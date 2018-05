Phát hiện bún tươi có chứa chất cấm

Tinopal là hóa chất dùng trong công nghiệp có công dụng tẩy trắng. Tác dụng của chất này trong sản xuất bún là làm cho bún sáng trắng hơn. Tinopal vốn không được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm do có tính ôxy hóa mạnh.

Sodium benzoat là chất bảo quản được phép dùng trong sản xuất thực phẩm để thức ăn không bị hỏng. Tuy nhiên hóa chất này lại không được phép dùng cho bún tươi.

Bác sĩ Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Phó Chi cục An toàn thực phẩm, Sở Y tế TP HCM cho biết, Ban kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố đã có công văn đề nghị Sở Công thương (cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất bún) tăng cường triển khai kiểm tra cơ sở sản xuất và kinh doanh mặt hàng này. Khi có nghi ngờ, Sở Công thương lấy mẫu kiểm tra và xử lý thật nghiêm nếu phát hiện những trường hợp vi phạm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.