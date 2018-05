Phát hiện nhôm trong sữa nhập từ Anh 

Truy tìm nhôm trong sữa xuất xứ từ Anh

Hiện Ủy ban Tiêu chuẩn hóa thực phẩm của quốc tế và các quốc gia (trong đó có Việt Nam) chưa quy định mức giới hạn tối đa an toàn của nhôm trong thực phẩm. Năm 2011, Ủy ban hỗn hợp chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới và Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc về phụ gia thực phẩm đã thiết lập mức ăn vào hàng tuần có thể chấp nhận được đối với phơi nhiễm nhôm qua thực phẩm là 2 mg cho một kg thể trọng trong tuần.

Căn cứ theo kết quả kiểm nghiệm sữa Aptamil trên, Cục An toàn thực phẩm ước tính lượng nhôm phơi nhiễm tối đa có thể có đối với trẻ nhỏ khi sử dụng hoàn toàn sản phẩm dinh dưỡng là 0,49-0,56 mg/kg thể trọng mỗi tuần, thấp hơn so với ngưỡng an toàn nêu trên.

Trên thực tế, trẻ dưới 1 tuổi thường ăn sữa mẹ là chủ yếu và một số bé có thể ăn thêm sữa ngoài khi không đủ sữa mẹ. Do vậy, trong trường hợp này, theo Cục, mức phơi nhiễm nhôm vào cơ thể trẻ sẽ thấp hơn ước tính nêu trên.

Dù vậy, nhằm đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ nhỏ, Cục An toàn thực phẩm sẽ tiếp tục lấy mẫu trên diện rộng để kiểm nghiệm hàm lượng nhôm đối với các sản phẩm Aptamil xuất xứ Anh đang lưu thông trên thị trường. Ngày 16/10 Cục đã gửi văn bản chính thức tới Đại sứ quán Anh tại Hà Nội để yêu cầu cung cấp thông tin có liên quan và các biện pháp mà cơ quan thẩm quyền của Anh đã áp dụng để kiểm soát nguy cơ này.

Phương Trang