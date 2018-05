Phòng khám giải rượu đầu tiên ở Australia

Lý do khiến bạn dễ say rượu / Cách chống say rượu bia hiệu quả

Do công việc, nhiều người phải uống rượu và sau đó hứng chịu hậu quả không mong muốn vào sáng hôm sau. Giờ đây, cư dân xứ sở chuột túi hẳn sẽ bớt lo lắng sau mỗi buổi tiệc tùng nhờ mô hình phòng khám giải rượu được triển khai. Theo Business Insider, phòng khám sẽ giúp khách hàng tỉnh táo trong 30 phút nhờ các liệu pháp đặc biệt chống lại triệu chứng say rượu và các vấn đề khác như cảm cúm, mất nước, say máy bay.

Khách hàng được chăm sóc tại phòng khám giải rượu. Ảnh: dispatch.com.

Gói dịch vụ rẻ nhất có giá 140 USD bao gồm thuốc chống đau đầu, chống buồn nôn; các loại vitamin B, C cùng một lít nước truyền. Với gói 200 USD cao cấp hơn, khách hàng sẽ được bổ sung chất oxy hóa và tận hưởng liệu trình oxy.

"Chúng tôi không bán rượu", đại diện phòng khám là Max Petro cho biết. "Không có bất cứ món đồ uống nào tại đây. Chúng tôi chỉ muốn đảm bảo mọi người bắt đầu một ngày mới tốt đẹp".

Phòng khám giải rượu này mở cửa từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần. Trước Australia, Anh và Mỹ cũng đã triển khai dịch vụ tương tự ở các thành phố lớn như London, New York, Las Vegas, San Francisco.

Minh Nguyên