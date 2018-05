Pháo tự chế phát nổ khiến thiếu niên bị dập nát bàn tay

Tối 18/1, nạn nhân được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới trong tình trạng bị dập nát các ngón tay trái, chảy máu nhiều. Các bác sĩ đã mổ cấp cứu cho bệnh nhân, cắt bỏ bốn đốt trên ba ngón tay.

Theo người nhà, cậu thiếu niên lấy thuốc diêm sinh bỏ vào ống sắt tự chế pháo để đốt, không ngờ vật liệu phát nổ trên tay.

Những tai nạn do pháo thường xảy ra dịp Tết. Nạn nhân có thể bị bỏng do cháy, dị vật chui vào mắt gây hỏng thị lực. Các tai nạn do pháo nổ đều phải điều trị tốn kém, kéo dài.

