tại nhiều nơi ở Hà Nội sau khi đã bị diệt. Ví dụ, giám sát tại phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai) cho thấy chỉ số bọ gậy trước khi diệt là 26%, sau khi diệt một ngày còn 12%, 7 ngày sau lại vọt lên 21%. Tương tự các chỉ số này tại phường Thanh Lương (quận Hai Bà Trưng) là 40-30-10, phường Khương Thượng (quận Đống Đa) là 20-7-21.

Lý giải tình trạng này, tiến sĩ Dương cho rằng do các đội xung kích xử lý các ổ bọ gậy chưa triệt để. Ngoài ra, thời tiết Hà Nội trong tuần vừa rồi ngày nắng xen lẫn ngày mưa làm phát sinh thêm nhiều ổ bọ gậy mới.

“Bất cứ dụng cụ gì để ngoài trời đọng nước đều có thể trở thành ổ bọ gậy, kể cả một số lá khô to cong lên chứa nước lập tức có bọ gậy”, tiến sĩ Dương nói.

Theo ông Dương, phải thường xuyên xử lý bọ gậy, hằng ngày chứ không phải hằng tuần. Đây là vấn đề cốt lõi để giảm số ca sốt xuất huyết. Qua giám sát, khoảng 30% đội xung kích diệt bọ gậy hoạt động chưa hiệu quả và 20% gia đình có ổ bọ gậy.

Chuyên gia phát hiện ổ bọ gậy tại lọ cây sống đời. Ảnh: N.P.

Dịch sốt xuất huyết đang có xu hướng chững lại. Trên cả nước số ca bệnh trong tuần vừa qua đã giảm 11,4% so với tuần trước đó. Hà Nội tuần qua ghi nhận hơn 2.900 ca bệnh, giảm 18% so tuần trước. Đây là tuần thứ hai liên tiếp số ca bệnh của Hà Nội không tăng. Tại 11 quận huyện trọng điểm, số ca mắc đều giảm, tuy nhiên một số quận huyện ngoại thành thì tăng nhẹ. Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, số bệnh nhân sốt xuất huyết cũng giảm hơn một nửa so với tuần trước, từ 600-800 còn 300-350 người.

Dù dịch sốt xuất huyết đã chững lại, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long vẫn yêu cầu Hà Nội và các địa phương không chủ quan, lơ là, tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ như Nam Định, Thanh Hóa và một số địa phương khác đã ghi nhận nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết. Một nửa số bệnh nhân tại các nơi này là từ Hà Nội về, điều này cho thấy tại đây quần thể muỗi đã mang virus và lây truyền từ người bệnh sang người lành.

Thứ trưởng Long cũng yêu cầu Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương nhân rộng việc thả muỗi chứa tác nhân sinh học Wolbachia tại đất liền để hạn chế sự sinh sôi nảy nở của muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết.

Từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận 108.000 trường hợp sốt xuất huyết, 26 ca tử vong; tăng hơn 43% so với cùng kỳ năm ngoái.