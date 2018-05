Phẫu thuật chữa cong 'cậu nhỏ', người đàn ông bị cắt một nửa dương vật

"Ca mổ đáng lẽ phải giúp tôi", Željku Nosiću bức xúc nói. "Thế mà tôi lại trở về với một nửa dương vật".

Theo Men's Health, Nosić mắc chứng bệnh Peyronie 2 năm nay khiến dương vật bị cong và đau đớn lúc quan hệ. Người đàn ông 57 tuổi quyết định tới bệnh viện để giải quyết vấn đề nhưng lại gặp phải sự cố hy hữu trên. Nosić đã đâm đơn kiện các bác sĩ bởi tin rằng họ xử lý sai cách và không hề cảnh báo về rủi ro cho bệnh nhân.

Ảnh: WebMD.

Hình thành do mô sẹo hoặc các mảng xơ vữa xuất hiện bên trong dương vật, bệnh Peyronie khiến bộ phận sinh dục nam giới bị bẻ cong một cách đáng kể. Tới nay, khoa học chưa xác định nguyên nhân gây bệnh. Peyronie thường được điều trị bằng thuốc uống, thuốc tiêm hoặc phẫu thuật. Các chuyên gia tiết niệu cho biết hầu hết bệnh nhân Peyronie đều than phiền về việc "cậu nhỏ" ngắn đi sau khi can thiệp bằng dao kéo.

Minh Nhật