Ông cụ suýt chết sau chén rượu mừng tân niên

Cơn đau thắt ngực cảnh báo nhồi máu cơ tim / Nỗ lực cứu sống doanh nhân Hàn Quốc bị nhồi máu cơ tim

Bác sĩ Trần Hòa, Phó Trưởng khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, cho biết bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp thành dưới, có biến chứng loạn nhịp tim gây ngất. Các bác sĩ quyết định can thiệp tái thông động mạch vành để cứu ông cụ.

Kết quả chụp mạch vành cho thấy đoạn giữa động mạch vành bên phải của bệnh nhân bị tắc hoàn toàn. Bệnh nhân được hút huyết khối trong lòng động mạch vành và đặt stent tái thông đoạn mạch bị tắc. Sức khỏe ông cụ đang dần ổn định, dòng máu tại vị trí tắc nghẽn đã lưu thông bình thường trở lại.

Mạch vành trái của bệnh nhân bị tắc nghẽn (ảnh trái), sau đó được tái thông (ảnh phải).

Nhồi máu cơ tim là bệnh lý thường gặp ở người lớn tuổi. Đặc biệt, nam giới có yếu tố nguy cơ như lớn tuổi, hút thuốc lá, tăng huyết áp... rất dễ bị nhồi máu cơ tim cấp khi uống rượu. Trong 7 ngày nghỉ Tết Mậu Tuất 2018, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM tiếp nhận 643 trường hợp cấp cứu, chủ yếu là do nhồi máu cơ tim cấp, đột quỵ..., trong số đó rất nhiều ca khởi phát bệnh do uống rượu bia.

Bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân lên cơn nhồi máu cơ tim trong lúc uống rượu rất dễ bị nhầm lẫn với triệu chứng say rượu hoặc các vấn đề về tiêu hóa như buồn nôn, nôn, đau vùng ngực, vùng thượng vị sau khi nôn... Trường hợp cụ ông trên may mắn được đưa đến bệnh viện trong thời gian vàng để tái thông mạch máu nên không để lại di chứng. Trên thực tế, nếu điều trị can thiệp trễ sẽ dẫn đến tình trạng nhịp chậm, bệnh nhân có thể bị ngất tái phát, ngưng tim và tử vong.

Theo bác sĩ Hòa, bệnh nhồi máu cơ tim không chừa một ai, dù là người lớn tuổi hay các chàng trai trẻ. Do vậy bác sĩ khuyên mọi người nên cảnh giác khi bị đau thắt ngực kéo dài hơn 15 phút, nhất là trong các dịp lễ Tết hay sau những buổi tiệc, nên đến bệnh viện để kiểm tra ngay.

Trần Ngoan